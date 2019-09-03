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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) законопроект (2108) КС (1365)

 Рада направила в КС законопроект о создании института уполномоченных парламента

Парламент включил в повестку дня и направил на заключение Конституционного суда законопроект №1016 о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины относительно уполномоченных Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 298 народных депутатов.

Как отметил с трибуны парламента представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, этим законопроектом предусмотрено создание института уполномоченных, которые будут осуществлять функцию парламентского контроля по соблюдению законодательства в отдельных сферах.

Также на Цензор.НЕТ: Рада направила в КС законопроект о праве граждан Украины вносить законопроекты. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3146220
 
   
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Количество чиновников растет как на дрожжах..
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як в парламеенті одні дурні - то конче необхідні сракопідтирайли, щоб дупи обмивати.
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Зачем создавать институт уполномоченных, если собираются сократить количество депутатов.Не все еще друзья трудоустроены ?
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да помощник оператора монтажеры осветители техперсонал массажистки бодиарты барпмены.. офиианты... просто хорошие свои евреи... вы шо какой еврей пойдет работать он пойдет сражаться в Раджу за Украину..за нас с вами чтобы мы поскорее выдохли как факт....
короче ХУНТЯНА РУЛЯТ ПО ПОЛНОЙ.во главе с гуалляйтером Малорроссии Волькой Критвогроским...
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Вы заяву на Портнова сначала примите! Законодатели пуевы...
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