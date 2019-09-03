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 Политика Украины, За рубежом
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 Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу, существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко

Украинские пограничники констатируют снижение уровня незаконного трафика оружия через границу страны с Республикой Беларусь, тем самым не подтверждают заявления Минска о якобы большом количестве оружия, которое незаконно ввозится в страну через границу с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал Демченко.

Так за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия.

"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал представитель украинского погранведомства.

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По его словам, остальные 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же - охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.

"Могу со своей стороны отметить, что украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", - добавил Демченко.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146190
 
 
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ага, прям как контрабанда, в несколько раз Количество оружия, которое пытаются незаконно провезти через украинско-белорусскую границу существенно снизилось, - Госпогранслужба ответила Лукашенко - Цензор.НЕТ 7284
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А вот запретить луке провозить в Украину беларусские креветки, и посмотреть как он будет усы жевать.
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В Канаде парень попытался расплатиться ворованной кредитной картой, прямо на глазах у бдительного полицейского.

https://vidos.top/v/1807521
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с одной стороны раша вроде женского рода, те же "три сестры" на погранпереходе, раша-матушка,....... и в тоже время налево и направо они презентуют себя "старшим братом" ))) так раша шо, в корне своём трансвестит или транссексуал? ))))
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)) то это про крепостных старшего брата хрущёв говорил "вы что - мужики или ********* проклятые,.....".
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Лукашенко сказал в 2014 году в своей многочасовой истерии про Майдан, что "майданутые" ((c) Лукашенко А.Г.) хотят приехать в Минск и устроить здесь "бойку" ((c) Лукашенко А.Г.), значит везут оружие...
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Ёлки зелёные!!! Александр Григорыч зря переживал о трансганичной контрабанде оружия. Усё на плотном замке. Оказывается оружие везли не из Украины в Беларусь а наоборот- из Беларуси на неподконтрольные Киеву территории оружие из стран входящих в ОДКБ, а также сепарских образований других республик а ныне независимых государств бывшего ссср.
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