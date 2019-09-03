 Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе, - Елисеев напомнил властям о российской мышеловке

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.
"Совет относительно переговоров в нормандском формате: официальному Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Поскольку такой мир - оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в том числе с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит "нормандской четверки" ради саммита", - написал Елисеев.
Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 2 сентября обсуждались шаги, которые откроют путь к саммиту лидеров формата, и напомнил о намерении Президента Владимира Зеленского завершить войну на Донбассе как можно скорее.
Зеленский:
Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого.
От каких повесток я прячусь? Вы опять врете! Я публичный человек. Почему мне не дали повестки и не нашли меня?
я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року. Я не був у Росії з початку війни,
Почему не закончилась война? Потому, что... вот такой вы главнокомандующий!
Я - результат, Петре Олексійовичу, ваших помилок і обіцянок.
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Петя значит не хочет войну опять заканчивать.
Человек, претендующий на президентство должен был это понимать уже задолго до. Не понимать это может только тот, кто очень далек от интересов Украины.
В 1994 году в Украине вобще мало, кто был близок интересам Украины. В основной массе все воспринимали это, как продолжение УССР.
Но тут блин извините - 28 лет независимости и 5 лет войны. На какой планете надо находиться, чтобы при этом не понимать с кем и с чем мы имеем дело?
В 2009 году Елисеев был вовлечён в скандал с попыткой подкупа консула США на Украине за предоставление мультивизы одному из депутатов Верховной рады. По данным СМИ, подчинённый Елисеева, работавший начальником визового отдела в МИДе за решение проблемы депутата пытался передать 20 тыс. долларов консулу США Лендону Тейлору, который был известен призывами не использовать посредников при получении «грин-карт». Дипломат отказался от взятки и на следующий день в украинский МИД пришла официальная нота посольства США.
песык должен быть в буде.
Мабуть кукловоди дали відповідне розпорядження.