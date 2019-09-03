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 Общество
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Все про:Кривой Рог (634) СБУ (13786) экология (1174) Арселор (27)

 СБУ осмотрела цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках дела об экоциде

Сотрудники СБУ в течение нескольких часов не могли попасть на предприятие, но в результате все же осмотрели несколько цехов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщают в ПАО, представители СБУ провели осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производств.

"На предприятие допущено 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", - заявили в предприятии.

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Осмотр проводился на основании постановления Бабушкинского районного суда г. Днепра в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины "Экоцид".

При этом ресурс "Первый криворожский" уточняет, что сотрудники СБУ несколько часов не могли попасть на предприятие – их не пускала охрана. В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляли, что предприятие пока не получило определение суда, а потому неясно, с какой именно целью специалисты СБУ прибыли на завод. Впрочем, в итоге допуск все же было обеспечен.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146265
 
   
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У бени уже потные ладошки аж чешутся...так хочется заполучить этот завод....
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ТАК "ХОЧЕТСЯ", ЧТО ЗА 3 ПЕРИОДА ТОРГОВ - НИ В ОДНОМ НЕ УЧАСТВОВАЛ.
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То было давно...а аппетит пришел сейчас...вместе с зебобиками...так оно дешевше...
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ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО СЕЙЧАС ОН ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ТОГДА - $800 МЛН?
ФАНТАЗИИ, ОДНАКО
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😀Сейчас он даром может достаться...ну или почти даром...
П.С. советою для большей убидительности своих постов...тебе нужно...к капсу добавить еще жирного шрифта..
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Один "Арселор Миттал" в Кр.Роге платит в госбюджет БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АХМЕТОВА В УКРАИНЕ. Но Ахметов со всеми своими заводами, заводиками, рудниками и электростанциями почему-то холую Зюзи кенту Баканову совсем неинтересен.
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За экоцид надо расстреливать не стесняясь.
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Обращаюсь к СБУ Пусть Харьковский коксохим проверят. С 2012 года невозможно в Харькове жить. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2154954
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