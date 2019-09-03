 Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 279 народных депутатов.
Речь идет о законопроекте №1027 о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины). Законопроект предусматривает прекращения полномочий нардепов из-за кнопкодавства и прогулов (если народный депутат отсутствовал на трети заседаний без уважительной причины).
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не мое
Хіба не видно, що це закон із ОБОВ'ЯЗКАМИ для нардепів, а не пільгами.
При том напоминаю вам - Ааваков .куча депутанов и тд , Колома и тд под расстрел ,