 Украина сегодня погасит более $1,1 млрд из госдолга, - Минфин

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Все платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, совершатся сегодня до конца дня", - сообщили в Минфине.
При этом сумма процентов, которые нужно погасить, составляет $444,36 млн.
Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля" (Днепр).
Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.
на 31.12.2009 26 505,00
на 31.12.2010 34 576,00 8071.00 30.45%
на 31.12.2011 31 794,61 -2781.39 -8.04%
на 31.12.2012 24 546,19 -7248.42 -22.80%
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 -16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 5766.66 76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 2239.34 16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 3269.12 21.04%
на 31.12.2018 20 820,43 2011.98 10.70%
на 31.07.2019 21 840,17 1019.74 4.90%
А тепер, зебільчик, дивимся динаміку зміни суми коштів золотовалютних резервів.
І ящо відняти показник 18 року від показника 14 року то там стало більше на 14307 млн доларів США.
А сума України збільшилася на 11246 млн доларів США. Ітого приріст 3061.
Так що Порох накрав на +3 млрд доларів державі.
https://voxukraine.org/cards/debt/index.html