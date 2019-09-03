 Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - отметил Труба.
Директор ГБР предполагает, что такой же аргументацией могут теперь воспользоваться и другие народные депутаты. Ведь иммунитет не позволяет применять к ним норму УПК о принудительном приводе.
"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - написал Труба.
"Повторную повестку на допрос мы направим", - подытожил он.
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Во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.
Сегодня же Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.