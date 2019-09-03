 Бывший террорист "ЛНР" задержан в Луганской области, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

По словам задрежанного в мае 2014 года он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в городе Александровск.

При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлична его судьба, он покинул ряды бандформирования.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ведется следствие.

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