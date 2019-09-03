 Будем ждать через 6 месяцев очень много резонансных дел, - Арахамия о последствиях отмены депутатской неприкосновенности

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности.

"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.

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Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.