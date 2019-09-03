 Гражданина РФ Гаджиева, воевавшего на стороне террористов, приговорили к 15 годам заключения

Приговор россиянину обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Гаджиева признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.

Кроме тюремного срока, суд постановил конфисковать все имущество мужчины в пользу Украины.

Впрочем, четыре с половиной года, когда Гаджиева держали в СИЗО, ему должны пересчитать по "закону Савченко": один день в изоляторе будут засчитан как два дня заключения. Таким образом, вероятно, ему осталось отбыть около 6 лет наказания.

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В материалах дела сказано, что в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. Позже ему сообщили, что авто, в котором его задержали, значится как похищенное. Гаджиеву предложили избежать уголовной ответственности за похищение автомобиля - для этого он должен был поехать в российский город Донецк и обслуживать там военную технику. Мужчина на это предложение согласился.

Его перевезли сначала в российский Донецка, а затем - на оккупированную территорию Луганской области. Там Гаджиев вступил в так называемый "батальон ЛНР", где с 24 декабря 2014 года в по 23 января 2015 года обслуживал танки и учился ими управлять.

23 января 2015, по данным следствия, "батальон" получил приказ захватить и удерживать высоту 307,9 в Донецкой области. В этом районе тогда продолжалось одно из самых известных обострений, известное как бои за Дебальцево.

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Гаджиев вместе с другими боевиками на 3-х танках должны были напасть на украинских военных.

25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Также было уничтожено военное имущество.

После боя украинские военные задержали Гаджиева.

В суде он полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении. По словам россиянина, во время боя из его танка было осуществлено "около трех выстрелов". При этом боевик сказал, что "события боя помнит нечетко, их танк был подбит, он потерял сознание, и через некоторое время он был захвачен военнослужащими".

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Ранее Гаджиев числился в списках на обмен заключенными с Россией. Но в декабре 2018 года стал известно, что граждан РФ, которых готовили к обмену, в том числе Гаджиева, вернули в СИЗО.

Он также писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене.