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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) законопроект (2108) КС (1365)

 Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного суда законопроект о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 264 народных депутата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Законопроект №1028 касается права Верховной Рады образовывать консультативно-совещательные органы.

Сейчас у парламента нет такого права.

Источник: https://censor.net.ua/n3146256
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивлюсь если еще при президентстве Зеленского Украину пригласят в ЕС Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы - Цензор.НЕТ 9485
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батько Зеленський пре вперед, як танк на параді! І це радує. Може так і Україна швидко зміниться.
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Добре працюєте панове! Так тримати!
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батько Зеленський пре вперед, як танк на параді! І це радує. Може так і Україна швидко зміниться.
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Не удивлюсь если еще при президентстве Зеленского Украину пригласят в ЕС Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы - Цензор.НЕТ 9485
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на шоколадних зважали,

а зеленій шмарклі навіть не кажуть, про шо домовляються
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Зеленский с концертом вас сделал,а потом еще нагло и показательно слопал шаурму,вы до сих пор в себя прийти не можете,так что его стратегия верна,а ваша нет,все просто Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 7051
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Ты понимаешь, что теперь для каждого избранного дебила предлагается оплачивать из наших налогов группу грамотных людей ?

Посмотришь бюджет на следующий год и то, во сколько раз вырастут расходы на содержание ВР.

На содержание преЗЕдента они уже выросли.
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а КС будет успевать рассматривать, если каждый законопроект туда отправлять на рассмотрение?
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Это право оппозиции, запретить это нельзя.
Но этим можно злоупотреблять.
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УСПЕВАТЬ? А ЧЕМ ОНИ ВАЩЕ ЗАНЯТЫ КТО-ТО ЗНАЕТ? МОЖНО ПОДУМАТЬ, ТАМ МИЛЬЙОН ИСКОВ КАЖДЫЙ ГОД ПОДАЮТ.
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Тупая новость. Надо пояснить, что даёт Раде возможность создания таких органов?
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Наприклад, експертиза проектів законів.
Те, чим зараз займається ГНЕУ.
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Как и любая зерада - вони много, а смысла - нет, не зря нелегальный бизнес Рюкзакова прислуга собралась легализовать, всё в этой новореформаторской струе.
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Ти краще за своїм лукашенком приглядуй
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Ты точно - зеб, зачем мне смотреть за Лукашенко, если я здесь могу наблюдать как зебы деградируют до лукашистов!?
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А лукашенківці теж можуть прийняти закон про зняття недоторканності? Чи зменшення кількості депутатів?
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"вони много, а смысла нет" - хвалю за самокритику!
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Писец... Вижу всполохи порохоскотских пуканов во весь горизонт. Это сказочное и неповторимое зрелище! Зеля, поджигай! Народ ждал этого пожара долгих 28 лет!
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дві зміни в Конституцію "від ЗЕ" ,по моєму ,ідіотські..

1).Дати Народу право законодавчої ініціативи?
-для того власне і Депутати за визначенням виконують представницьку функцію,крім того існують референдуми...
тут навіть не популізм,а якась "хитра задумка".Важко поки що сказати ...

2) прописувати допоміжні органи ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..

решту "ініціатив" в загальному підтримати можна.
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Представник Президента з трибуни на неодноразові запитання так і не відповів..

НА...УЯ ? Саме через Конституцію. Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 7501
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