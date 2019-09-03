 Украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Луганская облгосадминистрация сообщает в Фейсбуке.

"Сегодня работы по полному демонтажу фортификационных сооружений были закончены", - сказано в сообщении.

Четыре пиротехнических подразделения ГСЧС проверяют и очищают от взрывоопасных предметов грунтовую дорогу, которую планируют использовать как технологическую для подъезда техники к нижней части моста. Обследована практически вся дорога, но примерно в 200 метрах от излома моста работы были остановлены, так как боевики не предоставили гарантии безопасности через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Также сообщается, что в 9.30 возле разрушенной состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ.

Представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный миссии план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования (газосварочное для резки металлических конструкций), которое планируется задействовать. Переговоры продолжались примерно до 12.00.

"Сторона т.н. "ЛНР" выдвигала все более непонятные требования по детализации запланированных украинской стороной работ и постоянно настаивала на предоставлении им проекта строительства моста", - отметили в ОГА.

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Представителем СЦКК в очередной раз было сообщено СММ ОБСЕ, что украинская сторона готова убрать территорию под мостом для проведения в дальнейшем восстановления разрушенной части объекта.

"Не получив от представителей СММ ОБСЕ гарантий безопасности со стороны т.н. "ЛНР", украинские специалисты работы под мостом сегодня не проводили", - добавили в облгосадминистрации.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от излома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировала все свои сооружения на изломе моста, рано", - добавили в администрации.







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