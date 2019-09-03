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 Политика Украины
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 Отныне не будет "касты неприкасаемых". И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня в парламенте случилось, то, что считалось невозможным - снятие неприкосновенности народных депутатов.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмена депутатской неприкосновенности", - отметил он.

Отныне не будет касты неприкасаемых. И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности 01

Глава государства поблагодарил фракцию партии "Слуги народа" и другие фракции, которые выполнили обещанное своим избирателям.

"Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь!" - резюмировал Зеленский.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Отныне не будет касты неприкасаемых. И это только начало, - Зеленский об отмене неприкосновенности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3146157
 
   
 Топ комментарии
 
Смешались в кучу кони, люди
Зеленский, Рябошапка, самокат
Один лишь Петя сидит угрюмый в Раде
И в голову ему приходит только мат...
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Про те що всі говорили 28 років,нарешті зробив якийсь там "клован".А Барижне кодло проФФесіАНАЛІВ,неспромоглось.
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Это да. Он обещал сажать олигархов. Беня ждёт своего ареста с нетерпением.
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Порхососы!! Кто он ваш Сенсэй??? Молдавский жулик в третьем поколении, ожидающий приговора украинцев!! И дед его и его папаша были ворами цыганскими контрабанистами!удимы и тянули срокА на зоне!! Туда и этому отморозхку дорога!! Параженка, разграбивший Украину -теперь -Ничто и звать его-Никто!!
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//// ...Материальное обеспечение народного депутата Украины :
- Должностной оклад обычного народного депутата - 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19 210 грн
- "Депутатские" - возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата - 19 000 грн
- Фонд на помощников-консультантов - 25 прожиточных минимумов в месяц - 48 000 грн. (депутат может привлечь до 31 помощника или распоряжается фондом он на свое усмотрение)
- Компенсация расходов на проезд по территории Украины - до 90 000 грн в год на одного народного депутата или около 7500 грн в месяц.
- Компенсация стоимости аренды жилья или съем гостиничного номера - 19 500 грн в мес.
- Суточные во время зарубежных командировок. - Оплата телефонных разговоров - около 500 грн в мес.
- На командировки помощников в избирательные округа - 8 000 грн в мес. ,
- На аренду помещений в округах для приема граждан - около 2 000 грн в мес.
- и полностью бесплатное медицинское обслуживание.
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404 "за", мене це число чогось насторожує Відтепер не буде "касти недоторканних". І це лише початок, - Зеленський про скасування недоторканності - Цензор.НЕТ 6856
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По минским соглашениям сепаратюги должны стать депутатами, а после снятия их туда не затащиш
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Зе більні казочки. а між тим і медведчук, і бєня, і ахметка, і пінчук почувають себе прекрасно, і в повній безпеці. і жоден баканов і рябошапка їм нє помєха
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Народ , сегодня самый важный закон который надо принять это о неприкосновенности ? А законы про экономику нет ? Как вас разводят на шоу , от реальности ? Вы тоже это видите или только я ? Я же не зебил и потому понимаю важность законов про экономику, а не про то не горит . Зеля и компания имеет большинство в раде и каждого можно неприкасаемость ? Шоу , шоу , а не экономика ?
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А поконкретнее на счет экономических законов можно? Какой экономический закон нужно в первую очередь принять?
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Хотите законов, их есть у меня.)))
1. Упрощение налоговой системы, чтобы любой школьник мог понять как платить налоги и не содержал для этого бухгалтера.
2. Льготы по ввозному НДС на сырье для товаропроизводителей (уплата НДС после реализации готовой продукции).
3. Отмена НДС и пошлин на ввозимое промышленное оборудование.
4. Отмена НДС на ряд товаров (медикаменты, детские товары и т.п.).
5. Убить мутную систему PROZORRO, где условия тендера пишутся под конкретного поставщика.

6. Создать систему льготного кредитования для товаропроизводителей (на большой срок под разумные проценты).
Это списочек в первом приближении. Могу подкинуть еще.
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Бреше зебіл.
Група "Приват" сьогодні каста недоторканих. Хоч справ на них відкрито по всьому світу, й не Печерським судом, не київським окружним
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Зебобики, вместо обещанных еще в апреле низких тарифов у вас теперь шоу Квартал "слуги народа" каждый день в Раде.
В одном из романов писателя Фейхтвангера, когда муж вместо теплых ботинок жене к Рождеству преподнес ей знаменитую книгу Адольфыча, она устроила ему "эль скандаль'".
А в даже этого не можете сделать.
По-моему, ЗЕбобики, вы - лохи, и вас поимели (и будут иметь) еще много, много раз.
"Эх раз, еще раз, еще много, много раз"(С)
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порохоботская диарея)))) начинается с головы!!
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Бутов, помогите ЗЕбобикам материально, продайте почку, зачем Вам две???
А ЗЕбобикам деньги нужны, распородажа черноземов объялена, а у них денег нет.
"Золотые зубы есть?"(С)
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Сколько не корми народ зрелищами он рано или поздно вспомнит о колбасе! Вот только вопрос колбасы голосованием не решишь.
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А что не так с колбасой? Как была так и есть покуда. Не лучше покуда, но и не хуже. Да и принятие закона об отмене неприкосновенности депутатов вряд ли повлияет в худшую сторону в ситуации с колбасой.
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Наличие колбасы на прилавке и в холодильнике это две большие разницы, как говорят в Одессе.
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"соевые" как раз проголосовали в отличие от ЖОПОБЛОКА
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И что от этого? Прям воровать не будут??? Это просто фикция - чисто психологически никто все равно не посмеет арестовать ни депутата, ни президента... они все равно будут неприкосновенны...
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Недавно в Испании прошли выборы , народ избрал депутатами соратников пучжемона , которые как раз находятся в тюрьме.
Привезли их в зал заседания, дали посидеть немного, даже не дали подарки взять, там планшет и тд, которые положены вновь избранным, и отбарабанили опять в тюрьму)))
И ничего страшного))
И у нас так будет))
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конечно будет - первыми пойдут Шуфрич, Новинский, Вилкул, Рябинович с Бойко - главные сепаратисты, а они почему-то не сидели в тюрьме как пучдемоновцы
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Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского
Зеленский обещает быть президентом только один срок.
Зеленский обещает подать ПЕРВЫЙ законопроект О народовластии и закрепить в нем "механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии".

Зеленский обещает также подать законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей; Об импичменте Президента Украины; Об отзыве народного депутата Украины.
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И чего это пеца такой печальный? На допросы ходить не нравится?
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По-слухам, ЗЕбилам за комментарии о Порошенко, в рамках импортозамещения, премиальные будут выдавать валежником.
Самовывоз.
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уже съездила в Испанию по Петиному безвизу? можно и дальше г..вно выливать ведрами на него ! скоро и безвиза не будет, а вот не получат твои папа-мама пенсию через2-3 месяца- будешь их содержать? все к тому и идет!!! и доллар по 50, цены растут...
а как же закон об импичменте, об отзыве и судей?
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Откуда столько негатива, аракул самоучка?
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а свой негатив не видишь недоучка одесская климаксная ?
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В одном из ресторанов в центре Киева депутаты Верховной рады. Украины устроили драку, в результате чего у одного из них сломано плечо.
Как отмечается, потасовку устроили депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев
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Неприкосновенность украинцы сняли с депутатов еще в 2013-ом году на Майдане ..... спросите у Шуфрича и у - "Што Валынская резня" .... так что ЗеБильные ликования , соя , и прочие ликование не имеет смысла ... всёравно вам зарплата по 4 тыс. у.е. не светит .... вам светит только наслаждаться поездками Шмаркли на море по десять раз и Богданчика Сен Тропешного - в любой удобный для него день.
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