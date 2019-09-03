 Кривой Рог в трауре в знак памяти о 34-летнем земляке, погибшем на Донбассе

Смертельное ранение 34-летний Павел Чумак, старший механик-водитель 24-й отдельной механизированной бригады, получил 30 августа близ села Елизаветовка Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

3 сентября в память о земляке, а также о других украинских военных, погибших на Донбассе, в городе приспустили государственные флаги Украины на зданиях органов власти, предприятий и организаций, отменили развлекательные мероприятия.

Павел Чумак родился и вырос в Кривом Роге, получил профессию токаря в Криворожском профессионально-техническом лицее.

Прощание с погибшим состоялось в Свято-Троицком храме ПЦУ. Его похоронили на Новокраматоровском кладбище города.

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