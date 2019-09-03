 Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Юрчишин считает, что Рада не найдет необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта. "Будет ли в парламенте 300 голосов на перераспределение власти и предоставление президенту, например, права неконтролируемо, непонятно образовывать регуляторные органы, я в этом глубоко сомневаюсь", - сказал Юрчишин.
Он отметил, что свою оценку законопроекта даст Конституционный суд, в который сегодня нардепы направили представление.
"Есть такое демократическое положение, где лицо, избранное на должность, не может в процессе своей работы приобретать более широких прав, чем на те права, на которые оно избиралось. То есть мы выбирали Зеленского под одни полномочия, а сейчас он сам себе расширяет, фактически, полномочия. Мы имели пример такого, где незаконным образом президент Янукович из-за незаконных изменений фактически в Конституции, изменил баланс властей и мы знаем к чему это привело. Поэтому я очень надеюсь, что Конституционный суд в данном случае воспользуется этой нормой", - заявил Юрчишин.
Если КС примет законопроект, и Рада соберет 300 голосов, это грозит дисбалансом власти, считает нардеп.
"Это грозит разрушением баланса, то есть президент будет иметь гораздо более широкие полномочия в сфере исполнительной власти, на которые мы с вами его не избирали. Фактически, возможности контроля со стороны парламента существенно снизятся. Поэтому, скажем, я не могу гарантировать, что это будет монополия власти, а перетягивание власти к президенту. Если мы сейчас говорим, что в стране парламентско-президентская республика, то это будет заявочка на формирование президентской", - заявил Юрчишин.
Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.
не отвечай ему и он просто с голоду сдохнет
Или еще кто то рассматривает Украину, как парламентско -президентскую республику?
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·7 ч
Цифровая тюрьма от зепидаров - закон 1083:
Телефоны по паспорту
Симки по паспорту
Запрет VPN Хранение трафика операторами (закон Яровой)
Вот и вся диджитализация, которую получат 73% ******, а вместе с ними и украинцы.
Ждите запрет на выезд из Коломойского королевства.
Чудесно.
Прямо как в европе?
Да забилушки?
власть он любил и холсты...
А разве может и не привести ?
Он так обильно боролся с коррупцией всю свою недолгую жизнь и так её уверенно поборол, что теперь может подавать голос в планетарном масштабе. И сидел Ярик 10 лет на попе ровно и при ******** и при поросёнке пепе а теперь голос прорезался, волю почувствовал.)
вплоть до назначения массовых расстрелов и публичных казней,
вся коррупция будет сразу поборена ура товарищи
луч светапутч, света.