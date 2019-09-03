 В России разбился штурмовик Су-25, летчиков ищут

Об этом заявили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
В ведомстве уточнили, что ведутся поиски двух летчиков.
Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Также на Цензор.НЕТ: Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО
Просыпается командир экипажа (летчики), смотрит в потолок. А он весь ободранный, кровати вокруг казенные, одеяла дырявые, мужики какие-то. - Штурман! - Я, товарищ майор. - Штурман где мы? - По-моему в вытрезвителе. - Ну на х..я мне такая точность, ты город скажи?!
Это грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов, пишет «Униан».
Куски героического экипажа, совершившего эту беспрецидентную посадку, ищут для увольнения задним числом.
- как?!?!
- он упал с груші
- а под грушей не пробовалі іскат???
"Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!"
03.09.2019 11:58
Може, він магічний?
Родится в РФ это уже само по себе огромный минус в карме))))
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Но не могут найти
Лётчиков Су-25
Где сейчас выпускают Су-25 в рыфляндии, я не знаю.
Комплекс прницельного и навигационнного оборудования - перекочевал с МиГ-27...
Где потом и что добавлялось (единичные экземпляры), история умалчивает.
Принимали участие и Израиль и Рейтеон(США).
До сих пор не могу понять, как в Смрии сбили ПЗРК самолет?
На кой хер ставилось противопожарное между двигателями?
Дальше матюки.........
В скотопарашi виздихують посли один за одним, посол на ..й i той падло iздох