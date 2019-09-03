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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) голосование (1270) Янченко (6) Слуга народа (279)

 Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа"

В президентской фракции "Слуга народа" объяснили, почему при принятии решений в сессионном зале они голосуют единогласно.

Как рассказала в эфире Громадського депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, в пределах фракций происходит дискуссия относительно предложенных законопроектов, а решение большинства уже переносится в сессионный зал, пишет Цензор.НЕТ.

"Имеет ли место дискуссия и демократия? Имеет место на парламентских комитетах. Также идет дискуссия во фракциях", - отметила народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Также Янченко объяснила, почему "Слуга народа" так быстро рассматривает законопроекты, в частности изменения в Конституцию.

"Почему мы спешим? Налогоплательщики заслужили получить быстрые результаты, которые их бы удовлетворили", - сказала депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3146264
 
   
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А які тут питання?- Як свині в цирку. Дресировані.
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Свиней в цирке мы еще не видели, но возможно придется увидеть Порошенко в суде.
Все совпадения случайны.
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О, посадити Порошенка - головна вимога Кремля.
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на второй срок - да.

А на первую ходку - народа Украины.
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Так росс СМИ уже так подпевают зелюкам ,просто слились в экстазе.
"Прийде зелений господар": росЗМІ "розшифрували" пророцтва Ванги про Україну

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/prijde-zelenij-gospodar-roszmi-rozshifruvali-prorotstva-vangi-pro-ukrainu.htm
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Новость на украинском канале "Обозреватель" сходи по ссыске ,зебоба, прежде шмарклями кидаться.
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Ого. Зеленського вихваляють на російських телеканалах.
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наконец то получено стопроцентное доказательство, что зеленский--агент кремля? Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6182
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и этот человек в сухую сделал Порошенко и весть политический бомонд Украины Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1917
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Хунта зебілів захопила владу!! Треба негайно вернути Порошенка!! Ці ідіоти скоро геть страну розвалять!!
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Ти мене разоблачив, я огендкримля, можеш пососати Тузіка))
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ПІдорусня понаєхавша,зара ти посмокчеш у Тузіка.
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Було опитування -Кучму населення вважає найкращим Президентом..
Ви не обмовились ? )))
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Ну вы попали! - завидуй Хйуло эт тебе не едроисья с жириком и комуняками - тут по круче все будет
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- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны......
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те,що рішення приймаються швидко -це з одного боку добре..
Бо є і протилежний "приклад роботи" - пуста ВР постмайданних дегенератів на чолі з НЕЛЕГІТИМНИМ Пагубієм і закони,що приймались місяцями...

Але останнє питання сьогодні -прописувати допоміжний орган ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..

ХТОСЬ з ЗЕ ПОЯСНИТЬ ,ЩО "Ініціатори " насправді хочуть.. ?
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вигляд бурхливої діяльності як неяк.
1) якщо Зеленський керує балом - подивіться на Квартал 95, Розсміши Смішного, й уяви сценариста, який пише сценарій для трупи. Вся справа в тому, що сценарист ніколи не мав трупи з серйозними справами, але уявляє, що таке показуха - і сценарію в нього ніякого нема. От і поспішає, як корова по льоду на ковзанах.
2) якщо керують балом за ширмою, а Зеленський лише крутить спектаклі для народу - звернись до пункту 1.
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Петро також думав, що законами можна Крим звільнити.
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Кожен відповідає за своє голосування, а рішення більшості копією компартію. Такий парламент довго не втримаєть я.
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И что, смотрел в других партиях тоже самое, или голосуют все или никто.
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кріпаки ВР голосують під ласкавим прицілом
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а зачєм стока статістов? Голосуют глави фракцій, надєльоннийє соотвєтствующім колічєством голосов. Нєнужних діпутатов сократіть ілі направіть на опщєствєннийє работи
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ну это как то будет непрезентабельно выглядеть--решения принимают в зале несколько человек?или тогда и зал не надо, достаточно кабинета?
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смартфона! голосовать мона с сен-тропе, тєнєріфє, паріжа, ніци, лідо-ді-йєзоло...
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в комитетах это там где десять человек?
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есть и по 30 человек комитеты, а есть и по 5
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>Налогоплательщики заслужили получить быстрые результаты, которые их бы

так прямо верится, что готовы не спать, лишь бы сделать наріду хорошо...Источник: https://censor.net.ua/n3146264
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парламент - не место для дискуссий! (с) где-то я это уже слышал, превращаемся в куйловскую парашку
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Дискуссии происходят в комитетах, а в зале голосуют по решению большинства, - Янченко о единогласных голосованиях "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8405

"Це гірше, ніж большевизм. Доморощені манкурти і яничари. Ще у знаменитому Литовському статуті були дві базові максими: іноземцеві ні уряду, ні землі не дати. "Славних прадідів великих правнуки погані". І ця погань благословенна на виборах саме такими ж. Це національне самознищення під саркастичні і знущальні оплески всього світу. Нація, що сама видавлює себе з власної землі. Епіцентр яничарства - це тепер Україна", - написала Фаріон.
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ей дай волю - все маршировать будем. исходят изжогой десятицентовые. тьфу, противно читать.
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