 Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

Как рассказала в эфире Громадського депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, в пределах фракций происходит дискуссия относительно предложенных законопроектов, а решение большинства уже переносится в сессионный зал, пишет Цензор.НЕТ.
"Имеет ли место дискуссия и демократия? Имеет место на парламентских комитетах. Также идет дискуссия во фракциях", - отметила народный депутат.
Также Янченко объяснила, почему "Слуга народа" так быстро рассматривает законопроекты, в частности изменения в Конституцию.
"Почему мы спешим? Налогоплательщики заслужили получить быстрые результаты, которые их бы удовлетворили", - сказала депутат.
Все совпадения случайны.
А на первую ходку - народа Украины.
"Прийде зелений господар": росЗМІ "розшифрували" пророцтва Ванги про Україну
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/prijde-zelenij-gospodar-roszmi-rozshifruvali-prorotstva-vangi-pro-ukrainu.htm
Ви не обмовились ? )))
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны......
Бо є і протилежний "приклад роботи" - пуста ВР постмайданних дегенератів на чолі з НЕЛЕГІТИМНИМ Пагубієм і закони,що приймались місяцями...
Але останнє питання сьогодні -прописувати допоміжний орган ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..
ХТОСЬ з ЗЕ ПОЯСНИТЬ ,ЩО "Ініціатори " насправді хочуть.. ?
1) якщо Зеленський керує балом - подивіться на Квартал 95, Розсміши Смішного, й уяви сценариста, який пише сценарій для трупи. Вся справа в тому, що сценарист ніколи не мав трупи з серйозними справами, але уявляє, що таке показуха - і сценарію в нього ніякого нема. От і поспішає, як корова по льоду на ковзанах.
2) якщо керують балом за ширмою, а Зеленський лише крутить спектаклі для народу - звернись до пункту 1.
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так прямо верится, что готовы не спать, лишь бы сделать наріду хорошо...Источник: https://censor.net.ua/n3146264
"Це гірше, ніж большевизм. Доморощені манкурти і яничари. Ще у знаменитому Литовському статуті були дві базові максими: іноземцеві ні уряду, ні землі не дати. "Славних прадідів великих правнуки погані". І ця погань благословенна на виборах саме такими ж. Це національне самознищення під саркастичні і знущальні оплески всього світу. Нація, що сама видавлює себе з власної землі. Епіцентр яничарства - це тепер Україна", - написала Фаріон.