 НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно информации НАПК, декларации кандидатов на эти должности подали, гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, ранее работавший главврачом Киевского городского детского диагностического центра (КГДДЦ), руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Младена Качурець, а также хирург Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова Михаил Загрийчук.
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Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 2 вересня.
Указом №642/2019 Президент звільнив із посади державного уповноваженого АМКУ Анну Артеменко, а на її місце указом №644/2019 призначив Ірину Копайгору. Її батько - Іван Копайгора, - викладав Володимиру Зеленському в Криворізькому економічному інституті при «КНЕУ ім. В. Гетьмана» теорію держави і права.