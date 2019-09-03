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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (407) Минфин (1284)

 Украина сегодня погасит более $1,1 млрд из госдолга, - Минфин

Министерство финансов до конца дня погасит $661,34 млн по облигациям внешнего государственного займа и $444,36 млн процентов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, совершатся сегодня до конца дня", - сообщили в Минфине.

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При этом сумма процентов, которые нужно погасить, составляет $444,36 млн.

Указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года. Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146218
 
 
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Тяжко буде Зеленському. 30 років обкрадали Україну. Але надіюся він справиться
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Может и не столько, но до 25 уронили явно, чтобы нал закупить. Обычно после такой закупки - рост.
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Тяжко буде Зеленському. 30 років обкрадали Україну. Але надіюся він справиться
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Да вот беда - сейчас госдолг приметно такой же, как в марте 14 года.
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нет, не так. в марте 14 года было 3.3 млрд долларов за газ и пустые счета минфина. И звр на 7 млрд менше чем сейчас. Надо все считать, а нетолько то, что нравиться. Так что сейчас разница между госдолгом и резервами такая же.
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яценюку списали 4 мдлр боргу і відстрочку по боргам він випросив на 5 років петя потім йому віддячив
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Примерно такой же (в два раза выше). Это не считая некоторых интересных условий, которых "добилась" потужная рехформаторша Яресько.
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Какие в 2 раза выше? Чисто треп для зебилов? Вот прост овзять посчитать госдолг в марте 14, к нему добавить доги за газ в виде 3.3 млрд долларов, который сейчас нет, и отнять звр и то, что на счетах минфина есть - получишь туже цифру.
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А если еще отнять долг в 100 грн который Вася отдал Мише после аванса - гляди Украина еще в плюс уйдет.
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Не сумуй, зебілушко. Справлялись до нього, справиться і він. У крайньому разі Бєня підкаже що до чого
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А вы ему скиньтесь, А то пророх с гросей всё украли. Вдруг полегчает.
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Что шариков, очень хочеться отнять и поделить?
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Свое это чье? У шарикова свое было любое имущество. Это я молчу, что порошенко 11 место в списке. У ахметова или коломойского не хочешь забрать свое? Или зебилам такое по 1+1 не говорят?
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хіба Зеля вивів в офшори 3 мільярди вкрадених доларів? )))
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Ех, нє о том кіпіт твой разум херньой вазмущьонний
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не кіпішуй, свідок покращення від Петра )))
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Та де ж ти кіпіш побачив, вазмушьонний? Тут хіба ти "па паражняку" пару вухами пускаєш
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Ты уже и цифру знаешь, значит точно вывел!
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Я извиняюсь, это мы отдаём то, что при луноликом диабетике набрали?
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тіпа того, - платимо за рішучі і потужні реформи )))
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Только вот беда - надо еще внутренний сичтать. И состояние звр. и долги за газ, которые были в 14 году. А, для зебила это слишком сложно?
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И за свет с водой тоже долги сосчитать надо. Порохоботы упрямо не хотят видеть что потужное правительство Порошенко-Гройсмана набрало у международных организаций 12 млрд баксов кредитов, которые надо будет отдавать, но при этом отдали 8 млрд долгов внутреннего займа, то есть по сути заплатили сами себе от лица государства.
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Нет, за свет и воду - это внетренний долг. Не государственный. А вот долг за газ перед рашкой на март 14 - это именно государственный. Так же, как надо считать не только долг - а еще и рещервы. Во вот зебилы упорно не хотят сичтать все - а хотят только то, чт нравиться.
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Офіційні міжнародні резерви України з 2009 по 2019 рр. (млн. дол. США)
на 31.12.2009 26 505,00

на 31.12.2010 34 576,00 8071.00 30.45%
на 31.12.2011 31 794,61 -2781.39 -8.04%
на 31.12.2012 24 546,19 -7248.42 -22.80%
на 31.12.2013 20 415,71 -4130.48 -16.83%
на 31.12.2014 7 533,33 -12882.38 -63.10%
на 31.12.2015 13 299,99 5766.66 76.55%
на 31.12.2016 15 539,33 2239.34 16.84%
на 31.12.2017 18 808,45 3269.12 21.04%
на 31.12.2018 20 820,43 2011.98 10.70%
на 31.07.2019 21 840,17 1019.74 4.90%

А тепер, зебільчик, дивимся динаміку зміни суми коштів золотовалютних резервів.
І ящо відняти показник 18 року від показника 14 року то там стало більше на 14307 млн доларів США.
А сума України збільшилася на 11246 млн доларів США. Ітого приріст 3061.
Так що Порох накрав на +3 млрд доларів державі.
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так шо це? Хтось за три роки вдвічі піднявся на бумагах, а дороги в ямах
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я должен заплатиь за кредиты, которое взяло-бюро именя Янгеля?
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Порох всё украл! Платить нечем! Всё пропало! А если Украина заплатит? Україна сьогодні погасить понад $1,1 млрд з держборгу, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1295
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