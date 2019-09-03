 Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности.
"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Нужны железобетонные материалы для суда.
в ВР сейчас сидят одни СН и остальных понемногу
поэтому ждут, когда СН можно будет сажать
А то что десятки тысяч ворья ходит
то не в счет
Громкие дела только через недоношенные 6 месяцев
Теперь уточняют - весной 2020-го.
Ждем утонения в каком году учителя начнут получать по 4к баксов.
Отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущей власти о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях.
Об этом говорится в канале «Шаурма Зеленского» в Telegram, передает сегодня «Апостроф».
По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и его команде, просят тех покинуть Украину и выехать в страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции.
«Появились первые «расстрельные списки».
По нашим данным, «добрые люди» в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут.
Рекомендуют ехать в страны, откуда не выдают - Великобританию и Израиль», - пишут на канале.
Также были упомянуты ближайшие «цели» расследований правоохранителей, по данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства.
«Сверху дана команда работать по определенным людям с «оптическим прицелом».
В зоне риска получавшие дотации из бюджета в сфере АПК (агропромышленный комплекс) или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям», - добавили на канале.
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