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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин совершил очередное преступление, - Умеров об отказе в последний момент проводить обмен военнопленными

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Ильми Умеров считает, что обменный процесс зависит исключительно от президента РФ Владимира Путина, и уверен, что большинство политзаключенных это осознает.

Об этом Умеров сказал на пресс-конференции в Харькове во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - отметил он.

Умеров возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали (кто в Киев, кто в Москву), адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года. - Ред.). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

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Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом.

"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.

Отвечая после пресс-конференции на вопрос, какие пути решения проблемы он видит, Умеров сказал, что речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

"Нужно санкциями Россию довести до такого состояния, до ситуации, когда они откажутся (от нынешней политики. - Ред.). Если честно, я не исключаю и военный путь развития событий. Под прикрытием НАТО Украина за свои территории может и повоевать. Во все времена за территории воевали", - сказал Умеров.

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Также читайте: Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3146200
 
 
 Топ комментарии
 
а что кто то сказал что ХЗу..ло и не ху..ло вовсе..а так пионер пластун... это наш Гидрант по наивности или по дэбильности падает на колена и кричит ВВП спасайте...караул..ага... все понмиают кроме него самого... цирк на дроти... вы еще больш удивитесь когда Москва от имени ВВП начет диктовать нам условия по газу.. транзиту газа..нефти...транзиту грузоперевозок... армии...вооружению.... СБУ.... террористам... блоку Мертвечука в Раде... назначения кого куда и кого куда- посадить... а кого наградить...
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Раша никогда от своей гнилой политики не откажутся...
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малайцы поддерживают версию рашки. а насчет нидерландов не так просто. Все обвинение цемаха в сбитие боинга строится на видео.
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а что кто то сказал что ХЗу..ло и не ху..ло вовсе..а так пионер пластун... это наш Гидрант по наивности или по дэбильности падает на колена и кричит ВВП спасайте...караул..ага... все понмиают кроме него самого... цирк на дроти... вы еще больш удивитесь когда Москва от имени ВВП начет диктовать нам условия по газу.. транзиту газа..нефти...транзиту грузоперевозок... армии...вооружению.... СБУ.... террористам... блоку Мертвечука в Раде... назначения кого куда и кого куда- посадить... а кого наградить...
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кароче, все пропало, реал транс хайр закрыли
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Вот кстати тут ложь полнейшая. первым об этом зам луценко и кто-то из депутатов обмолвился. Даже адвокат пацанов говорил что не в курсе и не стоит что-то прогнозировать. Потом это начали раздувать СМИ со ссылками на незванные источники. Потом СМИ обсасывали поездку Медведчука и Рабиновича, якобы они к пленным ездили.
причем из руснявых СМИ только коммерсант писал про то что возможно пленные в Лефортово (опять же из неназванных источников)
Короче СМИ - такое сми
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Радио Свобода,Крым Реалии сдалала вброс о том,что заложников поменяли
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Веселый ник))) Всегда знал что ниппонцы бдсмщики)))
если серьезно, насколько помню, там было так6 сначала вышинского освободили. потом, щам луценко выбросил в сеть заяву на обмен. а потом уже понеслась родимая
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Неее,обмануть не получится,все есть интеренете Радио Своблда,близкая к Порошенко кстати сделала вброс,это послужило к прибытию толпы журналистов в аэропорт и движухе,которая возможно и приостановила обмен.Кстати мы японцы,делаем машины и передовую электронику,а вот вы,русские все на что способны это бдсм
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"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.Источник: https://censor.net.ua/n3146200

Это он на что намекает? типо пацанов дальше в плену держать?
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А что есть варианты?....***** найдет другие причины отказа
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От " делов то " нехай зе позвонить пуйлу - він же мастак дзвонити - може десь
на " средине и договориться "
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Да передайте этого Цемаха Нидерландам или малайцам. Баба с воза кобыле легче.
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малайцы поддерживают версию рашки. а насчет нидерландов не так просто. Все обвинение цемаха в сбитие боинга строится на видео.
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Малайцам низзя. У них с засрахой любофф. Рашка выкупает основную массу "пальмы" в Малайзии. Поэтому малайцы пошли на поводу у *****. Нидерланды тоже под вопросом... Сп-2 и фсе такое...
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Раша никогда от своей гнилой политики не откажутся...
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Зато Пу можно поблагодарить за выявление консерв- И.Пономарева, которым первым запустил фейк, потом А.Исламова , из БПП в Буче. Ну а Рябошапка или полезный идиот, или тоже в их группе .
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Мне лично кажется что обмен был сорван по причине обострения на Донбассе. напоминаю - дрг сепаров пыталось пройти по серой зоне, которых накрыл Азов. об этом ДНР верещало пару дней (сепаров знатно покрошили). мне лично кажется что изза этого накрылось
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Так навіщо йому міняти. Вишинський на волі, Єжов теж, й ніхто їх при зебіло-портнових, більш не посадить.
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Ботокс будет тянуть до нормандской встречи ...
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Хто такий цей Умеров? Живе в Києві і квакає на Крим і на всіх. Голова Меджлісу має жєити зі своїм народом.Тож нехай їде в Крим і там відкриває рота.
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Нашли о чем болтать. Тута разберутся только Победители. Это их Право. Даже если виновные и есть- Победители. Так Было. И так- Будет. А Умеров- насекомое, допускаю, чуток более меня, размером. Тем больше у него шансов попасть, по удар тапком. И вся разница.
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