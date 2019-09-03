 Джапарова написала заявление об увольнение с должности замминистра. ДОКУМЕНТ

Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление написано. За плечами 4 года работы 24/7 в МинСтець; все эти годы пыталась быть максимально публичной в своей деятельности, поэтому не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова.
Але коли один з таких подає у відставку - ці кретини кретина не відпускають, бо якщо прийде некретин - то відбудеться дезінтеграція системи невдах.
Хоча мордочка нічо така... Я їх огиднішими собі уявляв.
Так и на 0 делить нельзя
Или между вами ещё была прокладка?
Куди ми котимось, люди? Що ж далі?
(C)
@LugaBeg
Ось такі зараз депутати від СН у ВР
🤔☹️