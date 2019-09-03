 Сегодня ГБР ждет Порошенко на допрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Белоусенко.
"Петр Порошенко должен прийти на допрос сегодня в 14 часов", - сказал он.
Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.
В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.
25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".
Он теперь в Украине гласный законотворец, специалист по конституционному праву, верно, ЗЕбобики?
ЗЕбобики, а приятно, что над вами глумятся все, кому не лень?
ЗЕбобики, хотите
сыранизких тарифов?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
Нихера))) Теперь порохососы стонут и причитают) Цирк уехал а ротожопые клоуны остались на пейсбуке и цензоре голосить) Поголосите вам полезно)
За это медали дают?
Как там про них Лавров?
Треба з медвечука, шуфрича та іньшіх ВІДВЕРТИХ АНТИУКРАЇНЦІВ ПОЧИНАТИ.
Петя який би поганий чи барига не був але країну втримав та зберіг від напасті "руській мірь" !!! Так що не з того почали.
УДАР В СПИНУ!
Или несколько ниже....
Все эти, имя которым - легион, бешенно вращают зеницами в попытке трансформировать когнитивную реальность....
АВАКОВ!!!
Аваков- рюкзаков, вор и кар-р-р-ррррррррррррррупцыонер вдруг оказался совсем не коррупционером!!!!
А как его разоблоачали, с какой яростью извергали гавно и обмазывались с ног до головы упомянутые товарищи - барцы!!!!
И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Все эти разоблачения оказались таким же бредом как мальдивский офшор?
Все разоблачительные усилсия пропали даром?
КАК ЖЕ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ???
Вместо зарплат по 4000 баксов вы тоже получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..
И даже вместо обещанной зеленой соплей распродажи самолетов правительственных вы опять таки получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..
Мне кажется, ЗЕбобики, что вас как то очень крупно поимели, причем публично.
Вот для чего спешили снять неприкосновенность!
Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по "многим уважительным причинам".(с)
Добре що не 7.62 мм.
Як заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, ДБР попередили, що експрезидента не буде на допиті через «поважну причину»: роботу в парламенті.
На коли перенесли допит - адвокат не уточнив.
Порошенка в ДБР викликали як свідка. Водночас прес-служба ДБР не розголошувала деталі щодо кримінального провадження, в рамках якого слідчі мають допитувати Порошенка, та його роль у цьому провадженні.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-ne-pryishov-u-dbr/30144308.html