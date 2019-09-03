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 Политика Украины
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Все про:ВР (23538) законопроект (2108) КС (1365) прогулы (99) кнопкодавство (20)

 Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 279 народных депутатов.

Речь идет о законопроекте №1027 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины). Законопроект предусматривает прекращения полномочий нардепов из-за кнопкодавства и прогулов (если народный депутат отсутствовал на трети заседаний без уважительной причины).

Также на Цензор.НЕТ: Рада направила в КС законопроект о сокращении состава Верховной Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3146247
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что Ж давно пора. Такого позора, когда в зале 10 депутатов голосуют за всю Раду в Европе уже давно нет....
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279, получается практически все кроме СН были против, ну оно и понятно, попривыкали прогуливать и только за зарплатой приходить.
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Что же вы творите. Так и депутатов не останется и не будет кому думать о народе
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Лешик Костусев-Гончаренко в пьяном бреду что-то напечатал?
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Схоже на фейк Люцик, вони хтіли 300 зробити.
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неа, это альтернативный проект поданный Гончаренко. Он теперь Ляшко заменяет
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А толерантный подвиг Ляшка когда он повторит? Рада направила до КС законопроект про позбавлення нардепів мандатів за кнопкодавство і прогули - Цензор.НЕТ 8839
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За два дня новая Рада для процветания Украины сделала больше, чем порошенковская за 5 лет.
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Напринимала 2-3 десятка каких-то очень важных и нужных законов, текста которых никто не видел. А чо?
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Хоча б повідомили, що там за закони. Може й показувати нікому не можна крім Путіна, а то повісять.
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это хорошо что ты куйло с большой буквы наисал,сразу видно кого ты уважаешь,а то Президента Украины ты только шмарклей называл
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ты путинец будешь у меня на особом наблюдении Рада направила до КС законопроект про позбавлення нардепів мандатів за кнопкодавство і прогули - Цензор.НЕТ 4466
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Закони виконувати нам, а для розуміння їх ми повинні запровадити їх в життя. Отже тоді можна буде сказати, чи все добре. Курчат по-осенні рахують
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Ну что Ж давно пора. Такого позора, когда в зале 10 депутатов голосуют за всю Раду в Европе уже давно нет....
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И шож теперь будут робити хряки-мародеры, мертветчуки та інші? Це ж їх тепер викинуть з Рази за прогули, або їм треба буде ходити на роботу, або купувати лікарняні, як простим українцям?
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Движняк есть. Посмотрим что будет на выходе...
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Путину очень нужен Цемах. Интересная информацияЗападные члены нормандской группы в один голос заявили. что вопрос обмена не обсуждался. Это неправда. Он собственно был основным. Пристайко привез с переговоров требование наших "западных партнеров" отдать Цемаха для разблокировки процесса и комфортного решения о снятии санкций. Они так же уверили его, что на снятие санкций это не повлияет. И тут то же соврали. Нидерланды услышав об этом бросилась просить допроса официально. Бессмысленно. Им нечего предложить Цемаху и он будет молчать.Вайно пообещал Бойку статус "главного по Украине" если он найдет подход к Зеленскому по поводу Цемаха. В ответ Медведчук пообещал Бойку публикацию интересных материалов по делу "Вышек Бойка". Бойко уже дважды был у Зеленского. В общем настроение Зеленского и К - сдать.Но тут есть вопрос. Формально Цемах в юрисдикции Баканова и в его изоляторе. Взять его оттуда можно только по согласию Баканова, о чем хорошо знают в Нидерландах. Потому Баканову следует звонок от его старой знакомой Marcia Carolyn Kaptur, с которой он общался еще в июне 2019 г. во время своего визита в США (мы писали). О чем говорила с Бакановым представительница демократической партии мы не знаем, но после ее звонка суд быстренько продлил его арест. С Зеленским долго общался Уманский, убеждая его не отдавать Цемаха просто так, Сытник по неподтвержденным данным общался с Тедом Кауфманом, демократ, бывший судья Делавэрского суда.
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РЕЗВО СТАРТАНУЛИ. НЕ СБАВЛЯЙТЕ ТЕМП
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с таким стартом Украине срочно нужно строить несколько современных антикоррупционных тюрем,со всем удобствами в камерах
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Даже и не знаю, это, наверное, предательство и игра под куйла... Зеля, что творишь..? Такого не было при мародёре! Верните нам мародёра...
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Твій мародер в кремлі сидить,кацап.
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Просто молодцы, второй день до ночи сидят, представляю как там корежит прежних депутатов.
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"Геращенко вийшла на трибуну і стала нити шо засідання задовге, треба все закінчувати і зібратися завтра, але завтра праця у комітетах, тому краще у понеділок, а там скоро свята так шо вже після Різдва. Зрозуміло, чому ці ку***ви за 5 років ні***я не зробили."(с)

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не мое
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Хаха, да подгорает там у них знатно, не привыкли допоздна сидеть.
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"А чё такого сложного?", ответили ей депутаты Слуги хором, "думать не надо, обсуждать не надо, просто кнопки дави, так и всю ночь можно работать".
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279, получается практически все кроме СН были против, ну оно и понятно, попривыкали прогуливать и только за зарплатой приходить.
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когда все порохоботы скончаются от дыбилизма, так сразу!!
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хоспаді, так справку можна забадяжити, навіть гіперкошерну. тому у цьому законі з*являться такі диряки, шо возом можна буде їздити. закони то лише для піплу
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Что же вы творите. Так и депутатов не останется и не будет кому думать о народе
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Нарешті реальні кроки, щоб позбутися ганьби на весь світ.
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Що поганого у вимозі ходити на роботу?
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Так, а яке було покарання для тих хто не ходив? В нас є ще професії де можна не ходити на роботу і не відповідати за це?
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І що?
Хіба не видно, що це закон із ОБОВ'ЯЗКАМИ для нардепів, а не пільгами.
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типу з обов'язками працювати? Посадова інструкція є. Не виконує - на вихід. Загалом вірно.
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треба було написати. А що, депутат - не працівник? Навіть відпочиваючим в номері готелю пишуть, що робити.
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темп супер , но порохоботам все равно не так все им медленно дятлам .Оцените работу соя .
При том напоминаю вам - Ааваков .куча депутанов и тд , Колома и тд под расстрел ,
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Как подрываются пердаки свинорылых парашанковцев... так и слышу.
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Не поспішай радіти,можливо це алкогольний делірій.
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То ясно, що зелених новодепутатів навчили на кнопки нажимати й за Зеленського лайкати. От зараз Зеленський прийшов й муштрує Раду. Більше нічого не відбувається. Зелеботи (тепер вже офіційно ви є) - лайкають ту муштру. То справа потрібна - але пуста. Якщо щоб ходити на офіційну роботу - треба закон, то краще звільнитися, бо роботи й так не буде від такого працівника.
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ок, я теж радий, що депутатів нарешті вхопили за хвіст.
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Ау если ты прогуляешь свою работу то тебя уволят, а эти ходили как хотели, вечно пустой зал был, вот для того и принимают этот закон чтоб был рычаг давления.
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Иногда даже становится жаль дякул - нужно лить говно на вентилятор, а даже мало-мальски разумных аргументов нет.
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И не надо никаких сенсорных кнопок,дёшево и сердито.
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Если честно 30% прогулов это много, это можно одну неделю в месяц там вполне без последствий не появляться.
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Депутатську недоторканість відмінили, але Шуфрича лупiть поки неможна, бо то "на Новий год".
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