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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (277) нормандская четверка (635) Пристайко (139)

 Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке

Властям следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, чтобы не оказаться в "российской мышеловке".

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.

"Совет относительно переговоров в нормандском формате: официальному Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Поскольку такой мир - оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в том числе с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит "нормандской четверки" ради саммита", - написал Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определенный успех есть, - Пристайко рассказал о деталях встречи советников лидеров стран "нормандской четверки"

Напомним, ранее глава МИД  Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 2 сентября обсуждались шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата, и напомнил о намерении Президента Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе как можно скорее.

Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146165
 
   
 Топ комментарии
 
Передайте уже Порошенко, что бы закончил мародерить на крови. Войну нужно заканчивать. Ведь зеленский не может строить нормально государство. Из-за это прокляого Порошенка зеленскому даже пришлось с велосипеда пересесть на внедорожник, и теперь даже Лукашенко на велосипеде не может ездить на работу!!
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нариду 5 лет в ухи срали что война это алигархи, и теперь коломой сообщает что алигархи вымерли но война при этом все равно есть. и у нарида теперь в голове от этого вава...
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Та то фігня. Зеленський міг вже давно цю війну особисто закінчити, причому перемогою. але блін! Це якийсь фатум? Мама чотири рази не змогла цьому повістку від воєнкому передати!
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А хто це?Поросятник--АТО буде тривати лічені години?
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ато да а вот война она такая Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке - Цензор.НЕТ 740 сектор хвиля вч
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зелесвин - войну можно завершить достаточно быстро, если не наживаться на ней...
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*****, о чём ты высрал?
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достаточно прочесть или посмотреть дебаты на стадионе.

Зеленский:
Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого.
От каких повесток я прячусь? Вы опять врете! Я публичный человек. Почему мне не дали повестки и не нашли меня?
я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року. Я не був у Росії з початку війни,

Почему не закончилась война? Потому, что... вот такой вы главнокомандующий!

Я - результат, Петре Олексійовичу, ваших помилок і обіцянок.

Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
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Понятно.
Петя значит не хочет войну опять заканчивать.
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Передайте уже Порошенко, что бы закончил мародерить на крови. Войну нужно заканчивать. Ведь зеленский не может строить нормально государство. Из-за это прокляого Порошенка зеленскому даже пришлось с велосипеда пересесть на внедорожник, и теперь даже Лукашенко на велосипеде не может ездить на работу!!
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нариду 5 лет в ухи срали что война это алигархи, и теперь коломой сообщает что алигархи вымерли но война при этом все равно есть. и у нарида теперь в голове от этого вава...
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Елисеев теперь порохобот из твитора Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке - Цензор.НЕТ 5978
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А Поросе и всей его команде пора в Ростов, и что?
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быстрый мир лучше доброй оплеухи Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке - Цензор.НЕТ 5463
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От Вовы из под прокси завоняло лаптями и фуфайкой. Хотя он думал, шо зашифровался. Как там на Немытой счас?
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шо, опять исподнее не постирал, да еще и жиденьким обделался, вызывай химчистку чистить диван Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку - Цензор.НЕТ 7143
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Спамь эту падаль молча. Дави тварей.
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Не для того зебили выбрали клоуна в президент что бы весь мир с них не хохотал
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Стратегически, просто если глянуть на карту: всё наше Левобережье в этой мышеловке. Потому: "терпение, креативность, мудрость и напряженная работа"(с)- тут по хрену. Вот так и будем жить. С пистолетом, у виска. Ничего, уже почти привыкли.
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Нехороший Елисеев. Рушит красивую сказку. Погонят его из МИДа.
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На Донбассе нет быстрого решения вопроса. В Крыму тем более. Зе это уже должен начать понимать.
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на Донбассе можно решить вопрос. Насчет Крыма - да, быстрого решения нет.
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Это должен понимать на 5 году войны любой украинец.
Человек, претендующий на президентство должен был это понимать уже задолго до. Не понимать это может только тот, кто очень далек от интересов Украины.
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Кучма в момент его первого избрания в 1994 году тоже был очень далек от интересов Украины и украинцев. На первых порах с трудом получалось у него что-то на украинском говорить... Но тем не менее мятеж в Крыму в 1994 году он подавил, Мешкова вытурил, а позже в 2003 году Тузлу отстоял. Понятно, что его "политика многовекторности" в итоге наделала Украине много беды. Да и других грехов у него вагон и малая тележка. Но все же...
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Кучма в момент избрания был на третьем году существования Украины, как государства и сам являлся совковым руководителем до мозга костей.
В 1994 году в Украине вобще мало, кто был близок интересам Украины. В основной массе все воспринимали это, как продолжение УССР.

Но тут блин извините - 28 лет независимости и 5 лет войны. На какой планете надо находиться, чтобы при этом не понимать с кем и с чем мы имеем дело?
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Я согласен. Надеюсь, что Зе быстро мозги прочистят насчет "быстрого мира" и вообще переговоров с Рашкой. Должен заметить с осторожным оптимизмом, что Зе обучаем и довольно быстро мотает на ус и делает выводы из своих проколов. А их было уже за это время... Так что поживем-увидим. Я повода для паники пока не вижу. ИМХО.
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Та то фігня. Зеленський міг вже давно цю війну особисто закінчити, причому перемогою. але блін! Це якийсь фатум? Мама чотири рази не змогла цьому повістку від воєнкому передати!
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Цікаво, а він під спідницею у мами в тих червоних трусєлях ховався?
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Тебе, як і Дуліна, "манят красниє трюсєля "?
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Канєшна. Прахаботскіє души в ачєрєдной раз билі сагрєти чєрпаком зради зрадной... А вєдь ета многава стоіт.
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Это тот, который пытался американскому послу взятку дать? Трешка на подкуп дипломата
В 2009 году Елисеев был вовлечён в скандал с попыткой подкупа консула США на Украине за предоставление мультивизы одному из депутатов Верховной рады. По данным СМИ, подчинённый Елисеева, работавший начальником визового отдела в МИДе за решение проблемы депутата пытался передать 20 тыс. долларов консулу США Лендону Тейлору, который был известен призывами не использовать посредников при получении «грин-карт». Дипломат отказался от взятки и на следующий день в украинский МИД пришла официальная нота посольства США. Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку - Цензор.НЕТ 3949
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не послу, а консулу. Послу наверное больше бы предложили.
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Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку - Цензор.НЕТ 6877это скрепа такая-с самим собой разговаривать? Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку - Цензор.НЕТ 6877
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Это исправление. Тут же нельзя исправить комментарий.
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Києву потрібно припинити обіцяти швидкий мир на Донбасі, - Єлісєєв нагадав владі про російську мишоловку - Цензор.НЕТ 8842тут можно удалить,но...за удаление-то рублей не капнет,да,мокшанин?
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Правильно, зачем себя искуственно загонять в рамки, если не от тебя зависит прекращение войны, а от оккупанта, который влез на украинскую землю.
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дємагогія. Тактична задача досягнення миру затмила всі стратегічні та глобальну ціль - демократія, свобода, незалежність і державний суверинітет
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а все в угоду чаяньям ізбіратєлєй. Нада же авторітєт і рєйтінґ наработать, шоп потім грабіть - стрічь і рєзать цей самий елєхторат
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в чєхарді і нєразбєріхє перших днів роботи ВР пропихнули під шумок кучу вкусняшек для спонсоров квартала
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экс-заместитель главы АП Петра Порошенко -- дальше можна не читать.

песык должен быть в буде.
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Ох як не хочеться баризі та підбарижникам щоб припинялась ця безглузда нікому не потрібна кровава бійня!
Мабуть кукловоди дали відповідне розпорядження.
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Елисеев, та иди уже ты, разбойник (© В.О. Зеленський)
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