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 Общество
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Все про:Генштаб ВС (993) Минобороны (5914)

 Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят до конца года

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделят полномочия. Также будут разделены должности главнокомандующего и начальника Генштаба.

Об этом в интервью информагентству Минобороны "Армия.Inform" рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно разграничения должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также реформирования командований видов, то это задание мы выполним до конца текущего года", - отметил он

Колесник пояснил, что главнокомандующий будет командовать ВСУ, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.

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Трансформацию военного управления планируется завершить до конца 2020 года.

"Конец 2020 года. К этому времени мы перейдем на новую систему управления и подберем новый профессиональный личный состав в обновленные структуры", - отметил Колесник.

По его словам, суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением ("генерированием") Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применения войск.

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"Согласно принципам стран НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - сказал Колесник.

Источник: https://censor.net.ua/n3146251
 
 
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В парку в кущах він і вона говорять про Богдана....
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Та то порохобот. Насправді молодь в кущах славить великого ЗЕ і мріє про те що їхні правнуки застануть щасливе життя під його мудрим правлінням.
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Анегдот
Пришел новый министр Спрашивает
-Как у проходят заседания уряда?
-Ну как, в понедельн. бухаем
-Та не, я не пью
-Ну ок приходи сразу во ВТ там кокс
-Я не по н@ркоте
-Ну ок, тогда уже в среду. Девки будут
-Та я женат
-Слушай а ты не гей?
-Не
-Тогда в четверг тоже не приходи
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Виникає враження що ідеї Зеленському ідуть із Кремля.
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