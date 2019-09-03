 Бывшему "министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому продлили на 2 месяца домашний арест

Решение принял Днепровский районный суд города Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подозреваемому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в ночное время еще на 60 дней.

Напомним, 5 января 2018 года стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

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С 8 января Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне расследование по делу экс-министра было завершено и направлено в суд.

9 июля Днепровский суд столицы перевел Михальчевского из СИЗО под домашний арест.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.