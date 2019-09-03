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 Общество
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Все про:прокуратура (3620) наемники РФ (918) Лягин Роман (2)

 Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин дает показания полиции

Прокуратура заявляет, что бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.

Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.

В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.

Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.

Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3146214
 
   
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Вытрясрте из него всё, вплоть до коронок в зубах.
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Таких потвор треба вішати за ліву ногу на Майданах.
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Вытрясрте из него всё, вплоть до коронок в зубах.
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видимо,дали пару-тройку хороших бюллетеней..
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Таких потвор треба вішати за ліву ногу на Майданах.
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У вас в Краматорске есть майданы?
На столбах вешайте или в шахту затащить и привязать к танку.
Королевская у вас частый гость.
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Королевська у Слов"янську зі Штьопою,на утриманні Петра п"ять років харчувалась,а у Краматорську ось це- http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/75424-v-kramatorske-proshla-khoda-po-sluchayu-5-letiya-osvobozhdeniya-goroda
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Инопланетянин дает показания и никакой шумихи среди журналистов. Республика Альфа Центавра не состоялась.
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Думаю и дали бы в Медведчуковских СМИ и в ток шоу поучаствовать ведущим.
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Зебеня обещал путлеру всеобщую террористическую амнистию всем убийцам и моторолам.
так что лялькину беспокоиться не о чем..
А скоро и пушилин и полковник кусюк подъедут в Киев - давать мастер класс зебобикам...
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"Глава ЦИК" это очень важная должность,-надо ему дать не меньше чем наемнику!
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