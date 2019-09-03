 В России разбился штурмовик Су-25, летчиков ищут

Об этом заявили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что ведутся поиски двух летчиков.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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