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Все про:Луганщина (4170) мост (495) Станица Луганская (60)

 Украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, - ОГА

Украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луганская облгосадминистрация сообщает в Фейсбуке.

"Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - сказано в сообщении.

Четыре пиротехнических подразделения ГСЧС проверяют и очищают от взрывоопасных предметов грунтовую дорогу, которую планируют использовать как технологическую для подъезда техники к нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены, так как боевики не предоставили гарантии безопасности через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят

Также сообщается, что в 9.30 возле разрушенной состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ.

Представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный миссии план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать. Переговоры продолжались примерно до 12.00.

"Сторона т.н. "ЛНР" выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных украинской стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста", - отметили в ОГА.

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Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что украинская сторона готова убрать территорию под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

"Не получив от представителей СММ ОБСЕ гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", украинские специалисты работы под мостом сегодня не проводили", - добавили в облгосадминистрации.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировала все свои сооружения на изломе моста, рано", - добавили в администрации.


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Источник: https://censor.net.ua/n3146259
 
 
 Топ комментарии
 
Где тот зебил, что напишет -- ну шо, зрада? ГЫ-ГЫ
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Где тот зебил, что напишет -- ну шо, зрада? ГЫ-ГЫ
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Хтось мені може пояснити, навіщо терористам цей міст? А для української сторони - чи вартує цей міст всіх цих демонтажів? Безумовно, час покаже, чи вартує. Але якщо це все робилося всупереч здоровому глузду, лише для того, щоб задовільнити амбіції одного молодого політика, то цей політик і сили, які його підтримали повинні понести відповідальність. Чи політичну, чи навіть і кримінальну - залежатиме від наслідків цього діяння. Думаю, це і буде та справедливість, якою так любить козиряти цей молодий політик.
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та називай прямо зебіла-клована. Нафіга оці еківоки?
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Ну можно еще клумбу разбить и розы высадить. Запад будет еще более доволен. А что на факте оккупации это никак не скажется, то дело десятое. Умиротворили Гитлера, и Пыню умиротворят.
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А орковские "специалисты"...что?? Построили парочку новых..или пока достраивают??
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Коли вже буде Договор про знищення ракет Пастора?
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Я так понимаю, что, Зеля плохо учил Историю, впрочем как и все евреи. А жаль, нужно помнить, чем заканчивается умиротворение агрессора, особенно евреям....
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Вони завжди думали, що зможуть відкупитись.
А варіант, що у них просто все віднімуть, ними навіть не прораховується.
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А любителей поиграть на еврейской теме, и поживиться за их счёт было много и во все времена....
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как еврей поясню тебе один момент... вы выбрали худшего из нас ) поэтому не надо ждать от него многого...
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Ще міст тре зробити ширше й міцніше, щоби цапи на панцернику проїхати могли...
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