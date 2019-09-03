 Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Об этом рассказал после завершения заседания парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня были решения по направлению семи законопроектов в Конституционный суд Украины. Он их будет рассматривать и уже после этого мы сможем вернуться к рассмотрению этих вопросов", - отметил Разумков.

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Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что согласно Конституции, Верховная Рада Украины "имеет право рассматривать законопроекты исключительно после получения заключения Конституционного суда Украины".

"За подписью председателя Верховной Рады Украины эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. В КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того, как Конституционный суд рассмотрит эти законопроекты и предоставит вывод их соответствия статьям 56, 57 КСУ, после чего Верховная Рада сможет принять их большинством. Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 - Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 и больше народных депутатов ", - рассказал Вениславский.