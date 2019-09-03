 Путин совершил очередное преступление, - Умеров об отказе в последний момент проводить обмен военнопленными

Об этом Умеров сказал на пресс-конференции в Харькове во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что большинство политзаключенных... прекрасно понимают ситуацию, в которой они находятся. Подавляющее большинство из них правильно оценивает ситуацию и осознает, что обменный процесс находится не в наших руках, а в руках Владимира Путина", - отметил он.

Умеров возложил на Путина вину за то, что вопреки ожиданиям в конце августа не состоялся обмен удерживаемыми лицами.

"Это его игра, "гениальный ход"... Он довел до точки кипения эту ситуацию: составили списки, родственники поехали (кто в Киев, кто в Москву), адвокаты поехали. И доведя ситуацию до такой серьезной верхней точки, он дал задний ход, поставив новое условие - освободить того свидетеля по Боингу (боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года. - Ред.). Это очень серьезная провокация, это очередное преступление, которое Путин совершил. Я уверен, ему это просто так не сойдет. Когда будет Международный суд в Гааге, этот эпизод обязательно всплывет", - сказал Умеров.

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Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать о решении проблемы в целом.

"Геополитически мы должны думать о решении проблемы в целом, потому что если сейчас освободить 30 человек, то Путину ничего не стоит завтра арестовать еще 60", - сказал Умеров.

Отвечая после пресс-конференции на вопрос, какие пути решения проблемы он видит, Умеров сказал, что речь идет прежде всего об усилении санкций, однако не исключил и военного пути развития событий.

"Нужно санкциями Россию довести до такого состояния, до ситуации, когда они откажутся (от нынешней политики. - Ред.). Если честно, я не исключаю и военный путь развития событий. Под прикрытием НАТО Украина за свои территории может и повоевать. Во все времена за территории воевали", - сказал Умеров.

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.