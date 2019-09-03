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 Политика Украины, Общество
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 НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало декларации трех кандидатов на должность заместителя министра здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации НАПК, декларации кандидатов на эти должности подали, гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, ранее работавший главврачом Киевского городского детского диагностического центра (КГДДЦ), руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Младена Качурець, а также хирург Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова Михаил Загрийчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146267
 
 
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Ну и как? Опять нищие врачи на лескусах и мерседеса????
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п.с. в слуге урода заявили что "украинцам нужно больше рожать!"(снова у фуйла стыбрили фразу! НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения - Цензор.НЕТ 1573)...
Украинки выдохнули, купили попкорма и приготовились наблюдать как бездетный гоначарук и прочие зебилы будут это делать
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Рабинович вы не хотите стать Министром Здравоохранения России? Нет.А почему ? Из за монет.А что в них не так ? На новых российских монетах орел поднял крылья и взял что-то в лапы. И что с того ? А то что из этой страны пора у*бывать!!!!!
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Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юристку Ольгу Піщанську першою заступницею голови Антимонопольного комітету, а викладачку Ірину Копайгору - державною уповноваженою АМКУ. Остання - дочка університетського викладача Зеленського.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 2 вересня.

Указом №642/2019 Президент звільнив із посади державного уповноваженого АМКУ Анну Артеменко, а на її місце указом №644/2019 призначив Ірину Копайгору. Її батько - Іван Копайгора, - викладав Володимиру Зеленському в Криворізькому економічному інституті при «КНЕУ ім. В. Гетьмана» теорію держави і права.
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