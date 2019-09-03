 Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и занятия его решением", - сказал Разумков.
С этой инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий. Он рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет. Она в принципе не может самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.
Довгий также пообещал финансово поддержать оборудование парламента.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
что он хотел сказать? аааа???
чтоб не прятаться за колоннами.
Пасібаа
Нова пошта
У регіоналів в Раді був інвалід.
Ще у другій партії був інвалід у візку.
Тобто потреби не було.
когда вам вручают цветы и, схватив за яйца, пытаются унести.
Колонны надо обить специальным материалом, чтобы, приняв дозу,
было удобно тихо и долго биться головой.
При входе в зал обувь снимается, выдаются бахилы или ролики.
Умственной?