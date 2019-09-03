 Мать держала на цепи собственного 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности, - полиция Днепропетровщины

По предварительной информации, у мужчины установлена ​​группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Мужчину освободили и доставили в больницу.

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