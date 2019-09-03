 "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко

Об этом Арахамия сказал в комментарии корреспонденту УНН, информирует Цензор.НЕТ
"Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - сказал Арахамия.
Он уточнил, что заявление будет подано в Государственное бюро расследований.
Напомним, на днях глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он обещал лично обратиться в правоохранительные органы 3 сентября.
Также председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.
у Авакова есть игорный бизнес - легализуют
Напротив даже : скажут что луцик лох не успел перекраситься.
Чи своїм можна?
Мы все знали что такая крупная сеть нелегальных игральных (причем созданная в кратчайшие сроки) имеет очень высокую крышу в силовых..... Думаю кроме луцика там в акционерах авакян, грицацуев.... может петя с гросей....
Сеть перейдет под другого хозяина и крышу.
Ради этого и старались же.
А ведь если еще раз посадят этого ачкастого пистабола, то теперь никакого сочувствия к нему не будет. Туда этому ублюдку и дорога.