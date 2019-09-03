 Рада направила в КС законопроект о создании института уполномоченных парламента

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 298 народных депутатов.

Как отметил с трибуны парламента представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, этим законопроектом предусмотрено создание института уполномоченных, которые будут осуществлять функцию парламентского контроля по соблюдению законодательства в отдельных сферах.

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