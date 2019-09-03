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 Общество
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Все про:марш (531) права человека (809) Харьков (4416) ЛГБТ-сообщество (247)

 "ХарьковПрайд" будет проходить на следующей неделе в Харькове и завершится правозащитным маршем, - организаторы

В Харькове с 9 по 15 сентября пройдет ряд образовательных и правозащитных событий под общим названием "ХарьковПрайд" (KharkivPride).

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы, завершит "ХарьковПрайд" 15 сентября марш - "мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Маршрут Марша будет проходить от площади Свободы до площади Конституции. К обеспечению безопасности во время мирного собрания присоединится Национальная полиция.

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"Со времен независимости в Украине уже проведено 14 маршей за права человека для ЛГБТ+, в частности, в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге. Самый большой, "КиевПрайд 2019", собрал более 8000 человек и прошел без нападений, несмотря на провокации оппонентов из радикальных сообществ", - говорится в сообщении.

Темой первого "ХарьковПрайда" - "Харьков для всех. Безопасность для всех" - организаторки и организаторы подчеркивают: вопрос безопасности актуален в Харькове не только для людей ЛГБТ+.

"Нападения на активистов и активисток, журналистов и журналисток, решения, которые принимаются горсоветом вопреки воле общества, безответственная узурпация власти городского пространства - все это вредит развитию города и снижает его привлекательность для инвестиций и путешествий", - считают в команде "ХарьковПрайда".

Для того, чтобы продолжить строить инклюзивный и безопасный город, дружественный к разным людям, и организуют несколько дискуссионных и образовательных ивентов на важные темы, а 15 сентября просят всех неравнодушных пройти правозащитным маршем по улицам Харькова.

В связи с последним заявлением мэра Геннадия Кернеса по обращению в суд с запросом об ограничении права граждан на мирные собрания в Харькове организатора напоминают, что, во-первых, заявление мэра не соответствует действительности, поскольку Марша равенства в Харькове еще не было, а среди других акций ЛГБТ-сообщества как минимум две прошли спокойно благодаря слаженной работе с Национальной полицией: акция 11 октября 2017 и 12 октября 2018. Гарантируют продолжения работы с полицией и представителями международных организаций, донорских учреждений и посольств (публично свою поддержку уже выразило Генеральное консульство Германии в Донецке/офис Днепр).

"Способность Полиции Харьковской области доказана различными мероприятиями, которые состоялись в Харькове в течение последнего года... Мы открыты для коммуникаций и сотрудничества с представителями и представительницами Харьковского городского совета для обеспечения безопасного и инклюзивного Марша ХаркивПрайд, который продемонстрирует харьковской громаде, украинскому обществу и международному сообществу принципиальную позицию нашего города по правам человека и предотвращения дискриминации. Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы ХаркивПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - отмечается на фейсбук-странице KharkivPride.

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Напомним, Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что проведение назначенного на 15 сентября марша "ХарьковПрайда" будет оспорено в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3146213
 
 
 Топ комментарии
 
Это и есть обещанный порохоботами путч.
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это все равно что крестный ход ПЦУ где-нибудь в мусульманской стране.
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Ви такі обидва солоденькі. "ХарьковПрайд" будет проходить на следующей неделе в Харькове и завершится правозащитным маршем - Цензор.НЕТ 4841тільки не лайкатесь на людях. Бєшкєтникі.
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Это и есть обещанный порохоботами путч.
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свыня не пошла на допрос, идет на гейпарад, сторонников вербовать, согласен на любые условия геев
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Петя не гей он п***с.
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да, из той компании
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Ви такі обидва солоденькі. "ХарьковПрайд" будет проходить на следующей неделе в Харькове и завершится правозащитным маршем - Цензор.НЕТ 4841тільки не лайкатесь на людях. Бєшкєтникі.
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Ге(й)па на чолі колони задньопривідних бо по суті своїй *****
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это все равно что крестный ход ПЦУ где-нибудь в мусульманской стране.
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Так а шо, гундяю с новинским слабо во главе колоны?
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Кацап, чого такий збуджений? Невже твоя улюблена тема?
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Муслимы бы поубивали всех участников хода...Но вот почему в европе растёт количество мусульман и из числа европейцев? Потому что и им противно , что им навязывают силою! любовь к заднеприводным! Через 50 лет муслимов там станет больше и тогда посмотрим как извращенцы будут защищать свои "права"...
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Не, а шо за реакция такая? Это- нормально. На шестом году Странной Войны. Нужно разнообразие. Например: шествия пиидарасов и лесбиянок. Не так? Возразите.
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поламать бы питарасам тыкалки говенные
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Содоміти тепер активізуються. Влада в Україні повністю в руках Сороса та соросят, а вони це гидке і богопротивне діло дуже підтримують.
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а нельзя ли все какие есть прайды (львы дорогие, пардон) перебросить... в Умань...
ну...тогда, когда туда съедутся в очередной раз... хасиды (конец сентября) )))
и этим пофиг и тем веселее ))))) и копчикам в одном месте спокойнее всех... охранять )))))
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Слушайте, я понимаю, сегодня не принято выступать против ЛГБТ, все таки европейская тенденция. Но братцы, давайте те, кто считает что этому нет места в Украине, давайте объединятся. Пусть нас назовут гомофобами и узколобыми, но если нас будет достаточно много, то мы начнем устанавливать законы, без оглядки на петушиные вскукареки. То что сегодня является "преступлением" и "нарушением прав человека", завтра мы сделаем подвигом достойным награды. Если мы будем вместе отстаивать наши взгляды, то не будет такой мерзости которая устоит перед очищающей силой нормальных людей!
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Проблема комплексна. Це свідомий наступ на християнські цінності.
Руйнування людської свідомості. Повернення її до тваринного стану.
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Поэтому христиане должны ХОТЯ бы просто громче выражать свой протест!
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Кернес в первых рядах в кожаных трусах с Добкиным в перьях должны возглавить колонну этого марша,это будет лучшее наказание этих отморозков
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С приходом клоунов все повылазили! Гейциркоклоунада.
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Злой КарликПри твоем сладком Петрусе эти жопошники парадами ходили так что новая власть не при чем.
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Против пид*ров даже Гепа со своими сепарскими судами проиграл
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я знаю місце в Україні де....егегей..нічого не загрожує---Чорнобильська зона--плодіться і розмножуйтесь
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Задолбали заднеприводные своими прайдами. Вас же ни кто не трогает, и в место того чтобы тихонько месить глину и глотать питона дома или в гей-клубах, они выходят на улицы, типа смотрите мы в туз гатимся. Что мне своему сыну говорить? Что это за полудяди полутети?Нахрена ему в возрасте восьми лет знать, что тысячи кончит используют данные природой отверстия не по назначению.Тьфу на вас глупые и бесполезные отбросы.
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Правду сыну говорить, правду. Пусть привыкает, что в мире полно людей с умственными отклонениями.
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Не правильно вы Дядя JusIFruit сыну правду говорите, надо побуждать его изменять мир под себя, а не самому изменятся.
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Мало того, что война идет, так антиукраинские силы еще и провоцируют общество разными антиукраинскими шабашами.
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Як відрізнити гомосексуаліста-гедоніста від гом-та із вродженої сексуальною аномалією?
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Интересно. во сколько обходится налогоплательщикам и государству охрана этого гомошабаша, и зачем это нужно при дефиците бюджета, больше неначто потратить?
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Прайд это у львов , а у людей это садомия ...
Вообще , в чём предмет городости ? Шо суют пиписку не в женские генеталии , а в однополую прямую кишку ?!
Как анатомические особенности и их споособ использования может служить предметом гордости ?! Как , впрочем , и стыда . ЛГБТ -- становитесь частью общества и всё ... без особой гордости , но и стыда . Я против ущемления, но и против особого отношения !

Думаю, шо вот турнир шахматистов(ток) можно назвать прайдом . Бо ниодно другое биологический организм не способен так поступать . А вот гомофилия есть у представителей отряда псовых и у ластоногих ...
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Зато не будет простатита , геморроя ! Да и женщинам суют по тем и не только отверстиям , так что все геи .все - прайд !
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Патаму шо неравён час , а соберуться мужики и объявят свою "гордость", например -- у кого за 20 ... По-моему больше причин для городсти .
Хотя у кого за 25 это уже предмет душевной боли ... и нереализованной любви ввиду женских страхов !
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