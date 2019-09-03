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Все про:Кривой Рог (634) траур (128) потери (1653) 24 омб имени князя Данила Галицкого (98)

 Кривой Рог в трауре в знак памяти о 34-летнем земляке, погибшем на Донбассе

3 сентября объявлено в Кривом Роге днем траура по погибшему на Донбассе бойцу Павлу Чумаку.

Смертельное ранение 34-летний Павел Чумак, старший механик-водитель 24-й отдельной механизированной бригады, получил 30 августа близ села Елизаветовка Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

3 сентября в память о земляке, а также о других украинских военных, погибших на Донбассе, в городе приспустили государственные флаги Украины на зданиях органов власти, предприятий и организаций, отменили развлекательные мероприятия.

Павел Чумак родился и вырос в Кривом Роге, получил профессию токаря в Криворожском профессионально-техническом лицее.

Прощание с погибшим состоялось в Свято-Троицком храме ПЦУ. Его похоронили на Новокраматоровском кладбище города.

Также на Цензор.НЕТ: Сержант 24-й ОМБр Александр Грицаюк, раненный на Донбассе 25 августа, скончался в больнице (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3146229
 
 
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А десь, на північному сході України продовжується війна.
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