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 Верховная Рада уволила Милованова с поста члена Совета НБУ

Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 320 народных депутатов.

Милованова уволили из совета НБУ, поскольку сейчас он занимает должность министра по развитию экономики.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на Согласительном совете в ВР заявил, Тимофея Милованова уволят с должности члена Совета НБУ.

"Третий вопрос повестки дня - об увольнении министра развития экономики Милованова с должности члена совета Национального банка Украины. Уважаемые народные депутаты, 7 июля 2016 Верховная Рада назначила в состав совета Национального банка сроком на 5 лет Милованова Тимофея Сергеевича. В связи с тем, что на первой сессии Верховной Рады Украины 9 созыва Милованов был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, нам необходимо принять решение об увольнении его с должности члена Совета Нацбанка", - заявил Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146195
 
 
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сразу видно, шо цей чувак настоящий агроном
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