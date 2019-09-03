EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  517  27
Все про:Винницкая область (564) УПЦ МП (1011) ПЦУ (445)

 Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области

В селе Бахтин Винницкой области сторонники Московского патриархата пытаются через суд отменить решение общины о переходе под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное СМИ "33-й канал".

"В Бахтине сторонники Московского патриархата подали иск к верующим ПЦУ. Таким образом они пытаются признать недействительным протокол общего собрания, на котором жители села почти единогласно решили присоединиться к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте издания, община присоединилась к ПЦУ еще 10 февраля этого года. С тех пор у церкви в Бахтине постоянно шли схватки, устраивались провокации и драки, верующих не допускали в храм, хотя за Православную церковь Украины проголосовал 181 человек, а сторонников МП в Бахтине всего 24. После одной из таких провокаций, которая произошла весной, было решено провести опись имущества в храме и опечатать его.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приход на Ривненщине перешел из УПЦ МП в ПЦУ

"Но когда несколько дней назад верующие отправились в храм, то обнаружили, что с места исчезли курения, чаши и другая церковная утварь. Возмущение крестьян стало еще большим, когда они узнали об иске", - отмечается в сообщении.

Рассмотрение дела о "признании недействительными решений общего собрания религиозной общины с.Бахтин" назначено на завтра, 4 сентября, в 9.00. Кроме того, будут рассмотрены аналогичные заявления общин в селах Вербовец и Котюжаны.

Также на Цензор.НЕТ: Филарет подал иск на Евстратия из-за фразы "болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса"

Источник: https://censor.net.ua/n3146266
 
 
 Топ комментарии
 
УПЦ МП не выполнила Закон Украины и не сменила свое название. Значит эти сектанты в Украине вне закона. Пускай Гундяю жалуются и иск в Басманный суд мацквы подают
 показать весь комментарий
 
А что слабо московским попам набить морды и сорвать погоны? Или в селе нет проукраинского большинства?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у касяпів (і,відповідно, їх холуїв) "в крові" -нагліти..
 показать весь комментарий
 
 
«3 сентября 2019 Украина рассчиталась с МВФ.
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, взятые по программе 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.»
 показать весь комментарий
 
Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
 показать весь комментарий
 
«3 сентября 2019Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17»
 показать весь комментарий
 
Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.Читайте такжеПроблем с погашением внешних долгов Украины не будет - НБУКак сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
 показать весь комментарий
 
ну и зачем мне это писать?лучше более подробно инфу расписывай...или просто абы что скопипастить?
 показать весь комментарий
 
ОЧЕРЕДНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО РЕЛИГИЯ - ЭТО ЗЛО.
ЕСЛИ ВАМ НАДО К БОГУ - ВЫ МОЛИТЕСЬ ДОМА, ИЛИ ГДЕ УГОДНО. ЕСЛИ ТАК УЖ СИЛЬНО НАДО СБИТЬСЯ "В СТАДО" - ИДЕТЕ В ЦЕРКОВЬ И НАЧХАТЬ КАКОГО ПАТРИАРХАТА ОНА. НО ТОЛЬКО НЕ ТУТ. НАДО Ж ПОДРАТЬСЯ, НАДО ШОБ КЛЕЙМО БЫЛО УП ИЛИ МП.
ВЕРУЮЩИЕ - ТАКИЕ ВЕРУЮЩИЕ..... ППЦ Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области - Цензор.НЕТ 1235
 показать весь комментарий
 
Я как то не сторонников к ни УПЦ КП, ни УПЦ МП, ни ПЦУ, но на данный момент, даже анонсировано его Святейшеством Варфоломеем признания ПЦУ Элладской Православной церковью не состоялось
 показать весь комментарий
 
точно?може погуглишь?ва то так безаппеляционно брешешь
 показать весь комментарий
 
 
Ты как то Гыга недоразвитый. Внимательно читай. Синод принял к сведению и подтвердил право Варфоломеем выдавать томос. А решение о признании ПЦУ передано на решение Собора, т е собрания всех архииреев. Их 180.Собор назначен на октябрь 2019.В повестке дня вопроса о ПЦУ нет. Учи матчасть, соевый. Я тебе не раз писал, что с одной извилиной, ко мне лучше не лезть. Упади, может вторая появиться
 показать весь комментарий
 
Так, на сайте опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.

пока как бы и нет, но в теории и в будущем--возможно
 показать весь комментарий
 
 
Я констатирую факт. Официального признания на данный момент ПЦУ со стороны ЭПЦ нет. Точка в будущем, это.......
 показать весь комментарий
 
не,ты не факт констатировал,ты врал о том,что признания ПЦУ Элладской Православной церковью не состоялось
 показать весь комментарий
 
а,сержык с дамбаца...кацап,который всегда врет. Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 4114
не собор,а синод...и чота я сомневаюсь,шо они тебе повестку дня присылали
 показать весь комментарий
 
УПЦ МП не выполнила Закон Украины и не сменила свое название. Значит эти сектанты в Украине вне закона. Пускай Гундяю жалуются и иск в Басманный суд мацквы подают
 показать весь комментарий
 
 
А что слабо московским попам набить морды и сорвать погоны? Или в селе нет проукраинского большинства?
 показать весь комментарий
 
 
які суди розглядають релігійні позови? Нехай монголоїду гундяєву жалібного листа напишуть чи в спортлото...
 показать весь комментарий
 
а вместо слова КРЕСТЬЯНе на другое с мозгов не хватило? крестьяне у них еще есть оказьівается. какая связь крестья с церковью, вони жителі сільської громади, а не поля і плуга.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх