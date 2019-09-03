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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2678) Конституция (2046) Юрчишин (33)

 Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что принятие законопроекта, который закрепляет за президентом полномочия образовывать регуляторные и антикоррупционные органы, может привести к дисбалансу власти.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Юрчишин считает, что Рада не найдет необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта. "Будет ли в парламенте 300 голосов на перераспределение власти и предоставление президенту, например, права неконтролируемо, непонятно образовывать регуляторные органы, я в этом глубоко сомневаюсь", - сказал Юрчишин.

Он отметил, что свою оценку законопроекта даст Конституционный суд, в который сегодня нардепы направили представление.

"Есть такое демократическое положение, где лицо, избранное на должность, не может в процессе своей работы приобретать более широких прав, чем на те права, на которые оно избиралось. То есть мы выбирали Зеленского под одни полномочия, а сейчас он сам себе расширяет, фактически, полномочия. Мы имели пример такого, где незаконным образом президент Янукович из-за незаконных изменений фактически в Конституции, изменил баланс властей и мы знаем к чему это привело. Поэтому я очень надеюсь, что Конституционный суд в данном случае воспользуется этой нормой", - заявил Юрчишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформы медицины, образования и пенсионного обеспечения, - Юрчишин озвучил главные задачи "Голоса" в Раде

Если КС примет законопроект, и Рада соберет 300 голосов, это грозит дисбалансом власти, считает нардеп.

"Это грозит разрушением баланса, то есть президент будет иметь гораздо более широкие полномочия в сфере исполнительной власти, на которые мы с вами его не избирали. Фактически, возможности контроля со стороны парламента существенно снизятся. Поэтому, скажем, я не могу гарантировать, что это будет монополия власти, а перетягивание власти к президенту. Если мы сейчас говорим, что в стране парламентско-президентская республика, то это будет заявочка на формирование президентской", - заявил Юрчишин.

Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" хочет увидеть программу правительства и узнать имена министров. После решим, идти в оппозицию или нет, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3146180
 
   
 Топ комментарии
 
За этим все и делалось. Просто за картавым скоморохом стоят более серьезные люди, вроде бени, Портнова, Медведчука. А там и до Путина недалеко. Получив по сути безграничную власть в Раде, Москва получает полную власть над Украиной. Не получилось на Донбассе, пройдет в Киеве. Ну а оттуда расползется на места. Зебилы, учите "Боже царя храни". Пришло время.
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·7 ч

Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% уебаны, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
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Праффєсар також хотів багато влади. Але закінчилося для нього все це Йолкой. Схоже, що одною йолкою тут вже не обійтися. Доведеться для Вофкі встановити під Йолкой ще і Рояль...😃
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Ты с Соросом согласовал? С Пинчуком проконсультировался?
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Передай Вакарчуку, что он может на заседания рады не приходить, толку нету, слуга и так проголосует. А от концертов Океан Єльзы хоть какойто толк будет!!!1
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А от твоей подтанцовки на "Цензоре" толк есть?Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7018
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Каким образом? Под церковью стоишь, подать просишь и одновременно на "Цензоре" пишешь? Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4843
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ты не в курсе по какой схеме кремлеботы работают?)
не отвечай ему и он просто с голоду сдохнет
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Праффєсар також хотів багато влади. Але закінчилося для нього все це Йолкой. Схоже, що одною йолкою тут вже не обійтися. Доведеться для Вофкі встановити під Йолкой ще і Рояль...😃
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Для Лукашенко ведь ничем не закончилось - 73% зебилов, простите - лукашистов ещё и не такое проглатывали, они проглотили даже дописки под указами - "Внести изменение в законодательство в соответствии с указом"...
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Пора бюст ваять в Кривом Роге для обращения зебилов...
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Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7434 253 голоса в ВР его, министры все его, что тут еще можно "дисбалансировать"?
Или еще кто то рассматривает Украину, как парламентско -президентскую республику?
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Он хочет еще больше ведомств, заточенных именно на себя
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вопрос стоит - так - быть ли зели царем или не бцть - а хорошим царем или плохим это уже другой вопрос - а то потом он и уходить не захочет сам - выгоняй его потом))))
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За этим все и делалось. Просто за картавым скоморохом стоят более серьезные люди, вроде бени, Портнова, Медведчука. А там и до Путина недалеко. Получив по сути безграничную власть в Раде, Москва получает полную власть над Украиной. Не получилось на Донбассе, пройдет в Киеве. Ну а оттуда расползется на места. Зебилы, учите "Боже царя храни". Пришло время.
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Глупость человеческая безгранична. Этот тезис Эйнштейна успешно доказали украинцы.
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в країні створюєтся лохократія за допомогою лапшинізму Зе виродок пожартував над народом народження такого собі наполеончика під оплески плебсу Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4615
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·7 ч

Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% ******, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
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"Тихая прилизанная тварь" мураєв відверто казала в інтерв'ю на ICTV в такому приблизно стилі - "безвиз нам невыгоден - едут по европам за длинным рублём! а не было безвиза, у нас пахали сколько начсмены скажет! жрать захочешь - будешь и за буханку хлеба горбатиться 25 часов в сутки, 8 дней в неделю!"
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Возвращаемся к президентско- парламентской?
Чудесно.
Прямо как в европе?
Да забилушки?
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депутаты слишком долго прятались за депутатской неприкосновенностью и занимались чем знает чем... а сейчас придется делать то, что тебе говорят... тем более партия "глас вопиющего в пустыне"...
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жил был художник один
власть он любил и холсты...

Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 8773
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нацгвардія буде підкорятися тільки наказам бєні і олігархів по факту...спробуйте тепер "рипнутися", якщо навіть ваших дітей , як на початку Майдану, будуть до смерті забивати скажені собаки чи авакова чи найгвардійці,- заб'ють і вас разом, упакують в автозаки, як в мокшандії!! Що ви робите, люди добрі? Обрали диктатора від олігархів, щоб придушити націю...Ніяких противаг немає цій диктатурі, а останні знищуються суцільним одобрямсом трускавецького м'яса для кнопкодавства!!! Схаменіться, бо біда вже на порозі кожного...незалежно від уподобань на виборах!!!
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Что значит, "может привести" ?\

А разве может и не привести ?
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Замість збіговиська кримінальників в Раді отримали цирк м-ндавошек,що не є залежними від виборців Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9915 Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7434
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В кулуарах Ярик может рассказать многое....
Он так обильно боролся с коррупцией всю свою недолгую жизнь и так её уверенно поборол, что теперь может подавать голос в планетарном масштабе. И сидел Ярик 10 лет на попе ровно и при ******** и при поросёнке пепе а теперь голос прорезался, волю почувствовал.) Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3883
Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 3226
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да полномочия зеле надо расширять,
вплоть до назначения массовых расстрелов и публичных казней,
вся коррупция будет сразу поборена ура товарищи
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В Украине все будет ОК, на зло всем врагам. Только терпение, ещё немного, луч света уже пронзает мглу.
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Я извиняюс ви имеете у виду за зелёноватый такой отот луч света?
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"Мьі на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем" - десь ми вже це чули. "Красньій луч пронзает мглу" - от тільки ворогів слуги народу треба розстріляти та багатих розкуркулити. Блть, щось "луч" не пронизує... Більше розстрілів - вороги усюди!
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Всі, хто піднімає ср@ч на сайті проти України, проти її розвитку і успішності.
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Є ворогами, причому не примиримими ворогами України і українців.
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От помнится мини шо не так давно одно енакиевское чмо себе то же таки расширяло полномочия. Оно разширяло, разширяло, разширяло и в Ростов шо на отом Дону, бивший к слову украинский город, сдрыстнуло. ШОБ НАРОД ЕМУ ЕГО РАЗШИРЯЛКУ НЕ РАЗШИРИЛ. Так я имею на то заострить внимание одного чмо из Кривого Рога, которое решило и себе полномочия разширить. Ухвалення законопроєкту про розширення повноважень президента може призвести до дисбалансу влади, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7751
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