 Рада направила в КС законопроект, который закрепляет за президентом полномочия образовывать антикоррупционные органы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 282 парламентария.
Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.
Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.
Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.
«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
Диктатура - настоящая - только начинается.
И только где-то в Ростове Янык тихо бьется головой об стенку: "Вот я лох, полный лох...."
И правда, зачем зебилам тот безвиз - когда есть г+г и сваты по праздникам?
https://www.unian.net/politics/10524759-nazvany-usloviya-pri-kotoryh-es-mozhet-priostanovit-bezviz-s-ukrainoy.html
«О безвизе. ЕС для себя утвердил механизм возможного приостановления безвиза для любой страны, которая его имеет. Для того, чтобы этот механизм, негативный сценарий был запущен, страна должна нарушить несколько главных постулатов, заложенных в те изменения, которые мы уже провели для получения безвиза: это и борьба с организованной преступностью, борьба с незаконной миграцией, разрушение антикоррупционной инфраструктуры»
".... Українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. Всі SIM-карти змусять реєструвати з паспортом. Ці нововведення передбачені законопроектом №1083. Його разом із колегами зі "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров. В уряді він відповідає за цифрову трансформацію...."
СБУ и ВСУ и так за ним....
ВР депутаты без защиты стали...
Готовится стать злобным карликом-диктатором, как в рашке, да?
Гои..., что думаете?
Попытка подгрести под себя судебную власть - это начало полной узурпации власти.
Правда недовго.
и да, гнилые - нет у них достоинства...
Или им главное, чтобы украинская власть не надоедала им призывами щемить Рашу за агрессию против Украины?
Порошенко мог выбрать одного из двух вышедших в финал по решению этих комиссий.
А теперь все будет решать царь.
Даю справку :
Они дюже завидуют Зе и СН . О такой поддержке на официальных выборах , они могут только мечтать
Слуга народа зебилов ты сгубила !!!
(с) Вика Цыганова
.. обворовывать антикоррупционные органы
Под радостное рукоплескание озлобленного люмпена на всех парах идем к белорусизации Украины