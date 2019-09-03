 "В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции", - Маси Найем

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем, сообщают Українські новини.
"У меня есть инсайд, что хорошая новость для бизнеса вскоре начнет плохо пахнуть. Сегодня экономическое подразделение в Национальной полиции ликвидировали. Среди коллег в нашей компании, да и вообще – на юридическом рынке нет ни одного, кто бы поставил под сомнение тот тезис, что это экономическое подразделение было самым беспредельным по отношению к бизнесу. Ликвидировали – хорошо. Но. Заместителем начальника управления является Евгений Шевцов. Сегодня А. Аваков сказал, что новый орган – "служба финансовых расследований станет аналитическим центром, привлечет лучшие кадры из всех ведомств". Это подтверждает мой инсайд, что в новый орган может перебежать Шевцов", - заявил Найем.
Он напомнил, что Шевцов является фигурантом ряда журналистских расследований. В частности, "Украинской правды", "Бигус.Инфо" и "Радио Свобода". Также адвокат подчеркнул, что Шевцов и его подчиненные оказывают давление на профессора Валерия Иванова, и переназначение полицейского в новую службу будет негативно воспринято международными организациями, с которыми сотрудничает профессор.
"Надеюсь, премьер-министр Алексей Гончарук достаточно мудрый и не допустит, чтобы простая смена названия заменила глубокий смысл ликвидации этого подразделения", - резюмировал Маси Найем.
Напомним, 2 сентября Кабинет министров на первом заседании ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. А, по мнению министра МВД Арсена Авакова, в стране должен быть создан единый орган для борьбы с экономическими преступлениями.
А вобще-то Найем просто проститутка. Это абсолютно интернационально и без всякого рассового окраса.
И шо?
2. СН снизу доверху пронизана рыгами.
3. Порох и не является пока президентом.
3 ЕС точно так же вся в них, болезнях.
3 Звание президента в Украине не является временным, и лишиться его нельзя. Он-пятый президент как бы кто не хотел.
Богдан - рыг.
Тот, кто их поддерживает - враг.
А тебе хоть кол на голове теши.
Тебе думать лень, а не перечислять.
Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса....Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.
В Интернете появился новый документ, свидетельствующий об отмывании денег президентом АУП Валерием Ивановым