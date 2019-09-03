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 Политика Украины
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 Рада направила в КС законопроект о сокращении состава Верховной Рады

Верховная Рада включила в повестку дня и направила на заключение Конституционного суда законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины, который предусматривает уменьшение конституционного состава парламента до 300 нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 258 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада направила в КС законопроект о создании института уполномоченных парламента

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно нынешней редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (данная норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)".

В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду Украины") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3146236
 
   
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ЗРАДА！
ЗЕЛЕНСКИЙ, ШО ТЫ ТВАРИШЬ, ЭТО ГЕНОЦИД ДЕПУТАН
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Всё... Это - зрада зраднючая... Завтра обязательно путЕннападе. Зеля слил Украину куйлу...
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А пом'янути Олександа Грицаюка тут можна?
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він загинув в перемир'ї з москалями
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помер через тиждень після поранення, тому не увійшов у статистику ВТРАТ - раняних за втрати не щитают
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бо "миротворець" зазнає репутаційних втрат - вони йому важливіші за людські втрати
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Хаха, все кричали что поддерживают сокращение а по факту только голоса СН.
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Слышал доводы зепутата в дискуссии на ТВ, что мол народу в стране стало меньше, где-то 30 млн., и соответственно депутанов необходимо не больше 300. И на этом фоне заявление Бени, что главной заслугой преЗедента будет типа-увеличение населения Украины до 32 млн. Тогда ещё подумал, они что настоящий геноцид планируют? Видимо это фишки из одной игры.
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дайош увєлічєнійє насєлєнія до 15 міліонов!!!
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Вчерашним и позавчерашним депутатам ничего не светит, ОТЖИЛИ.
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перед початком кожної роботи вр тре хляпнути 150гр... ну сьогодні я хляпнув з інш причини
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Парламент Великобританії вже мінімум півтора століття 780, +670 палата Лордів. Хоч Великобританії вже не існує. Не прийшло в голову королеві стати зебілом.
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