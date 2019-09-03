 Мать держала на цепи собственного 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности, - полиция Днепропетровщины

По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Мужчину освободили и доставили в больницу.
Следователи Солонянского ОП решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).
Надеюсь, что хоть на этой ветке не будет разговоров о По' и Зе'...
А може інвалідність у сина по психзахворюванню, і він гроші профукує в автоматах або на спиртне.
А може він, коли за двері виходить, крошить все або підпалює.
Якби погана мати, то вона б від хворого сина ще 36 років тому відхрестилась, або коли йому інвалідність установили.
Бо не такі уже й великі кошти платять інвалідам, щоб заради них витрачати на догляд за інвалідом своє життя.
Яким би він не був, саджати людину на ланцюг - це п...ць
Та яка різниця, саджати людину на ланцюг - такому виправдання не може бути.
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Або вбити. Вночі, наприклад. Придушити. Маніякально-депресивний психоз.
Бувають інваліди умствєнного труда, до речі. Там все, що завгодно може бути.
1) Уголовника - Януковича
2) Клоуна наркомана - Зеленского
3) Партию оккупанта - Медведчука кума *****
4) и 2.2 процента - Шмария - проплаченного оккупантами недоблохера поливающего грязью украинцев ....
еще вопросы про власть ????? какой народ такая и власть.
Або петлю - і на ліхтарний стовб його!
Герри з третього рейху десь приблизно так до проблеми і підходили.