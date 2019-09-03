 Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 264 народных депутата.
Законопроект №1028 касается права Верховной Рады образовывать консультативно-совещательные органы.
Сейчас у парламента нет такого права.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 264 народных депутата.
Законопроект №1028 касается права Верховной Рады образовывать консультативно-совещательные органы.
Сейчас у парламента нет такого права.
а зеленій шмарклі навіть не кажуть, про шо домовляються
Посмотришь бюджет на следующий год и то, во сколько раз вырастут расходы на содержание ВР.
На содержание преЗЕдента они уже выросли.
Но этим можно злоупотреблять.
Те, чим зараз займається ГНЕУ.
1).Дати Народу право законодавчої ініціативи?
-для того власне і Депутати за визначенням виконують представницьку функцію,крім того існують референдуми...
тут навіть не популізм,а якась "хитра задумка".Важко поки що сказати ...
2) прописувати допоміжні органи ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..
решту "ініціатив" в загальному підтримати можна.
НА...УЯ ? Саме через Конституцію.