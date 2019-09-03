 Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

Об этом заявил глава комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Страховка - это программа президента, это программа партии и фракции "Слуга народа". Президент дал нам два года, чтобы мы все это сделали", - сказал Радуцкий.
Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.
за авто могу и не платить, могу авто не покупать!! а за медицину не платить не получится особенно когда заболел!! так что ваш пример с авто мимо кассы!!
Не хочешь платить иди здохни! Почему ты или кто то другой который нибуя не делает не платит налогов решили что можно на шару харчеваться? Пойди продуктов набери в супермаркете если тебе все должны!
начинай играть!
... УДАЧИ!
А налоги которые платятся с твоей зарплаты и там идут отчисления в МОЗ это тоже нарушение конституции?!
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Якщо запровадять страхову медицину, то заради цього вже варто було голосувати за Зеленського.
Успіхів йому у здійсненні своїх передвиборчих обіцянок!
Вона пропонувала ******* медицину по Британському типу.
Главное преимущество для каждого человека в том, что британская система здравоохранения не требует оплаты медицинских услуг от потребителя или наличие медицинской страховки. Она построена таким образом, что здравоохранение финансируется из общих налогов.
Для кожного - працюючого, чи ні.
-на что жалуетесь?
-печень болит!
-х#й в жопу!
-ой, не надо уже ничего не болит! чесно! до свидания! спасибо доктор!
брехуны
Сейчас это все добровольно....зебобики хотят сделать принудительно....
Обязательная страховая медицина подразумевает под собой высокие доходы населения...а их не будет..ни через два года...ни через пять...
Зебобики обещают рост экономики через пять лет в 40 процентов...следовательно и зарплаты могут вырасти через пять на теже 40 процентов.....и все...
Зебилы так ждали халяву что поверить не могут что их ниё...т))))
Пришел на антипорошековских гаслах а сам продолжает его дело
В Швеции при высоких налогах, высокий уровень жизни, может создавать эту модель и в Украине?
высокий уровень жизни... помню помню... в 5:00 подьем потому что надо очередь занять за молоком и хлебом который привезут к 11:00! Еще и всем не хватит, а в 5:00 очередь уже была человек 20!
Зубы вырывали без наркоза...бабам аборты делали без наркоза.....
Единственное что было при совке развито...это профилактические осмотры....но и они под большим вопросом...потому что все было на потоке...и выявляли все чаще всего случайно....
А продержатся два года?
Система Супрун - это и есть государственная страховая медицина, аналогичная канадско-австралийской системе.