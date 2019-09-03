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Все про:Facebook (285) Бутусов Юрий (1836) блокирование (230)

 Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию

Аккаунт главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова заблокирован на 30 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной

В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

Также читайте: Фейсбук заблокировал страницы "Книги памяти павших за Украину" и "Стены народной памяти погибших за Украину"

Источник: https://censor.net.ua/n3146253
 
 
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інколи корисно відчути себе в "шкурі" звичайного юзера.... правда, пане Бутусов?
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Посилання би дали, аби самим не шукати.
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Згоден. Твітер так само треба. За ОК та VK вже навіть не заїкаюсь.
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от сразу і посилання.... дали ))))) і заспокоїли....
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інколи корисно відчути себе в "шкурі" звичайного юзера.... правда, пане Бутусов?
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На цензоре банят даже не за публикацию, а за общую, но неугодную фразу.
Так что, ...
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Неправда. Не БАНят. Знаю. Таки пять лет тут. А БАНов- сотни и сотни.
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Это фраза весьма общая и бездоказательная. Я бы, на месте Админа- за неё- заБАНил.
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_Фейсбук - враждебная, антиукраинская организация! Мрази на подтанцовке у людоеда, его сообщники и подельники!
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Надо признать: тут таки не совсем тоже самое. Меня ВСЕГДА(!!!) БАНили, имея на то основания. Бо я пацан простой- сразу, если вижу бота-провокатора- то нах.й посылаю. Могу- художественно. А так, за корректное высказывание своего мнения- ни разу. Это- по-честному.
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Может это потому, что у тебя не хватило терпения корректно высказать контраргументы? Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за старую публикацию - Цензор.НЕТ 7887
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Мне неинтересно высказывать контраргументы- откровенным ботам-негодяям-провокаторам. Потому, я сокращал время общения.
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Как сказать...все зависит от модератора и жалобщика бота
А художественно это как ,на француском языке?))
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Ну, если сегодня на меня выползет какой-то бот-провокатор... вы это увидите.
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Отольйюца кошкє мишкіни сльозкі ))))))))))))))))))))))
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Вонючая лицокнига! Цукерман Обещал что курировать украинский сегмент будет украинский администратор! Тут или администратор ненастоящий или Цукерман ненастоящий!
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Зеленский обещал конец эпохи зубожиння. И что? Они всегда обещают.
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Во! Отольются бутусовским модерам юзерские слезы граблями по-лбу
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Я патріот, участник Майдана та Герой АТО. Саме тому я підтримую Бутусова. Слава Україні! Героям слава!
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вот это топ новость, и что нам теперь пожалеть Бутусова и ли отправить жалобу...коллективную на фейсбук)))
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Надо открыть главную страницу на регистрации в мордакниге и плевать в монитор, пока интернет не вырубится
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У МордаКниги и Цензора , как оказывается, много общего.
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Єдине, що, не користутесь перекладами тупих козломордих.
Морда, англійською MUZZLE. Ну може козломордим цей переклад ближче.
Але Facebook це від слів обличчя+книга.

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Нічого Юрій Євгенович. Мене там разів пять банили. Та й на Вашому сайті, десь, раз на місяць стабільно банять.
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Хтось з коментаторів ЦН працює в мордокнизі.
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якось прокомєнтіровал в блогє господіна Б. - до сіх пор парюсь в саунє. Прічом, комєнт коррєктний, бєз прона і ксєнофобії
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На фейсбук пора подавать в суд за попрание свободы слова и демократии, и драть с них миллиарды долларов как это сделала умная Франция.
Держись, Бутусов, не унывай, читатели Цензор подставляют тебе плечо, шоб ты не рухнул под тяжестью такого удара в спину от фейсбук.
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Мене теж ЖИ2 з хохолами забанили на 30 днів за двух річниий комент ... Не пробвчу кацапстану.... на день перемоги....
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понятно почему, массовые жалобы рашистов.
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_Т. е. рассматривать о чем написано не надо, достаточно чтобы тысяча мух накатала жалобу какому-то самодовольному, утверждающемуся таким образом модеру-ничтожеству? Немного стоит такая куча гноя...
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Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.Источник:https://censor.net.ua/n3146253

"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут." (с)
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шо? так і просят??? Та я щас напишу в тєх.подєрку шоп йо' там з бані і не випускали
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Все правильно Слишком много грязи цензор льет. Видимо, любит рошеновский шоколад.
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ну й шо? тоже мені новина. Це покарання за те, що мене три дні на Цензорі забанили - карма.
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Мене фейсбук уже разів сім банив. Нормуль.
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Бан - это маленькая смерть. Сочувствую главреду, как дважды баненная на Цензоре.
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А шо-бутусова пока только забанили?
На допрос повесткой еще не вызывали?
А то его ботоферму на цензоре кто-же финансировал
И наверняка через черную кассу-а это тюрьма а не бан
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ЮРА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКУРУ ТЕХ, КОГО ТВОИ АРХАРОВЦЫ БАНЯТ НИ ЗА ЧТО!
ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ЧАЩЕ ПРОСТО УДАЛЯЛИ ПОСТЫ. А ПРОСТО ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ТУТ
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