 Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу, существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал Демченко.

Так за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.

"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал представитель украинского погранведомства.

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По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.

"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

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