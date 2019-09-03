 Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят до конца года

Об этом в интервью информагентству Минобороны "Армия.Inform" рассказал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно разграничения должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также реформирования командований видов, то это задание мы выполним до конца текущего года", - отметил он

Колесник пояснил, что главнокомандующий будет командовать ВСУ, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.

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Трансформацию военного управления планируется завершить до конца 2020 года.

"Конец 2020 года. К этому времени мы перейдем на новую систему управления и подберем новый профессиональный личный состав в обновленные структуры", - отметил Колесник.

По его словам, суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением ("генерированием") Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применения войск.

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"Согласно принципам стран НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - сказал Колесник.