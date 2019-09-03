 САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все 208 дел, которые у нас есть сейчас, направим в Высший антикоррупционный суд", - сказал он.

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Кроме того, добавил Кривенко, в суд направят три обвинительных акта по делам, следствие по которым завершено или близится к завершению.

"Одно дело уже закончено, а два других - уже на выходе", - отметил прокурор.

Напомним, законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года.

7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

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Тогда же принято решение о начале работы с 5 сентября 2019 года.