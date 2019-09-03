 Джапарова написала заявление об увольнение с должности замминистра. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление написано. За плечами 4 года работы 24/7 в МинСтець; все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.

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