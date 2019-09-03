 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.

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В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

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