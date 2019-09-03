 Принятие законопроекта о расширении полномочий президента может привести к дисбалансу власти, - Юрчишин

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Юрчишин считает, что Рада не найдет необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта. "Будет ли в парламенте 300 голосов на перераспределение власти и предоставление президенту, например, права неконтролируемо, непонятно образовывать регуляторные органы, я в этом глубоко сомневаюсь", - сказал Юрчишин.

Он отметил, что свою оценку законопроекта даст Конституционный суд, в который сегодня нардепы направили представление.

"Есть такое демократическое положение, где лицо, избранное на должность, не может в процессе своей работы приобретать более широких прав, чем на те права, на которые оно избиралось. То есть мы выбирали Зеленского под одни полномочия, а сейчас он сам себе расширяет, фактически, полномочия. Мы имели пример такого, где незаконным образом президент Янукович из-за незаконных изменений фактически в Конституции, изменил баланс властей и мы знаем к чему это привело. Поэтому я очень надеюсь, что Конституционный суд в данном случае воспользуется этой нормой", - заявил Юрчишин.

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Если КС примет законопроект, и Рада соберет 300 голосов, это грозит дисбалансом власти, считает нардеп.

"Это грозит разрушением баланса, то есть президент будет иметь гораздо более широкие полномочия в сфере исполнительной власти, на которые мы с вами его не избирали. Фактически, возможности контроля со стороны парламента существенно снизятся. Поэтому, скажем, я не могу гарантировать, что это будет монополия власти, а перетягивание власти к президенту. Если мы сейчас говорим, что в стране парламентско-президентская республика, то это будет заявочка на формирование президентской", - заявил Юрчишин.

Напомним, сегодня Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы.

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