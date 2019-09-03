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 Политика Украины
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Все про:ВР (23505) неприкосновенность (920) Арахамия (38)

 Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности в Украине будет открыто много резонансных уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности.

"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как депутаты с себя неприкосновенность снимали. ФОТОрепортаж

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. 

Источник: https://censor.net.ua/n3146196
 
 
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Удачи конечно, но почему через 6 если закон вступит в силу через 4 месяца.
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Арахамия не математик! какого чёрта пристали! Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 5525
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плагиат конечно,Зе сам наавторствовалБудем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8482
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зеленский больше напоминает клоуна-проститутку, лучший подарок на днюху 16-летнего недоросля Чекатимемо через 6 місяців дуже багато резонансних справ, - Арахамія про наслідки скасування депутатської недоторканності - Цензор.НЕТ 3228
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Следствия по этим делам очнь серьезные.
Нужны железобетонные материалы для суда.
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Начинать надо с Мертвечука-Рабиновича и далее по списку.
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здесь только одна логика
в ВР сейчас сидят одни СН и остальных понемногу
поэтому ждут, когда СН можно будет сажать
А то что десятки тысяч ворья ходит
то не в счет
Громкие дела только через недоношенные 6 месяцев
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Петя как реальный пацан, который обещал посадить 3-х друзей и не исполнил, сядет сам?
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Почему же он посадил...в кожаные кресла, уютные кабинеты........
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Отже, Медведчук дурно старався, тепер його можуть притягти...
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Вот под кого еврей зеленский откраивает рынок земли: https://kurkul.com/news/17238-izrayil-zatsikavivsya-rozvitkom-biznesu-na-pivdni-ta-tsentri-********
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Ізраїль зацікавився розвитком бізнесу на півдні та центрі України
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зеленский, спасибо тебе, 29 лет дурили людей с неприкосновенностью
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ты дурак? меньше ворья пойдет в депутаты- значит меньше украдут
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Когда пойду ? Сегодня ? Как вы лохи деградировали
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нарот трєбуєт крові ! дайтє єму наконєц та што би он бил щаслів
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нарот нє хочєт што би било вокруг достаток і щастьє всєм нєт он хочєт што би камуто било плохо Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8992
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Хм...почему 6 ? Не 5 и не 7....а :........Мутный этот персонаж.
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а по лицу ведь и не скажешь, что ненастоящий украинец
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В декабре будет путч, у вас нет этих месяцев. Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 1054Как только похолодает нарид увидит что его жёстко на*пали.
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности в Украине будет открыто много резонансных уголовных производств. -- хахаха , лохи вас снова развели , или скажите , что мешает сегодня делает это ?
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та шо ви гаваріте))) невже свинарчукам таки руки відрубають? чи мо бєню за бєйцели візьмуть? чи мо медведчука таки скотиняку посадять????
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Что мешает это делать сегодня ? Надо ждать нового года ?
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та ніхто й не сумнівається майже, що продажні слідчі та суди будуть розправлятися з усіма, хто вам буде неугодний...ото ж бо й біда...
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а через 6 месяцев либо шах либо падишах ...
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Не, ну все как положено - сначала обещали сажать весной, но не уточнили какой.
Теперь уточняют - весной 2020-го.

Ждем утонения в каком году учителя начнут получать по 4к баксов.


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Это уже не актуально - народ получил что хотел. Теперь всё есть для счастливой жизни, осталось две вещи - посадить Пороха и помириться с росией.
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что-то сдохло в нашем королевстве. должен был назвать магическую цифру "4".
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Стало известно о подготовке масштабных посадок «любих друзив» Порошенко Сентябрь 3, 2019Без рубрикиКомментарии

Отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущей власти о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях.
Об этом говорится в канале «Шаурма Зеленского» в Telegram, передает сегодня «Апостроф».
По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и его команде, просят тех покинуть Украину и выехать в страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции.
«Появились первые «расстрельные списки».
По нашим данным, «добрые люди» в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут.
Рекомендуют ехать в страны, откуда не выдают - Великобританию и Израиль», - пишут на канале.
Также были упомянуты ближайшие «цели» расследований правоохранителей, по данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства.

«Сверху дана команда работать по определенным людям с «оптическим прицелом».
В зоне риска получавшие дотации из бюджета в сфере АПК (агропромышленный комплекс) или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям», - добавили на канале.
В тему:
- Зеленский поручил провести аудит госдотаций Косюку и другим «агробаронам»
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- Наконец-то! НАБУ завело дело против Свинарчука
- НАБУ открыло дело против главного «любого друзя» Порошенко - Кононенко
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Зачем ждать?С Мосейчука или Савченко в момент неприкосновенность сняли.
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И что ? Дураки не понимают , что это шоу и их развели
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