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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Зеленский (2678) медицина (1852) страхование (150) Радуцкий Михаил (21)

 Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий

Президент Владимир Зеленский дал два года на запуск страховой медицины в Украине.

Об этом заявил глава комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Страховка - это программа президента, это программа партии и фракции "Слуга народа". Президент дал нам два года, чтобы мы все это сделали", - сказал Радуцкий.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146170
 
 
 Топ комментарии
 
Эта та которая "х№й в ж№опу"....так реформа по страховой медицине называется..???
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Э, зеленский же сказал что если рада будет плохо работать то у нее всего 1 год. Откуда у этого черта 2 года карт-бланш???
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Через два года будем еще посмотреть,где окажется сам "даватель", судя по своим действиям, может оказаться дальше януковича Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4090
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Опять возникает простой вопрос! СТРАХОВКА ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БУДЕТ! Или это будет новый налог под названием плата за страховку!! Почему то я ожидаю новый налог, интересно почему!!
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Будете платить страховку и по ней лечиться, но если вы зубожилый, то не болейте или умрите. Это либертарианство.
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как говорится с нашей практикой государства ясень пень что ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИМ МЫ ВСЕ! НУ НЕ ПЕТЯ ЖЕ!!
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Например в США каждый выбирает на какую сумму ему выбрать страховку, если вдруг она непокрывает счета за лечение то доплачивают.
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вопрос не в том что я буду выбирать, вопрос кто за это будет платить?!!
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Ну часто платят фирмы, можешь платить ты сам... по сути это правильно. За авто же платиш страховку и за себя заплатишь! Другой вопрос что можно будет получить по страховому случаю и сколько это будет стоить!
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да да да\будет платить фирма из моей ЗП!

за авто могу и не платить, могу авто не покупать!! а за медицину не платить не получится особенно когда заболел!! так что ваш пример с авто мимо кассы!!
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Всмысле мимо кассы? Ну и тут можешь не платить, не болеть. Тебе никто ничего не должен!
Не хочешь платить иди здохни! Почему ты или кто то другой который нибуя не делает не платит налогов решили что можно на шару харчеваться? Пойди продуктов набери в супермаркете если тебе все должны!
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насчет НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН ты ошибаешься! ЗА МОИ НАЛОГИ МНЕ ДОЛЖНЫ!! И В КОНСТИТУЦИИ НАПИСАНО ЧТО МНЕ ДОЛЖНЫ!! Я согласен поиграть в игру НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, но играть надо по честному! Мне государство ничего не должно значит и я государству ничего не должен в том числе и налоги!!
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Я то со своей стороны готов начать, не знаешь почему ГОСУДАРСТВО и ДЕРЖИМОРДЫ ПРОТИВ?!!
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Тебе просто виженуть з роботи і платити за тебе не будуть
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можно будет сказать "здрасьте доктор"..дальше за деньги.
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За все платит клиент страховой компании естественно.
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Сейчас тоже можно выбрать или плати или иди нахрен!
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Э, зеленский же сказал что если рада будет плохо работать то у нее всего 1 год. Откуда у этого черта 2 года карт-бланш???
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Що за херня- 2 роки, а чого не 24 години? Здає Зе.
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Дело нужное но для начала нужно поднять уровень жизни, в ЕС или США на медстраховки уходят огромные суммы по украинским меркам.
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Через два года будем еще посмотреть,где окажется сам "даватель", судя по своим действиям, может оказаться дальше януковича
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это часом не тот черт, который враде писал в вайбере про фаллос в промежность? Зеленский дал нам два года на запуск страховой медицины, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3965
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Эта та которая "х№й в ж№опу"....так реформа по страховой медицине называется..???
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По Конституции Украины медицина бесплатная - страховая медицина нарушение Конституции, а значит преступление против Украины и украинского народа.
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Вы думаете конституцию нельзя изменить? Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8990
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Можно - но если они слуги народа, а не слуги олигархов, то какой медицина в Украине должна быть должен решить народ Украины на референдуме, а не олигарх от медицины радутский и президент-миллионер который наверняка лечил свою семью в клинике радутцкого.
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Ну понятно что стадо на референдуме проголосует за бесплатную медицину. А еще дай волю, стадо проголосовало бы за бесплатное жилье, одежду и продукты в магазине, комуналку и бензин на заправке. Но на то оно и стадо чтобы так рассуждать
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Злочин це - геноцид який коїла "доктор смерть".
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А чем радутский лучше супрун если он супрун хвалит?
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а ято ж теперь поменяется? Ничего - просто введут страхование. Так и сейчас можно
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Придорок ты хоть когда нибудь ходил в поликлинику? Много тебе там бесплатно отвалили?
А налоги которые платятся с твоей зарплаты и там идут отчисления в МОЗ это тоже нарушение конституции?!
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Дыбил, повторяю - медицина в Украине по Конституции Украины бесплатная, а то, что олигархическая быдло-элита положила болт на Конституцию, то называй придурками её, а не меня, имбицил тупорылый. **** толку будет от страховой медицины если такой же бардак будет в стране - будешь и при страховой медицине платить, идиота кусок.
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Зайди у нормальну медичну установу і почни посилатися на Конституцію. Лікування тобі буде, але у психіатричній лікарні.
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А ось що маємо в конституції насправді:

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
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вот ведь ***.ь парадокс ...статья конституции есть , а бесплатной медицины нет Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3250
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потому что нет судов! судов кстати потому и нет что у нас главный нарушитель законов ГОСУДАРСТВО! ну или чиновники которые представляют государство! Не будет же государство сажать самого себя!!
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Оце вірно!!!
Якщо запровадять страхову медицину, то заради цього вже варто було голосувати за Зеленського.
Успіхів йому у здійсненні своїх передвиборчих обіцянок!
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У вас есть деньги на мед страховку? У украинских пенсов их нет. Может пусть дохнут?
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У них даже на шаурму денег нет, какая страховка?
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Якщо до початку реалізації цих турбореформ доходи громадян не підвищаться на порядок, то наступить колапс і в першу чергу кожного особисто. У населення нема жирка, який можна стопити під час таких заходів, а зубожілим, яких основна маса електорату Зе наступить Пе. Ви зробили це разом! Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7765
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Вас развели как лохов ! Мои поздравления! Вы платите налоги зачем ? Почему с этих налогов не финансируется медицина ? Почему надо платит налог и ещё раз платит за медицину ? Лохи , мои поздравления!
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Зачем мне ехать , если я плачу здесь налоги ?
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ну и плати дальше - чего нос суешь в чужие дела??!!
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Да потому что это совок, в любой нормальной стране страховая медицина.
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Где ты несёшь убогое ? Где ты видел это в Скандинавии? Где это есть в Дании например ?
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Твари, зачем избавились от Уляни Супрун?
Вона пропонувала ******* медицину по Британському типу.
Главное преимущество для каждого человека в том, что британская система здравоохранения не требует оплаты медицинских услуг от потребителя или наличие медицинской страховки. Она построена таким образом, что здравоохранение финансируется из общих налогов.
Для кожного - працюючого, чи ні.
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"доктор смерть" коїла геноцид українського народу в угоду своїм кукловодам.
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Давно пора. Супрун саботировала, упиралась рогами, клыками, копытами.........
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Что тебе пора ? Два раза платить ? Раз налог , другой раз за медицину ?
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Шотинесеш!? Якраз вона піждтримувала цю ідею страхової медицини "рогами, клыками, копытами". Але ж щось треба ляпнути.
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Ти хочеш перейти на особисте чи змістовно прокоментувати тему?
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не тратьте на цього калашникова часу, це другий акаунт кирпичова. він з двух рук строчить...
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Через два роки буде реформа без лікарів. Що будеш тоді робити?
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чмо матюкливе...сподівається свою клініку за наші податки "підняти"?уявляю, які там розцінки...чи може дозволити собі звичайна людина, з якої ці податки здираються зі шкірою, лікуватися в його кліниці...?
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Звичайно, що треба великі гроші, яких у багатьох нема.
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новый девиз минздрава?

-на что жалуетесь?
-печень болит!
-х#й в жопу!
-ой, не надо уже ничего не болит! чесно! до свидания! спасибо доктор!
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просто к той что есть добавить страховки - что тут такого сложного?

брехуны
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Они уже добавлены...и давно...если есть желание плати страховые взносы и получай....
Сейчас это все добровольно....зебобики хотят сделать принудительно....
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ну так не понятно в чем заключается реформа
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Да ни в чем...очередной пиар...который не будет сделан...потому что у народа нет денег....
Обязательная страховая медицина подразумевает под собой высокие доходы населения...а их не будет..ни через два года...ни через пять...
Зебобики обещают рост экономики через пять лет в 40 процентов...следовательно и зарплаты могут вырасти через пять на теже 40 процентов.....и все...
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Зебилы думали будет халява)))))
Зебилы так ждали халяву что поверить не могут что их ниё...т))))
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а чего так долго? реформы это же как х@ем об рояль раз-два и процветание!
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хй припух от ударов по рояли, надо перерыв лет на 5)))))
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крышкой опухоль снять! 3 удара и можно снова танцевать!
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зеленский просто кидал.

Пришел на антипорошековских гаслах а сам продолжает его дело
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Кто-нибудь из экономистов расскажет, как это при совке 11% подоходного налога и на все хватало и на армию и на бесплатную медицину и образование, на пенсионеров тоже.
В Швеции при высоких налогах, высокий уровень жизни, может создавать эту модель и в Украине?
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казламордый ПНХ со своим сраветским саюзом!
высокий уровень жизни... помню помню... в 5:00 подьем потому что надо очередь занять за молоком и хлебом который привезут к 11:00! Еще и всем не хватит, а в 5:00 очередь уже была человек 20!
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Тебе за сколько телевизор продавали? За 680 ламповый...и за 755 транзисторный?? А его себестоимость была рублей 200 рублей....все вещи продавались..не первой необходимости с той же наценкой...тебя доили...и ты верищал от счастья....
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Про прямые и косвенные налоги я все знаю, мне интересно было узнать про степень учености троллей. Остался доволен тем,что узнал. Молодцы, правда только иногда.
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Мы рады за за тебя совкодрочера....чеслово....надеемся ты немного поумнел...
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"при совке 11% подоходного налога и на все хватало и на армию и на бесплатную медицину и образование, на пенсионеров тоже", - ну ти і дебіл Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2324
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Да то что ты называешь совковой медициной...это была не медицина...
Зубы вырывали без наркоза...бабам аборты делали без наркоза.....
Единственное что было при совке развито...это профилактические осмотры....но и они под большим вопросом...потому что все было на потоке...и выявляли все чаще всего случайно....
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2 роки Зеленський дав нам два роки на запуск страхової медицини, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4688.якась помилка?....може два місяці...? враховуючи як приймаються закони
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какой решительный мущщина наш перзидент! раздал всем задания со сроками, а сам " до сих пор следит за выступленгиями 95-го квартала"(не помню где читал)...клоуны в лучшем виде)))
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Царь, ****, Соломон...
А продержатся два года?
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Демагоги хреновы.
Система Супрун - это и есть государственная страховая медицина, аналогичная канадско-австралийской системе.
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