 "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко

Об этом Арахамия сказал в комментарии корреспонденту УНН, информирует Цензор.НЕТ

"Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - сказал Арахамия.

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Он уточнил, что заявление будет подано в Государственное бюро расследований.

Напомним, на днях глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он обещал лично обратиться в правоохранительные органы 3 сентября.

Также председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать.

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