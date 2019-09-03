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 Суд оставил под арестом фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн грн второму подозреваемому по делу Юрия Гримчака Игорю Овдиенко.

Соответствующая информация размещена на портале Судебная власть Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа, которым последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4млн грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Гримчака отложено на 6 сентября в 09:00.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146167
 
 
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свыни прихвостень приземлился надолго, а как пиз д ило на всех ток -шоу
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Бухое регулярно, наглое.....Даже журналист не выдержал...в день когда погибли наших 9 ребят ..ЭТО сидело и ржало в студии весь эфир...Его спросили в лоб он пил или под психотропами? Ещё Тука...тоже такое же......
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шось давно не было историй о календариках ... Чинганчпук , это же ты тут топил за это .... може шось еще скажешь ?
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О, привет Копчик, как думашь Порошенко из свидетеля превратится в подозреваемого?
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