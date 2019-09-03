 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.
В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.
Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.
Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.
Так что, ...
А художественно это как ,на француском языке?))
Морда, англійською MUZZLE. Ну може козломордим цей переклад ближче.
Але Facebook це від слів обличчя+книга.
Держись, Бутусов, не унывай, читатели Цензор подставляют тебе плечо, шоб ты не рухнул под тяжестью такого удара в спину от фейсбук.
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут." (с)
На допрос повесткой еще не вызывали?
А то его ботоферму на цензоре кто-же финансировал
И наверняка через черную кассу-а это тюрьма а не бан
ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ЧАЩЕ ПРОСТО УДАЛЯЛИ ПОСТЫ. А ПРОСТО ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ТУТ