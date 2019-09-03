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Все про:боевик (16476) Луганщина (4170) Нацполиция (10003) наемники РФ (918)

 Бывший террорист "ЛНР" задержан в Луганской области, - Нацполиция

Полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в Станице Луганской, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина, который по оперативной информации находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

По словам задрежанного в мае 2014 года он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в городе Александровск.

При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлична его судьба, он покинул ряды бандформирования.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ведется следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146203
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
це для ЗСУ він терорист, а бобіки таких активістами називають
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А хто зараз у ЗСУ?Поросятники всі тут на Цензорі,хто бороне Україну?
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Зє!біли всі на хронті - не всіх война убила
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Я вважаю що ти принижуєш ЗСУ,захистників України,своїм постом.
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мій "пост" - логічне продовження твого
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Тобто ти свідомо паплюжеш захистників України,та бажаєш їм смерті?
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це твої злобні домисли та інсинуації. Просто тебе шось болить от ти і конфліктуйєш сьодні - там на совєті форумчан тебе в хвіст та гриву
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Вопрос то теме: сколько во фракции "СН" в ВР участников АТО. ООС или просто бывших волонтеров?
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ти ділиш всіх на поросятників та "своїх" (Зє!білів). Якшо всі поросятники на цензорі, то "там"... бєз варіантов
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таким чином, в даному випадку ти принижуєш ЗСУ, а я тіко тобі очі відкрив на це факт
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ти ж свою землю не захищаєш, а втік в тил, як щурик.... тому,, тема, хто зараз в ЗСУ, закрита
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Так я втік з окупованої Горлівки,зараз працюю у Торецьку,знаєш де це?Ти на схід від Печерських пагорбів був хоть раз?
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то шо? йо' за дізіртірство піймали?
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жертву кієвскай хунти заламалі а он павєріл в мірниє намєрєнія всєнароднай власті !
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вони всі..або охоронці сторожі або землекопи...ну ніхто не стріляв з них..
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посидит, отдохнет, на казенных харчах после Луганды разговеется - и на волю с "чистой" совестью. Не верите -спросите Нельку, - сепаратистку, она знает.
Колишнього терориста "ЛНР" затримано в Луганській області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 637
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бувших терористів, як і бувших ********** не буває)
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