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 Общество
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Все про:Нацполиция (10003) расследование (2561) Найем Маси (64)

 "В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции", - Маси Найем

Ликвидация экономического подразделения Национальной полиции не должна стать простой заменой названия, где останутся старые кадры.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем, сообщают Українські новини.

"У меня есть инсайд, что хорошая новость для бизнеса вскоре начнет плохо пахнуть. Сегодня экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидировали. Среди коллег в нашей компании, да и вообще – на юридическом рынке нет ни одного, кто бы поставил под сомнение тот тезис, что это экономическое подразделение было самым беспредельным по отношению к бизнесу. Ликвидировали – хорошо. Но. Заместителем начальника управления является Евгений Шевцов. Сегодня А. Аваков сказал, что новый орган – "служба финансовых расследований станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств". Это подтверждает мой инсайд, что в новый орган может перебежать Шевцов", - заявил Найем.

Он напомнил, что Шевцов является фигурантом ряда журналистских расследований. В частности, "Украинской правды", "Бигус.Инфо" и "Радио Свобода". Также адвокат подчеркнул, что Шевцов и его подчиненные оказывают давление на профессора Валерия Иванова, и переназначение полицейского в новую службу будет негативно воспринято международными организациями, с которыми сотрудничает профессор.

"Надеюсь, премьер-министр Алексей Гончарук достаточно мудрый и не допустит, чтобы простая смена названия заменила глубокий смысл ликвидации этого подразделения", - резюмировал Маси Найем.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров на первом заседании ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. А, по мнению министра МВД Арсена Авакова, в стране должен быть создан единый орган для борьбы с экономическими преступлениями.

Источник: https://censor.net.ua/n3146159
 
 
 Топ комментарии
 
Назвать пуштуна "пуштуна" - это ксенофобия? Как нужно "лицо пуштунской национальности", или как
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Только победили битв экстрасенсов!!! Только фотографы!!! Только соседи Зеленского и дочери учителей харанта!!! И никакого кумовства!!!
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Разумков - рыг.
Богдан - рыг.

Тот, кто их поддерживает - враг.
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А чего бы и нет, или у вас ксенофобия с рождения?
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Назвать пуштуна "пуштуна" - это ксенофобия? Как нужно "лицо пуштунской национальности", или как
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Украино-афганец.

А вобще-то Найем просто проститутка. Это абсолютно интернационально и без всякого рассового окраса.
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Быгыгы. А офис президента не должен возглавлять скопрометированный решала Коломойского.

И шо?
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А президентом не должен был стать один из основателей партии регионов. И всё.
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1. Партия Регионов в 1997 году тебя сильно беспокоила? По такой логике Энштейн основатель уничтожения японцев в Хиросиме и Нагасаки.
2. СН снизу доверху пронизана рыгами.
3. Порох и не является пока президентом.
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1 Гитлер в пятилетнем возрасте тоже мало кого беспокоил.
3 ЕС точно так же вся в них, болезнях.
3 Звание президента в Украине не является временным, и лишиться его нельзя. Он-пятый президент как бы кто не хотел.
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Остался не ясным вопрос зачем ты, ****, голосовал за рыгов.
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Разумков - рыг.
Богдан - рыг.

Тот, кто их поддерживает - враг.
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Мне лень перечислять рыгов в ЕС, и так их имена на слуху.
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Власть узурпировала не ЕС. Реванш рыгов сейчас и тут устроила не ЕС. В Украину сейчас возвращаются рыгы, которые при Порошенко из Украины бежали.
А тебе хоть кол на голове теши.

Тебе думать лень, а не перечислять.
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Цікаво де зараз пуштун цей? Знову своє жало скрізь сує.алах его або під дупу потрібно.
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Точно! Пропоную туди призначити фотографа, чи няньку?
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Это ж когда Гончарук успел набраться мудрости?Вундеркинд шоле? Прогиб Найему засчитан?
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Только победили битв экстрасенсов!!! Только фотографы!!! Только соседи Зеленского и дочери учителей харанта!!! И никакого кумовства!!!
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Ну Юзика с квартала еще можно уполномочить 😂😂😂
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Не для того Рюкзакова оставляли....что бы новых лиц набрать ....не для того...
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10.05.2019 Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.
Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса....Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.

В Интернете появился новый документ, свидетельствующий об отмывании денег президентом АУП Валерием Ивановым
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