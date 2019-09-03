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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) КС (1365) Разумков Дмитрий (180) Вениславский (5)

 Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Верховная Рада сможет рассмотреть семь законопроектов об изменениях в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом в отношении них.

Об этом рассказал после завершения заседания парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня были решения по направлению семи законопроектов в Конституционный суд Украины. Он их будет рассматривать и уже после этого мы сможем вернуться к рассмотрению этих вопросов", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если законопроект о снятии депутатской неприкосновенности не примут, то повторно его можно рассмотреть только через год, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что согласно Конституции, Верховная Рада Украины "имеет право рассматривать законопроекты исключительно после получения заключения Конституционного суда Украины".

"За подписью председателя Верховной Рады Украины эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. В КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того, как Конституционный суд рассмотрит эти законопроекты и предоставит вывод их соответствия статьям 56, 57 КСУ, после чего Верховная Рада сможет принять их большинством. Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 - Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 и больше народных депутатов ", - рассказал Вениславский.

Источник: https://censor.net.ua/n3146262
 
 
 Топ комментарии
 
Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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а я думав шо Конституцію тра' виконувати, а не правити частіше ніж труси міняти
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Задолбал уже этот мистер бин пр-овский! Папенька покойный научил мальца нести полную хню с серьйозным хлебалом. Бэня это чмо купил, а зебилы согласились восторгацца!))) Попкорн- наше фсьо!) Спостерігаємо, панове!)
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Ви сьогодні добре попрацювали! Молодці!
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останнє питання це був ЗАШКВАР.

напевне від перевтоми..
))


"кіпіт мой разум возмущьонний
і видайот "законодавчую ху...ню" Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом - Цензор.НЕТ 6910
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самый стеб, если по ссылке перейти и узнать автора опуса
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а я думав шо Конституцію тра' виконувати, а не правити частіше ніж труси міняти
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А ТЕРМИН "ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ" ТЕБЕ ЗНАКОМ?
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більше трьохсот правок - це вже совсьом друга книжка
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Ну то, якщо думати, а коли навпаки? Подумаєш, якась Конституція...
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Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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не треба порівнювати..
рашку рабів з Україною постмайданною...
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Задолбал уже этот мистер бин пр-овский! Папенька покойный научил мальца нести полную хню с серьйозным хлебалом. Бэня это чмо купил, а зебилы согласились восторгацца!))) Попкорн- наше фсьо!) Спостерігаємо, панове!)
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так пани б'юця, а чуби у нас тріщатимуть
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Ойц, Україна така непередбачувана... !))) Ніхто не знає, що там в кого завтра тріщатиме. Хоча, я цілком сприймаю зєлін оптімізм. Таке буває, коли якоїсь хні перенюхаєш.))) (не з власного досвіду)))
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Скоро Песики станут Козлами.. отпущения...
🤗
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По перше, замість ваших козлов отпущения, ми вживаємо кацабських цапів відбувайлів. Хоча, вони й несмачні, падлюки!)
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НАдіюсь ,ідіотизм з "народовиявленням через пряму законотворчість" і "прописування роботи допоміжних органів ВР в Конституції" КС зупинить...
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