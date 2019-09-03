 Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности", - отметил он.
Глава государства поблагодарил фракцию партии "Слуги народа" и другие фракции, которые выполнили обещанное своим избирателям.
"Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!" - резюмировал Зеленский.
Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
- Должностной оклад обычного народного депутата - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19 210 грн
- "Депутатские" - возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата - 19 000 грн
- Фонд на помощников-консультантов - 25 прожиточных минимумов в месяц - 48 000 грн. (депутат может привлечь до 31 помощника или распоряжается фондом он на свое усмотрение)
- Компенсация расходов на проезд по территории Украины - до 90 000 грн в год на одного народного депутата или около 7500 грн в месяц.
- Компенсация стоимости аренды жилья или съем гостиничного номера - 19 500 грн в мес.
- Суточные во время зарубежных командировок. - Оплата телефонных разговоров - около 500 грн в мес.
- На командировки помощников в избирательные округа - 8 000 грн в мес. ,
- На аренду помещений в округах для приема граждан - около 2 000 грн в мес.
- и полностью бесплатное медицинское обслуживание.
1. Упрощение налоговой системы, чтобы любой школьник мог понять как платить налоги и не содержал для этого бухгалтера.
2. Льготы по ввозному НДС на сырье для товаропроизводителей (уплата НДС после реализации готовой продукции).
3. Отмена НДС и пошлин на ввозимое промышленное оборудование.
4. Отмена НДС на ряд товаров (медикаменты, детские товары и т.п.).
5. Убить мутную систему PROZORRO, где условия тендера пишутся под конкретного поставщика.
6. Создать систему льготного кредитования для товаропроизводителей (на большой срок под разумные проценты).
Это списочек в первом приближении. Могу подкинуть еще.
Група "Приват" сьогодні каста недоторканих. Хоч справ на них відкрито по всьому світу, й не Печерським судом, не київським окружним
В одном из романов писателя Фейхтвангера, когда муж вместо теплых ботинок жене к Рождеству преподнес ей знаменитую книгу Адольфыча, она устроила ему "эль скандаль'".
А в даже этого не можете сделать.
По-моему, ЗЕбобики, вы - лохи, и вас поимели (и будут иметь) еще много, много раз.
"Эх раз, еще раз, еще много, много раз"(С)
А ЗЕбобикам деньги нужны, распородажа черноземов объялена, а у них денег нет.
"Золотые зубы есть?"(С)
Привезли их в зал заседания, дали посидеть немного, даже не дали подарки взять, там планшет и тд, которые положены вновь избранным, и отбарабанили опять в тюрьму)))
И ничего страшного))
И у нас так будет))
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".
Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
Самовывоз.
а как же закон об импичменте, об отзыве и судей?
Как отмечается, потасовку устроили депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев