 Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса

На фейсбук-странице мероприятия обнародована официальная позиция KharkivPride, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы, организаторы и организаторки первого "ХарьковПрайда" и "ХарьковмПрайд Марш 2019", представительницы и представители харьковского сообщества ЛГБТ+ и общественной организации "Sphere, Women Association" выражаем глубокую обеспокоенность заявлением харьковского городского головы Геннадия Кернеса и решением Харьковского городского совета относительно обращения в суд с запросом об ограничении права граждан на мирные собрания в Харькове", - говорится в публикации.

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Подчеркивается, что "ХарьковмПрайд Марш" - мирное собрание, право на которое гарантировано 39 статьей Конституции Украины.

"Попытки ограничить это право для харьковчан и харьковчанок касаться не только сообщества ЛГБТ+, а и всех горожан. Сегодняшнее ограничение прав людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности может стать прецедентом, который аргументирует дальнейшие ограничения по другим признакам, вроде национальности, вероисповедания или политических взглядов", - сообщается в публикации.

Отмечается, что организаторы и организаторки "ХарьковПрайда" находятся в постоянном контакте с представителями полиции и общаются по вопросам обеспечения правопорядка во время марша 15 сентября.

"Компетентность Национальной полиции Украины в этих вопросах доказана, в частности, опытом нынешних KyivPride и "Одесса Прайд 2019". Способность полиции Харьковской области доказана различными мероприятиями, которые состоялись в Харькове в течение последнего года.

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Мы открыты для коммуникаций и сотрудничества с представителями и представительницами Харьковского городского совета для обеспечения безопасного и инклюзивного Марша ХарьковПрайд, который продемонстрирует харьковской громаде, украинскому обществу и международному сообществу принципиальную позицию нашего города по правам человека и предотвращению дискриминации.

Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы "ХарьковПрайд Марш" состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - говорится в заявлении.

Как отмечает местное издание Медиапорт, петиция о запрете мероприятия появилась в августе на сайте Харьковского городского совета. Она собрала более 5000 подписей, необходимых для рассмотрения органом.

Напомним, 2 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что исходит из соображений безопасности, поэтому мэрия решила обратиться в суд с иском "об установлении ограничения относительно реализации права на свободу мирных собраний в порядке ст. 280 Кодекса административного судопроизводства Украины" - так звучит ответ на петицию за подписью городского головы.

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