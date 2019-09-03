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Все про:заповедник (112) Крым (21796) оккупация (6842)

 Оккупационные "власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

Подконтрольное Кремлю "правительство" Крыма передало земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность РФ.

Об этом передает "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании оккупационного "правительства" Крыма.

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Напомним, в 2014 году оккупанты в Крыму национализировали леса,охотничьи угодья и заповедники региона. Министерство природы России в 2014 году разработало проект постановления правительства, согласно которому все захваченные Россией заповедники Крыма, а также природные заказники и национальные парки переходят в ведение ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3146221
 
 
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заповедник легко отделался.

Бомжи с мусорки возле моего дома вообще передали мою землю планете Нибиру
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ну...хана и заповеднику...
что там военный объект втулят или чью-то закрытую дачу?
а нет...так уделают все до пеньков...
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Если бы Ющенко в 2005-ом году пересажал организаторов сепарского шабаша в Северодонецке ,то не было бы военной агрессиии россии на Украину .А Ющенко начал договариваться с Януковичами и Ахметиками ,да и себе воровать потихоньку .
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канешна ротик, ой, кротик, свидетель диванный ты наш, ты и при ющере затычкой был, и при овоще, теперь при зеленке, порох не в счет, он с овцами не тусуется, у тебя похоже родовая травма под названием порохофобия. Окупаційна "влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії - Цензор.НЕТ 2784
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Если бы Ющенко попытался это сделать, то мятеж бы начался немедленно. Это- точно. И вовсе не факт, что крови бы случилось менее, чем сейчас.
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Как передали, так и вернут. Уже скоро.
Передасты)
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Ну так передайте Киевскую Лавру министерству культуры. Делов то!
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