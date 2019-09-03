 ВСП уволил скандального главу Высшего хозсуда времен Януковича Татькова

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Высший совет принял решение уволить Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении ВСП, обнародованном во вторник.

Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

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Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

4 июня 2019 года Большая палата Верховного суда признала незаконным и отменила постановление Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины.

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

В настоящее время Татьков находится за границей.

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Высший совет правосудия (ВСП) 22 августа 2019 года вернул представление генерального прокурора Украины о даче согласия на содержание Татькова под стражей. "Представление, которое не соответствует требованиям… Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает генеральному прокурору или его заместителю", - сказано в сообщении.