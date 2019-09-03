 Центр ветеранов-фронтовиков в селе Цыбли на Киевщине приглашает на реабилитацию участников АТО/ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Центра.

В 2014 году начиналось все с 30 неврологических коек, предназначенных для восстановительного лечения больных с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Сейчас же современный Центр насчитывает уже более 180 коек для реабилитации бойцов. В Центре функционируют 3 отделения для участников АТО / ООС: неврологическое восстановительного лечения, медико-психологической реабилитации и терапевтическое.Лечение и реабилитация происходят в соответствии с индивидуальным планом

оздоровления бойца.

Сейчас благодаря современному оборудованию, возможности Центра обеспечивают физическую реабилитацию для восстановления функций суставов, работают стоматологическое, пульмонологическое, хирургическое,

кардиологическое отделение. Центр также проводит бальнеофизиотерапевтическое лечение, есть хирургический блок. Над психологической реабилитацией работает группа профессиональных специалистов в области психологии по лучшим мировым

практиками для реабилитации участников боевых действий.

В рамках международного сотрудничества в 2015 году специалисты Medical College Wisconsin and Froedtert Hospital Milwaukee (США) провели серию тренингов для сотрудников Центра по физической реабилитации и лечебной физкультуры. коллеги поделились лучше методами, которые используют страны НАТО для реабилитации своих бойцов.

В 2017 году ценным опытом поделились и провели обучение представители Департамента физической терапии МЗ Израиля совместно с отделом ортопедической реабилитации Медицинского центра Шиба. Центр постоянно работает над привлечением партнеров и ресурсов для его развития. В частности, в 2016 году Трастовый фонд НАТО в рамках проекта медицинской реабилитации в Украине предоставил оборудование для проведения механотерапии (активно-пассивной разработки суставов верхней и нижней конечности, тракционный стол). Это современное оборудование позволяет существенно ускорить процесс восстановления утраченных функций.

На территории Центра оснащен тренажерный зал, площадки для игры в волейбол и футбол. Кроме того, совместно с Переяслав-Хмельницкой РГА и отделом образования начатые регулярные встречи учащихся

общеобразовательных школ района с бойцами АТО / ООС, которые лечатся в Центре.

Начато создание Центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи, ведутся работы по обустройству фортификационных сооружений (окопы, блиндажи, блок-посты, полевая кухня).

За более подробной информацией о прохождения бесплатной реабилитации обращайтесь по телефонам:

+38 (050) 428-23-50 - Косенко Владимир Петрович, заместитель по медицинской части; +38 (098) 611-58-68 - Мовчан Людмила Владимировна, заместитель по информационно-аналитической работы. е-mail: ydmscvv@ukr.net

Также млжно получить дополнительную информацию можно на сайте: www.udmscvv.com и

странице в Facebook.









