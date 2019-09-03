 СБУ осмотрела цеха "АрселорМиттал Кривой Рог" в рамках дела об экоциде

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщают в ПАО, представители СБУ провели осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производств.

"На предприятие допущено 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", - заявили в предприятии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нужно отбирать предприятия, где плохая экология", - Коломойский

Осмотр проводился на основании постановления Бабушкинского районного суда г. Днепра в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины "Экоцид".

При этом ресурс "Первый криворожский" уточняет, что сотрудники СБУ несколько часов не могли попасть на предприятие – их не пускала охрана. В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляли, что предприятие пока не получило определение суда, а потому неясно, с какой именно целью специалисты СБУ прибыли на завод. Впрочем, в итоге допуск все же было обеспечен.

Ранее и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский и руководство "Арселора" договорились о сокращении вредных выбросов, финансировании онкобольницы и стадиона "Металлург", - Бутусов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

8 августа стало известно, что СБУ разморозила инвестиции "ArcelorMittal" взамен на договоренности о защите окружающей среды.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Смотрите также: "Добро пожаловать отсюда": катастрофическое состояние экологии в Кривом Роге. ФОТО дня