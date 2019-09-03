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Все про:авиакатастрофа (1087) Россия (73746)

 В России разбился штурмовик Су-25, летчиков ищут

В Ставропольском крае России во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.

Об этом заявили в Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что ведутся поиски двух летчиков.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Также на Цензор.НЕТ: Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3146181
 
   
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Сльози на моих глазах мешают мне говорить:
У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 6457

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Если не могут найти летчиков, значит они сбежали У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 7482
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почему мало? каждый день по одному, и нормально будет
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Наградить конечно! Все, кто в Рахе участвовал в провальной операции по освобождению заложников в Норд-Осте и Бесслане - все пошли на повышение!! За утопленный Лошарик аналогично, всех повысили, хоть и посмертно.
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Их низя уволить вчерашним числом пока они в отпуске.
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Чтоб срочно вручить еще один пердолет.
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По забегаловкам искать надо, 100% звёзды пропивают, пока их не сняли.
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Ісчут пажарниє, ісчєт міліция, ісчут - нє могут найті...
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Ани нашлись !! Корреспандентьі даже паабчались
Просыпается командир экипажа (летчики), смотрит в потолок. А он весь ободранный, кровати вокруг казенные, одеяла дырявые, мужики какие-то. - Штурман! - Я, товарищ майор. - Штурман где мы? - По-моему в вытрезвителе. - Ну на х..я мне такая точность, ты город скажи?!
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В оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за строительства огромного тепличного комплекса в Белогорске.
Это грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов, пишет «Униан».
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И надеюсь водители летака забурились сохами в грунт метра на два. К вящей славе господней.
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Эх, дай им бог здоровья, царствие им небесное)))
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от боярышка матка может отрафироваться... Когда жуков был полководцем бояры не было У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 9231
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Уникальный не имеющий аналогов роисянский Су-25 совершил жесткую посадку, в результате которой произошел хлопок.
Куски героического экипажа, совершившего эту беспрецидентную посадку, ищут для увольнения задним числом.
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А навіщо "льотчиків" шукають?Щоб за літак грощі відробляли?
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Тільки почав хвилюватись - щось давно на рашці нічого не падало/вибухало. У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 9848
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После выступления Рабиновича в Раде на украинском языке в России разбился штурмовик Су-25, летчиков ищут.
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Это он убивал себя об землю....с третьего раза получилось...
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"Я календарь переверну и снова третье сентября..."
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Ну ты ляпнул... Катастрофы, беды и несчастья смертельного врага - это благо для Украины.
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Тому, що для нас однією проблемою стало менше, а дві проблеми ще шукають.
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- ми патералі атца!
- как?!?!
- он упал с груші
- а под грушей не пробовалі іскат???
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)) тут у знакомой из под франковска, пару месяцев назад её комнатный энот сдох. четыре года жил. щас полностью в квартире делают ремонт. правда не знаю, будут ещё раз мебель менять чи нє.
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Аяяй, это ж сколько невинных червей сгубили при посадке ...
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Летчики сбежали, чтобы не платить за самолёт.
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надеюсь, катапультирование не сработало?
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Я так понимаю, это мне подарок на ДР от косабов?
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Початок нового місяця і -1 «важчий за повітря», давно такого вже не було.
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Гарна новина . Надіють фашисти загинули .
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А вознаграждение за поимку лётчиков объявляли?
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Волки читать не умеют. Без вознаграждения найдут.
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Зовсім недавно я згадав свій старий віршик, який я колись написав на збиття російського пердолета турками:

"Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!"

03.09.2019 11:58
Може, він магічний?

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если бы он не разбился сам, разбить его могли бы солдаты нато.
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Так он тяжелее воздуха вот и упал а лётчиков искать ни надо ,их уже волки сожрали ... У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 1379
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У них вся страна сплошная пиз..а!))))
Родится в РФ это уже само по себе огромный минус в карме))))
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ты путаешь причину и следствие, в расее рождаются те кому в аду места не нашлось
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Как там ищут описал Самуил Яковлевич Маршак:

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего. У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 3818
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Ищут давно,
Но не могут найти

Лётчиков Су-25
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Ставропольский край - уже безлюдная местность?
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Знаете почему? Наберите воздуха! Набрали? Да потому что он тяжелее воздуха!
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Начнем с того, что первые СУ-25 выпускались на заводе № 31 (Тбилиси). Качество сборки - жопа.
Где сейчас выпускают Су-25 в рыфляндии, я не знаю.
Комплекс прницельного и навигационнного оборудования - перекочевал с МиГ-27...
Где потом и что добавлялось (единичные экземпляры), история умалчивает.
Принимали участие и Израиль и Рейтеон(США).
До сих пор не могу понять, как в Смрии сбили ПЗРК самолет?
На кой хер ставилось противопожарное между двигателями?
Дальше матюки.........
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Этот хлам клепают в Улан-Уде. Качество сборки - бурятское.
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І ще один штрих до цього свята: У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 4866 У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 4866 У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 4866
В скотопарашi виздихують посли один за одним, посол на ..й i той падло iздох
У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 9497


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Примечательно то, что никаких учений и стрельб ПВО в Украине в это время не проводилось.
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Генштаб не підтверджує, що проводились? У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 2444
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плять чому я так радію таким новин з Козлостана ... що зі мною не так? Хз .. У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 1155 У Росії розбився штурмовик Су-25, льотчиків шукають - Цензор.НЕТ 358
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