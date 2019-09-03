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 Общество
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Все про:Канада (1310) кинофестиваль (127) Госкино (128)

 На кинофестивале в Торонто будут представлены 3 украинских фильма

В программу крупнейшего в Северной Америке фестиваля вошли три украинских фильма. Фестиваль состоится с 5 по 15 сентября.

Помимо фильмов, на фестивале будет работать украинский стенд, знакомящий посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

"В секции Contemporary World Cinema покажут антиутопию "Атлантида" Валентина Васяновича. Лента рассказывает о предстоящем возвращении оккупированного Донбасса в состав Украины; о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта и прежде всего - в человеческом измерении", - сказано в сообщении.

В программу Special Presentation отобраны драма "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула. Фильм создавался в совместном производстве Украины, Чехии, Польши и Словакии. Экранизация одноименного романа Ежи Косинского рассказывает о трагедии Холокоста и мальчике, который пытается выжить после смерти родных. Роли в фильме исполнили звезды мирового кино Стеллан Скарсгард, Удо Кир и Харви Кейтель.

Как отмечается, обе эти ленты созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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В рамках короткометражной программы Short Cuts покажут драму "Анна" Декеля Беренсона. Созданный в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, фильм израильского режиссера рассказывает историю одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен.

Как напомнили в Госкино, недавно между Кабинетом министров Украины и Правительством Канады было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Оно позволит создавать кино в официальной копродукции и облегчит процесс совместного кинопроизводства.

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Обсудить конкретные шаги реализации соглашения и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества можно будет также на традиционном украинском деловом завтраке, который Госкино во время работы фестиваля организует совместно с Благотворительным фондом Игоря Янковского.

Источник: https://censor.net.ua/n3146261
 
   
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Та не скорее всего опят шлак за государственные деньги из серии "Т.Шевченко владеет восточными боевыми искусствами"
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