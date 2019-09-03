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 Политика Украины
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Все про:допрос (1210) неприкосновенность (920) Порошенко (17755) Труба (131) ГБР (525)

 Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба

Директор Государственного бюро расследований отметил, что из-за отмены депутатской неприкосновенности уже через 4 месяца народных депутатов смогу доставлять на допросы принудительно.

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - отметил Труба.

Директор ГБР предполагает, что такой же аргументацией могут теперь воспользоваться и другие народные депутаты. Ведь иммунитет не позволяет применять к ним норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности", - написал Труба.

"Повторную повестку на допрос мы направим", - подытожил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности

Во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.

Сегодня же Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146185
 
 
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Точно повестку? А может всё таки наручники и принудительно?! Порошенко направят повторную повестку на допрос в ГБР, - Труба - Цензор.НЕТ 1322
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ДеЗертиру повістки приносили, приносили, так він щоб в армію не піти, в президенти подався!
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Навіщо папір витрачати, якщо можна на налигачі притягти, як барана...
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Принудительно доставить , предварительно сняв с него неприкосновенность.
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Пеця сдуру поставил не на ту лошадку. А поддержи он Трампа в 2016 году, ходил бы ныне гоголем.
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порошенко двуликий брехливый подонок, до выборов вынужден был с кислым лицом таки ходить по повесткам, пока не стал депутатом и "неприкосновенным"! теперь и ПОКА он ДЕМОНСТРАТИВНО ПЛЮЕТ на законы(и на своих дебилов-избирателей, перед которыми был вынужден пару раз ломать ваньку) государства, прикрываясь "неприкосновенностью" за снятие которой он "голосовал"!
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