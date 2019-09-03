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Все про:НАТО (6438) Балтия (213) учения (2158)

 Учения НАТО начались в Балтийском море

В начавшихся в Балтийском море ежегодных военно-морских учениях НАТО Northern Coasts ("Северные берега") принимают участие более 40 боевых кораблей из 18 стран.

Учения продлятся до 19 сентября. Всего в них будут задействованы около трех тысяч военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО, - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. - "Северным берегам" уже 13 лет. К сожалению, ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающегося наращивания ею военного потенциала".

Она добавила, что "НАТО отвечает на агрессивные действия России, увеличивая воздушное и морское патрулирование в регионе, а также разместив более 4,5 тыс. военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше".

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Учения Northern Coasts регулярно проводятся в Балтийском море с 2007 года. Согласно сценарию нынешних учений, вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии на острова в Балтийском море, и ее военно-морские силы создают угрозу для свободы судоходства. Действуя на основе мандата ООН, силы союзников по НАТО и их партнеров будут стремиться восстановить свободу судоходства.

В рамках учений будут отрабатываться действия корабельных группировок, операции по обеспечению ПВО, противолодочной борьбе, разминированию и патрулированию.

В учениях принимают участие военнослужащие из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

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В них, в том числе, будут задействованы корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, а также патрульный противолодочный самолет, подлодка и несколько вертолетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146208
 
   
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«3 сентября 2019

Стало известно о гибели пилотов российского Су25.



Учения НАТО начались в Балтийском море - Цензор.НЕТ 4683Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вже легче хлопцям, на фронті на північному-сході.
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ползи соскребай своих пилотов, падаль скрепная.
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эт о не нато, а украна начала учения в балтийском море
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Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы ведут поиск двух летчиков.

В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен - он взорвался при столкновении с землей. Как сообщили в экстренных службах региона, самолет упал в 38 километрах к западу от Буденновска, пилоты могли успеть катапультироваться...
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«3 сентября 2019

Стало известно о гибели пилотов российского Су25.



Учения НАТО начались в Балтийском море - Цензор.НЕТ 4683Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Вже легче хлопцям, на фронті на північному-сході.
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_Ура! Здоровья и счастья подохшим рашистам. Нужно больше разбившихся путлеровских летаков и утонувших кораблей. К вящёй славе господней!
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"вымышленная региональная страна " лучшая характеристика расеи
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Та да, она вся покрыта мышами, которые нам в братья набиваются.
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без сайгака дачного эта морская тусовка страдает явной неполноценностью
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ползи соскребай своих пилотов, падаль скрепная.
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"Учения НАТО начались в Балтийском море" - переживаю, как бы случайно "северный поток" не повредили.
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