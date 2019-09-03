EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  9  0
Все про:ВР (23505) Арахамия (38)

 Верховная Рада должна до конца года принять около 500 законопроектов, - Арахамия

В ближайшие месяцы Верховной Раде предстоит одобрить до 500 законопроектов. Поэтому депутатам до конца года придется работать в особо напряженном темпе.

Об этом председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О законодательных инициативах, их действительно очень много. Придется работать в комитетах и ​​в выходные, и по ночам ... Но так должна работать Верховная Рада. Возможно, через три-четыре месяца, когда мы проголосуем те 400-500 законопроектов, которые наработаны, то уменьшим темп. Но сейчас страна не может ждать: люди ждут от нас быстрых изменений", - отметил Арахамия.

Как известно, на утреннем заседании во вторник, 3 сентября, народные депутаты приняли решение продлить пленарное заседание после 18 часов более чем на 15 минут до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Также на Цензор.НЕТ: На следующей сессии "СН " будет работать только с перерывами на сон и еду, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3146198
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх