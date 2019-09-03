 Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 264 народных депутата.

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Законопроект №1028 касается права Верховной Рады образовывать консультативно-совещательные органы.

Сейчас у парламента нет такого права.