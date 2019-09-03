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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1691) Гончарук_Алексей (44)

 Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Алексея Гончарука посетить Берлин.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Меркель сообщила в письме Гончаруку.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

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"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в конце августа Меркель провела телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3146161
 
   
 Топ комментарии
 
шо, от санитаров спрятался?
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
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Готовь самокат, старушка, Бундестаг ждет своего героя!!!
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Готовь самокат, старушка, Бундестаг ждет своего героя!!!
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шо, от санитаров спрятался?
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
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Можно еще на самокат лейбу приклеить: "На Берлил" !!!
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обычно такие лейбы кацапы любят клеить
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и не "ссилку", а "посилання"
или переводчик поломался?)
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Я так понял что ссилки не будет?
и как ты определил, что "ссилку давай" написанно именно на украинском?
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сейчас бы кремлевскому боту доказывать, что он кремлевский бот
мммм ))
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Ну и хорошо. Главное чтоб для украины был положительный результат.
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Ага, отказ от движения в ЕС и НАТО это, конечно, результат.
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А тебяч там ждут??? Сначала в Украине надо сделать жизнь по стандартам ЕС и НАТО.
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Палишься Кирпичов, уже и Украина с маленькой буквы у тебя
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ну нашло к чему прицепиться убогое.опечатка , утрись соплями.
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для тебя Украина это опечатка, для зеленского смерть наших воинов - инциндет, а боевики-терористы - это повстанцы)))

Тоесть ты, Кирпичов, не отрицаешь, что с Калашниковым ты это одно лицо?
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ты просто болен...от работы минстэць мозгами тронулся. не стучись падло.
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А я тебя, кацапенок хоть раз оскорблял когда-то? Манера сыпать оскорбления на незнакомого человека это признак кацапа..
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ты пороходуп , а это самое большое ругательство. Твои родственники хоть знают чем ты на жизнь зарабатываешь?
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Во уже про родственнико песня пошла, давай калашников - начинай опускаться ниже пидлогы!
А твои знают то? У меня то хоть один аккаунт. А у тебя минимум Кирпичов, и может еще другие имеются)
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та прям, во всех коментах на цензоре в основном кидаются матом, гавном и т.п. последователи мальдивского
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давай линк на мои посты где я кидаюсь матом, или лишь бы ляля
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А Пєтью зараз запрошують лише на допити))Порося вже нікому не цікавий,як дохла кобила у канаві))
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а что там с петицией голодомора? расмотрели?
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Це дуже добре. Одного розмальованого клоуна за роялем фрау Меркель вже побачила. Тепер вже настав час поглянути на дресироване мавпеня на самокаті . Маю надію, що цього разу наслідки для неї не будуть такими шкідливими для її здоров'я 😃
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Гугл-переводчик нынче смешно переводит с русского на украинский))
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любит фрау ангела молоденьких мальчиков, начиная с кролика сени
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