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Все про:приговор (795) терроризм (18099) Гаджиев Руслан (1)

 Гражданина РФ Гаджиева, воевавшего на стороне террористов, приговорили к 15 годам заключения

Артемовский суд Донецкой области приговорил к 15 годам заключения гражданина России Руслана Гаджиева. Он с с 2014 года работал на боевиков водителем-механиком танка и участвовал в боевых действиях.

Приговор россиянину обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Гаджиева признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.

Кроме тюремного срока, суд постановил конфисковать все имущество мужчины в пользу Украины.

Впрочем, четыре с половиной года, когда Гаджиева держали в СИЗО, ему должны пересчитать по "закону Савченко": один день в изоляторе будут засчитан как два дня заключения. Таким образом, вероятно, ему осталось отбыть около 6 лет наказания.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан в пункте пропуска на Луганщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В материалах дела сказано, что в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. Позже ему сообщили, что авто, в котором его задержали, значится как похищенное. Гаджиеву предложили избежать уголовной ответственности за похищение автомобиля - для этого он должен был поехать в российский город Донецк и обслуживать там военную технику. Мужчина на это предложение согласился.

Его перевезли сначала в российский Донецка, а затем - на оккупированную территорию Луганской области. Там Гаджиев вступил в так называемый "батальон ЛНР", где с 24 декабря 2014 года в по 23 января 2015 года обслуживал танки и учился ими управлять.

23 января 2015, по данным следствия, "батальон" получил приказ захватить и удерживать высоту 307,9 в Донецкой области. В этом районе тогда продолжалось одно из самых известных обострений, известное как бои за Дебальцево.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-наемник РФ 5 лет скрывался и добровольно сдался полицейским, - Нацполиция

Гаджиев вместе с другими боевиками на 3-х танках должны были напасть на украинских военных.

25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Также было уничтожено военное имущество.

После боя украинские военные задержали Гаджиева.

В суде он полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении. По словам россиянина, во время боя из его танка было осуществлено "около трех выстрелов". При этом боевик сказал, что "события боя помнит нечетко, их танк был подбит, он потерял сознание, и через некоторое время он был захвачен военнослужащими".

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Ранее Гаджиев числился в списках на обмен заключенными с Россией. Но в декабре 2018 года стал известно, что граждан РФ, которых готовили к обмену, в том числе Гаджиева, вернули в СИЗО.

Он также писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене.

Источник: https://censor.net.ua/n3146215
 
   
 Топ комментарии
 
а на рашке сегодня ЧП за ЧП.... с самолетиками
то в Шереметьево столкнулись, то военный шмякнулся
(в Шереметьево один был с пассажирами...но вроде только портки в стирку, а вот судьба двух с Су-25УБ...пока не известна (в Ставропольском крае рухнули)
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Зебеня скоро его отпустит по амнистии - такова воля путлера
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Отлично! Но все ровно мало.
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По-другому тогда нельзя было. А вдруг путен нападьот...
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Представитель "той стороны", апалченец !
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Чего неее?
Смотри.
Его поймали в рашке на угоне автомобиля.
И вместо уголовной ответственности предложили повоевать на Донбассе.
Вот он типичный доброволец.
Мальчик с глазами Иисуса как вещал какой то российский культурный деятель.
Еще добавь туда что они все наркоманы и глаза у них просто стеклянные.
Вот такое искажение действительности происходит.
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нєвєроятно!!! Рєальний срок найомніку
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Да это просто какой то неудачник.
Всех отпускают а этому реальный срок.
Обычному механику.
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Зебеня скоро его отпустит по амнистии - такова воля путлера
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Ветер, у тебя ветер в голове. Покушай шоколадку рошен и застрелись.
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а на рашке сегодня ЧП за ЧП.... с самолетиками
то в Шереметьево столкнулись, то военный шмякнулся
(в Шереметьево один был с пассажирами...но вроде только портки в стирку, а вот судьба двух с Су-25УБ...пока не известна (в Ставропольском крае рухнули)
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та ну нах! ... не вірю ! через два три роки вийде (з чистою совістю)
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Була колись плавбаза ПЛ "Гаджієв", а цей Гаджієв бандюк.
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25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Также было уничтожено военное имущество. Источник: https://censor.net.ua/n3146215
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И прокурорские не будут обжаловать. Участвовал в убийстве 6 бойцов ЗСУ и это только что зафиксировано. Судье медаль в ОРДЛО дадут.
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Вот почему человеку с фамилией Гаджиев не повезло а человеку с фамилией Штепа такая пруха? И при чём кто ещё большая мразота большой вопрос... Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6391
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Уже вроде бы два года, как отменили закон Савченко...
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Сегодня приговорили,а через неделю обменяют?
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Уберите нахрен этот чёртов закон савченко, что вы этим законом, даёте шансы преступникам выйти раньше положенного срока на свободу. Не слишком ли вы гуманны к убийцам??? А эту паскуду, вообще надо к стенке поставить, сколько он наших ребят погубил, одному лишь Богу известно. Громадянина РФ Гаджиєва, який воював на боці терористів, засудили до 15 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 187
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