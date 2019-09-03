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 Политика Украины, Общество
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Все про:САП (1136) Антикоррупционный суд (455)

 САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура направит 208 обвинительных актов в Высший антикоррупционный суд, когда тот начнет работу.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все 208 дел, которые у нас есть сейчас, направим в Высший антикоррупционный суд", - сказал он.

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Кроме того, добавил Кривенко, в суд направят три обвинительных акта по делам, следствие по которым завершено или близится к завершению.

"Одно дело уже закончено, а два других - уже на выходе", - отметил прокурор.

Напомним, законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда Верховная Рада поддержала 7 июня 2018 года.

7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

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Тогда же принято решение о начале работы с 5 сентября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146206
 
 
 Топ комментарии
 
надеемся поросенко там фигурирует
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пойдет свыня скоро по этапу, в утепленных кальсонах
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давно пора заявиться в книгу рекордов гиннеса по числ органов по борьбе с коррупцией
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там уже прейскурант составили в лимонах евро и баксах и ручонки потирают когда же похлебка прыпливет... список своих мечты которые надо реализовать....
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ага вместе с Зеленским на пару... мы с Волькой ходим только парой по паре... САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко - Цензор.НЕТ 9731
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пойдет свыня скоро по этапу, в утепленных кальсонах
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пойдет Зеля по этапу без калсонов его как ты помнишь остались возле роялю САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 2284 САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 8958
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твоя фамилия там также есть не переживай пойдшь как ОРГАНИЗАТОР А ПЕЦЯ СВИДЕТЕЛЬ твоих злочинных дий... ДАУНЫ ЗАПОМНИТЕ ПОНОС ОТ ЗЕБОБИКА ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПОНОС ..никаких посадок не будет ибо если Зебобимк посадит сядет сам даже если будет чистым как Иисусс Христос каким воно и не являлось с момента рождения своего...
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ПОРОСЯ СЯДЕТ_ ТОЛЬКО ПОТОМУ_ ЧТО ПОРОСЯ
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барыга, мародер, агент кремля лолита- порошенко сядет и надолго
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ЗА 4 ГОДА - 208 ОБВИНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ? САП направит в Высший антикоррупционный суд все свои 208 дел, - Кривенко - Цензор.НЕТ 2749 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ
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а це нічого, що деякі справи мають декілька сотень томів+ електронні докази???
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А НИЧО ШО ТАМ НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ? МАЛО? ДОБЕРИТЕ ЕЩЕ.
НО ЧТО-ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО У БОЛЬШИНСТВА РАБОТАЮЩИХ ТАМ КПД БЛИЗКИЙ К НУЛЕВОМУ.
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а в Германії не видають маленькі літери?
щодо кпд - ви праві.
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корвалол подорожает после таких новостей... правда соевые.
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Славное руссофобское ПВО Вейшнории сегодня уничтожило шутрмовик СУ25 Нелепых Воздушных сил Северной Кацапии.. А вишенкой на празднике руссофобии, стала гибель двух ватолетчиков.. Это значит, что эти двое уродов не прилетят бомбить наши дома..
Стало известно о гибели пилотов российского Су-25
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давно пора заявиться в книгу рекордов гиннеса по числ органов по борьбе с коррупцией
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И ГЛАВНОЕ - ПО ОТСУТСТВИЮ РЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ САП направить до Вищого антикорупційного суду всі свої 208 справ, - Кривенко - Цензор.НЕТ 444
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