 Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом Меркель сообщила в письме Гончаруку.
"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.
Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.
"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в конце августа Меркель провела телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.
иди успокоительного прими да поспи малость, хватит бредить
или переводчик поломался?)
и как ты определил, что "ссилку давай" написанно именно на украинском?
мммм ))
Тоесть ты, Кирпичов, не отрицаешь, что с Калашниковым ты это одно лицо?
А твои знают то? У меня то хоть один аккаунт. А у тебя минимум Кирпичов, и может еще другие имеются)