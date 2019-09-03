 Экс-глава "ЦИК ДНР" Лягин дает показания полиции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом в суде сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий.
"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - заявил прокурор.
Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.
В то же время прокурор заявил, что сделка со следствием Лягину не предлагалась.
Во вторник, 3 сентября, Шевченковский районный суд Киева не смог начать рассматривать дело против экс-"главы ЦИКа" сепаратистов, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела.
Ранее Лягин был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ.
Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014 г. С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР". В апреле 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью".
Активист.
На столбах вешайте или в шахту затащить и привязать к танку.
Королевская у вас частый гость.
так что лялькину беспокоиться не о чем..
А скоро и пушилин и полковник кусюк подъедут в Киев - давать мастер класс зебобикам...
Вместо Трускавца.