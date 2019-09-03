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Все про:Луценко (7607) Арахамия (38) ГБР (525)

 "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия обещает подать заявление о преступлении экс-генпрокурора Юрия Луценко в Государственное бюро расследований.

Об этом Арахамия сказал в комментарии корреспонденту УНН, информирует Цензор.НЕТ

"Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение изменений в Закон о статусе депутата, позволяющих обыски и прослушку, - конец демократии, - Луценко

Он уточнил, что заявление будет подано в Государственное бюро расследований.

Напомним, на днях глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он обещал лично обратиться в правоохранительные органы 3 сентября.

Также председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.

Также читайте: Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований

Источник: https://censor.net.ua/n3146231
 
   
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в OOO вooбще акции не преусмoтренo Закoнoм а тем бoлее в ЧП
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У луценко есть игорный бизнес - подаст заяву
у Авакова есть игорный бизнес - легализуют
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Совсем не сложилось у соевых прихвостней, еге-ж? "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко - Цензор.НЕТ 3551
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А зебил хоть раз может что то по теме ответить?
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Зебилы не видят тут ничего предосудительного.
Напротив даже : скажут что луцик лох не успел перекраситься.
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Когда ты соберешь документы и другие доказательства и сам подашь заявление как Арахамия. Чего ждем? "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко - Цензор.НЕТ 8076
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ЗЁлизунчикуарахаміясамобохїхназвав
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Пока зеля и компания кормить зебобиков шоу , под этот шумок , В Украине существенно повысят тарифы на отправку посылок. Лохи , мои вам поздравления ! Хахаха
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А если луцик откроет рот? А он много знает. Это ящик пандоры.
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Проти Каламойскава?Луценко його маріонетка,як і ЗЄ.
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Югик. готовсь... пора на вторую ходку отправляться...
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Щеодинхуйлохуйлівприбігсюдилюдейображати...
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Пока зеля и компания кормить зебобиков шоу , под этот шумок , В Украине существенно повысят тарифы на отправку посылок. Лохи , мои вам поздравления ! Хахаха
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Не удивляюсь!
Мы все знали что такая крупная сеть нелегальных игральных (причем созданная в кратчайшие сроки) имеет очень высокую крышу в силовых..... Думаю кроме луцика там в акционерах авакян, грицацуев.... может петя с гросей....
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Лох , и что ? Тебе счастья привалило ? От и теперь заживешь ?
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Ивонильзяаааонпадпаручитильстваамглавнавааа...
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Если это произойдет, то миссия и цели этих уродцев станут окончательно очевидны. Потому- хрена это произойдет. Давиды и Арахамии просто снова вешают нам на уши лапшу. Нихера не изменилось и имениться не могло.
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А товаришчУ рюкзакову можно...он же свой...зеленый...
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а к Мертвертчуку у него вопросов нету?!
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Так заяву *********. Українська прокуратура все спише на шофера, який віз-віз, і не довіз.
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Скільки ж бидла живе в Україні? Невже 73%? Їм так намагається сподобатись зебанда? Пристойна Україна зникає просто на очах.
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Не пристойная, а бандитская исчезает, пристойная как раз остается.
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Делят просто.
Сеть перейдет под другого хозяина и крышу.
Ради этого и старались же.
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В этом и весь смысл. Одновременно- не верю, что они способны пойти до конца.
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Да-да. Время покажет. Время, которого нет ни у кого. Цейнот-с-с-с...
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Отож...або половинчато або по старому новое
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Але, ирка бляхамуха, чисть кружку своему цыррознику😀
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До гы-гыкался ачкагик!
А ведь если еще раз посадят этого ачкастого пистабола, то теперь никакого сочувствия к нему не будет. Туда этому ублюдку и дорога.
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такое ощущение что у команды клоуна главная цель посадить бывших.... на радость зе массы. Тем хуже для новой власти -- придет и их черед...
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