 Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное СМИ "33-й канал".
"В Бахтине сторонники Московского патриархата подали иск к верующим ПЦУ. Таким образом они пытаются признать недействительным протокол общего собрания, на котором жители села почти единогласно решили присоединиться к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте издания, община присоединилась к ПЦУ еще 10 февраля этого года. С тех пор у церкви в Бахтине постоянно шли схватки, устраивались провокации и драки, верующих не допускали в храм, хотя за Православную церковь Украины проголосовал 181 человек, а сторонников МП в Бахтине всего 24. После одной из таких провокаций, которая произошла весной, было решено провести опись имущества в храме и опечатать его.
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"Но когда несколько дней назад верующие отправились в храм, то обнаружили, что с места исчезли курения, чаши и другая церковная утварь. Возмущение крестьян стало еще большим, когда они узнали об иске", - отмечается в сообщении.
Рассмотрение дела о "признании недействительными решений общего собрания религиозной общины с.Бахтин" назначено на завтра, 4 сентября, в 9.00. Кроме того, будут рассмотрены аналогичные заявления общин в селах Вербовец и Котюжаны.
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Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, взятые по программе 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
ЕСЛИ ВАМ НАДО К БОГУ - ВЫ МОЛИТЕСЬ ДОМА, ИЛИ ГДЕ УГОДНО. ЕСЛИ ТАК УЖ СИЛЬНО НАДО СБИТЬСЯ "В СТАДО" - ИДЕТЕ В ЦЕРКОВЬ И НАЧХАТЬ КАКОГО ПАТРИАРХАТА ОНА. НО ТОЛЬКО НЕ ТУТ. НАДО Ж ПОДРАТЬСЯ, НАДО ШОБ КЛЕЙМО БЫЛО УП ИЛИ МП.
ВЕРУЮЩИЕ - ТАКИЕ ВЕРУЮЩИЕ..... ППЦ
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.
пока как бы и нет, но в теории и в будущем--возможно
не собор,а синод...и чота я сомневаюсь,шо они тебе повестку дня присылали