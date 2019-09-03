 Дисбаланса власти не происходит, Порошенко уже проводил такую линию поведения, - Венедиктова о законопроекте, расширяющем полномочия президента

Об этом она сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что дисбаланса власти не происходит. И если мы видим сейчас, что президент, пришедший с определенной программой, выполняет ее, честно ее выполняет, это абсолютно не лишает парламентариев, которые считают, что по-другому нужно прописать Конституцию, подать соответствующий законопроект", - считает нардеп.
По мнению Венедиктовой, ничего нового не происходит.
"Мы же видели, что президент Порошенко фактически уже проводил такую линию поведения. Это закреплено определенными законами. Поэтому отправления в Конституционный суд проектов этих законов только ставит вопросы, действительно ли это конституционные полномочия и давайте затем рассматривать их как законопроекты. То есть что-то такого, что бы переставляло с ног на голову не происходит", - отметила она.
Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.
В свою очередь народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что принятие законопроекта, который закрепляет за президентом полномочия образовывать регуляторные и антикоррупционные органы, может привести к дисбалансу власти.
Вот на россии то же нет дисбаланса власти потому что царь хороший.
- Куме, Ви шо п'єте? Ви не бачите, шо спирт метіловий ?
-Ой, Куме, не бачу. Нічого не бачу ...
".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/03/6/7208437/
А какие же остальные?
я только одного понять не могу, как это может сказаться на вас ущербных?
Это все Порох лично так спецом задумал, шоб не скучать. Или он ничего не знал о сходняках на Банковой. Бо наверное он шото предпринял бы, шоб это был его чел, а не рыговский выскочка.
На этом можно и закончить. Это так же, как с ******. Открыло рот - значит врет.
порох резко стал эталоном законности???
ну вы и проститутки....)))