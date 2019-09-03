 ВСП уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"Высший совет принял решение уволить Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении ВСП, обнародованном во вторник.
Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.
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Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.
4 июня 2019 года Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины.
Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".
В настоящее время Татьков находится за границей.
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Высший совет правосудия (ВСП) 22 августа 2019 года вернул представление генерального прокурора Украины о даче согласия на содержание Татькова под стражей. "Представление, которое не соответствует требованиям… Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает генеральному прокурору или его заместителю", - сказано в сообщении.
Даже кума пуйла Медведчука назначил своим представителем на переговорах в Минске...
Так, что можна было ждать от рыга Порошенко, что он своих рыгов - преступников в обиду даст?
Може осилите історію звільнення?
24 грудня 2015 року Вища рада юстиції, розглянувши матеріали провадження щодо вимог законодавства про несумісність, відкритого за зверненням Міністерства юстиції України стосовно судді Вищого господарського суду України Татькова В.І., а також висновок дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності.
19 січня 2016 року до Верховної Ради України направлено подання Вищої ради юстиції про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади з підстав порушення вимог щодо несумісності.
Постановою Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року Татькова В.І. звільнено з посади судді Вищого господарського суду України у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності.
Постановою Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року у задоволенні позову Татькова В.І. до Вищої ради правосуддя, третя особа - Міністерство юстиції України, про визнання незаконним та скасування рішення відмовлено.
Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 22 травня 2018 року відмовлено у задоволенні заяви представника Татькова В.І. - адвоката Попкова П.О. про перегляд постанови Вищого адміністративного суду України від 18 жовтня 2017 року. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року позовні вимоги Татькова В.І. до Верховної Ради України задоволено. Визнано незаконною та скасовано Постанову Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року № 1631-VIII «Про звільнення судді». Постановою Великої Палати Верховного Суду від 4 червня 2019 року в задоволенні апеляційної скарги Верховної Ради України про скасування рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 30 листопада 2018 року відмовлено. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року № 1204/0/15-15 про внесення до Верховної Ради України подання про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді Вищого господарського суду України з підстав порушення вимог щодо несумісності є чинним. Постанову Верховної Ради України про звільнення судді Татькова В.І. з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності в судовому порядку визнано незаконною та скасовано.
30 вересня 2016 року набрали чинності закони України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».
Пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 1401-VIII визначено, що з дня набрання чинності цим Законом призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється відповідно до Конституції України з урахуванням внесених цим Законом змін.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 131 Конституції України рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя.
Абзацом першим пункту 14 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що матеріали та подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів, за якими до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» не прийнято рішення Президентом України чи Верховною Радою України, передаються до Вищої ради правосуддя для ухвалення рішення про звільнення суддів з посад з підстав, зазначених у поданнях.
Верховна Рада України листом від 16 липня 2019 року надіслала Вищій раді правосуддя подання Вищої ради юстиції від 19 січня 2016 року про звільнення судді Вищого господарського суду України Татькова В.І. з посади судді з підстав порушення вимог щодо несумісності.
Згідно з пунктом 2 частини шостої статті 126 Конституції України підставами для звільнення судді є порушення суддею вимог щодо несумісності.
Відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» питання про звільнення судді з підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 частини шостої статті 126 Конституції України, розглядається на засіданні Вищої ради правосуддя.
З огляду на зазначене Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Татькова Віктора Івановича з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України.