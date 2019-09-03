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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2108) Зеленский (2678) Венедиктова (8)

 Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова заявила, что не видит в законопроекте о расширении полномочий президента концентрации власти в руках Зеленского.

Об этом она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что дисбаланса власти не происходит. И если мы видим сейчас, что президент, пришедший с определенной программой, выполняет ее, честно ее выполняет, это абсолютно не лишает парламентариев, которые считают, что по-другому нужно прописать Конституцию, подать соответствующий законопроект", - считает нардеп.

По мнению Венедиктовой, ничего нового не происходит.

"Мы же видели, что президент Порошенко фактически уже проводил такую линию поведения. Это закреплено определенными законами. Поэтому отправления в Конституционный суд проектов этих законов только ставит вопросы, действительно ли это конституционные полномочия и давайте затем рассматривать их как законопроекты. То есть что-то такого, что бы переставляло с ног на голову не происходит", - отметила она.

Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.

В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что принятие законопроекта, который закрепляет за президентом полномочия образовывать регуляторные и антикоррупционные органы, может привести к дисбалансу власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы

Источник: https://censor.net.ua/n3146188
 
 
 Топ комментарии
 
Все прпвильно.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
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дисбаланса нету.есть диктатура и узурпация.которая для зеЛи закончится ростов.совсем скоро
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Оказывается, что зрады вовсе и не было при Порошенко, осталось зебам только термосами срать.
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Все прпвильно.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
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Парламентско-президентская республика тихо, под монотонный гомон "Сватов" и улюлюканье "95 квартала" де-факто приказала долго жить.

Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 6147
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Венедиктова настоящий Зе представительДисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже проводив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента - Цензор.НЕТ 9963
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дисбаланса нету.есть диктатура и узурпация.которая для зеЛи закончится ростов.совсем скоро
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заявила, что не видит в законопроекте о расширении полномочий президента концентрации власти в руках Зеленского.


- Куме, Ви шо п'єте? Ви не бачите, шо спирт метіловий ?

-Ой, Куме, не бачу. Нічого не бачу ...
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Свежая новость из в эту канву, очередная божья роса:

".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
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Честному человеку нечего скрывать от Коломойского и его друзей.
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До речі- по запиту ;Михайло Федоров; дуже швидко виходиш на сторінку де стає ясно про реальне існування зелеботів.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/6/7208437/
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VoxUkraine сделала исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
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Ростов, для шмарклі, це буде за щастя. Найвірогідніше, це або доля Муссоліні висіти обисцяним догори ногами, або Каддафі з прапорцем в сраці, бо живе воно Коломойші не потрібне
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_Какая-то Венедиктова сказала "дисбаланса нет". И что? От этого дисбаланс исчезнет, реальность изменится от её слов? Вряд ли. Значит она пытается меня обмануть! Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 306
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Ну якщо сама Венедіктова сказала, то ... залізно Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 3585 "Несколько лет назад Венедиктова пыталась получить должность судьи в Верховном суде Украины. Однако не смогла набрать достаточного количества баллов на профильном экзамене. В итоге - выбыла из конкурса."
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Самая умная из имеющихся в рядах "слуг" юристка, главная по реформам.
А какие же остальные?
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остальные с трускавецкими дипломами.
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Подкрепить бы надо мнениями Юзика и фотографа...
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Оказывается, что зрады вовсе и не было при Порошенко, осталось зебам только термосами срать.
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и только порохоботы против Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 2009
я только одного понять не могу, как это может сказаться на вас ущербных?
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вот именно ничего нового не происходит. Все хорошее взято с предыдущих, а дальше 95 рулит...Идеи Пороха закончатся, Что потом?
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бред...какие ИДЕИ? Было 5 лет всей полноты власти...Чего не воплотили в жизнь???
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Изе надо больше власти карлик не может закончить эпоху бедности 🙋🙋🙋 кстати учителя уже получают по 4 тысячи долларов или залюпю наворотник и по губам
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У пороха не было 254 голосов. Приходилось торговаться и договариваться, вылазить из того дерьма, в котором оказались из-за "умных" избирателей Януковича. При этом от него все что-то хотели. Все это шло в ущерб самому пороху, но страну он передал живой и как сказал Гончарук, двигающейся в правильном направлении, пусть и медленно. Скоморох решил же ее продать. Но быстро. Вместе уже со своими "умными" избирателями и землями. Зачем "умным" земля? Им нужны быстрые деньги, за которыми последует быстрый кердык. Так было всегда и так всегда будет. И тогда придется думать и чесать репу, все-равно, как бы неприятно это не было бы. Ведь придется...
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Изе надо больше власти карлик не может закончить эпоху бедности 🙋🙋🙋 кстати учителя уже получают по 4 тысячи долларов или залюпю наворотник и по губам
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они уже ждут окончания пятилетки, что-бы увидеть рост экономики на 40%. в коземанде цифра 4 - священная.
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осталось еще как януковощу срок продлить, лет на 10 и обвинить во всем порошенко. Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента - Цензор.НЕТ 5442
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Подчинить лично себе внутренние войска (нацгвардию) даже Ялынкович не додумался.
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Примерно, но не фактически. А этот не стесняется подчинять непосредственно себе.
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ты забываешь что у шмаркли самостоятельности как у использованного кондома в открытом космосе.
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Разговоры, полномочия, ночные работы..........Будем посмотреть на результат. 100 дней уже тикают с пятницы.
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бла-бла-бла, ни слова не сказала какие именно Порох такие же линии проводил. Зеля хочет единолично назначать руководство НАБУ и ГБР, а при Порохе их выбирала комиссия и Порох только визировал окончательно выбранного кандидата. А Венедиктова просто лукавит для тех кто не разбирается ...
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комиссии были показушными, всё решалось на сходняке на Банковой.
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Так вот как появилась труба, которая теперь тягает Пороха на допросы.

Это все Порох лично так спецом задумал, шоб не скучать. Или он ничего не знал о сходняках на Банковой. Бо наверное он шото предпринял бы, шоб это был его чел, а не рыговский выскочка.
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Труба пытается лизануть новой власти. Но кажется это бесполезно.
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Бо лижет не там. Дисбалансу влади не відбувається, Порошенко вже провадив таку лінію поведінки, - Венедиктова про законопроєкт, який розширює повноваження президента - Цензор.НЕТ 1542 С другой стороны, похоже, что иначе он не умеет.
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Снова с больной головы на здоровую! Порошенко не МЕНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ,расширяющей его полномочия, а Зеленский сделал это!
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Да какой нафиг дисбаланс может быть, если все ветви власти теперь принадлежат Коломойскому?
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досить мізки пудрити людям! Звикли вже за майже 10 місяців, що піплл все хаває...Сподіваюсь, що "протестанти"(проти Пороха) роздупляться та побачать нарешті, що обрали міні ху*логітлєра....своє українське х*йло...Але підсумок буде для всіх один- диктатура і кінець демократії...і одна газета "Правда", як при совку замість незалежних ЗМІ..А за прослуховування забугорних радіо та читання закордонних ЗМІ- буцигарня...
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Нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова заявила...

На этом можно и закончить. Это так же, как с ******. Открыло рот - значит врет.
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"Мы же видели, что президент Порошенко фактически уже проводил такую линию поведения. Источник: https://censor.net.ua/n3146188 "
порох резко стал эталоном законности???
ну вы и проститутки....)))
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