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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23505) инвалидность (8) Разумков Дмитрий (180)

 Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и занятия его решением", - сказал Разумков.

С этой инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий. Он рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет. Она в принципе не может самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Довгий также пообещал финансово поддержать оборудование парламента.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146217
 
 
 Топ комментарии
 
все подумали то же самое, что и я ?
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на фото достойні люди, але комент від сраної мавпи, не знаю що робити - відправляти в спам чи ні...
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Трибуну надо оснастить крепкими ручками, чтобы хвататься,
когда вам вручают цветы и, схватив за яйца, пытаются унести.
Колонны надо обить специальным материалом, чтобы, приняв дозу,
было удобно тихо и долго биться головой.
При входе в зал обувь снимается, выдаются бахилы или ролики.
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У него такая программа! Он не хочет сидеть)Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4975
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комментарий отмечен как спам  
 
Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 6294та для мавпи вашої сраної
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От не можу зрозуміти: інвалід на світлині чи інвалід той, хто опублікував її. Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 4951
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ця мавпа на каталці, а я з нульовою толерантністю до фарисеїв.
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на фото достойні люди, але комент від сраної мавпи, не знаю що робити - відправляти в спам чи ні...
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Не треба, нехай потішаться ублюдки. Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью - Цензор.НЕТ 2958
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так до цього ж ви ж і потішалися, хоча для ваших песиків і робиться. Дебіли, що тут скажеш.
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для Юзика чёль? или... 450 все...)))
что он хотел сказать? аааа???
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И капельницы каждому,
чтоб не прятаться за колоннами.
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Дякую пане президенте, ато злачінна влада і там алігархічна кидала мене
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Магічна ковдра стопяцотого левела, недорого
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Розпил. Чую великий розпил.
У регіоналів в Раді був інвалід.
Ще у другій партії був інвалід у візку.
Тобто потреби не було.
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Трибуну надо оснастить крепкими ручками, чтобы хвататься,
когда вам вручают цветы и, схватив за яйца, пытаются унести.
Колонны надо обить специальным материалом, чтобы, приняв дозу,
было удобно тихо и долго биться головой.
При входе в зал обувь снимается, выдаются бахилы или ролики.
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Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью
Умственной?
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Для олігофренів з партії, що служить уроду та вальцманутих миздобулів вирішено зменшити на пристрої для голосування кількість кнопок з 3-х до 1-ї.
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разумков хоче обладнати Раду для себе й соратників
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Діяльність журналістів обежують а за інвалідів раптом запіклувались? Популізм як він є.
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