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 Политика Украины
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Все про:допрос (1210) Порошенко (17755) ГБР (525)

 Сегодня ГБР ждет Порошенко на допрос

В Государственном бюро расследований во вторник ждут пятого Президента Украины Петра Порошенко для допроса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Белоусенко.

"Петр Порошенко должен прийти на допрос сегодня в 14 часов", - сказал он.

Как сообщалось, директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права

В свою очередь адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что Порошенко проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР.

25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Источник: https://censor.net.ua/n3146155
 
   
 Топ комментарии
 
видимо такой из него мародер как из зеленского главнокомандующий Сегодня ГБР ждет Порошенко на допрос - Цензор.НЕТ 6224
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Тільки за Іловайськ мародер повинен сидіти пожиттєво, не говорячи вже про ДАП чи Дебальцево
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Ты со своими однополчанами голосишь Пороха на нары! А что конкретно у тебя он украл?
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Главное, что не Портнова.
Он теперь в Украине гласный законотворец, специалист по конституционному праву, верно, ЗЕбобики?
ЗЕбобики, а приятно, что над вами глумятся все, кому не лень?
ЗЕбобики, хотите сыра низких тарифов?
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Портнов это тот который русне какие то советы по анексии Крыма давал?
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Согласно материалам СМИ, на которые ссылаются следователи СБУ, советник президента РФ Сергей Глазьев сообщил собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять подготовленное Портновым постановление, «чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом». В материале обнародована расшифровка разговора Глазьева с неким «Владимиром Андреевичем», перехваченного украинской разведкой 1 марта 2014 года.В связи с этим следователь по делу через суд получил доступ к аудиозаписи телефонного разговора Сергея Глазьева и, вероятно, тогдашнего председателя Верховного Совета АРК Владимира Константинова, а также копий других материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть причастность Портнова к госизмене.
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Отнеси это в СБУ) 5 лет было у рукожопого пепы всех закрыть и посадить и что сделал пепа?
Нихера))) Теперь порохососы стонут и причитают) Цирк уехал а ротожопые клоуны остались на пейсбуке и цензоре голосить) Поголосите вам полезно) Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 9590
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А на шестой год что произошло у мастера Зе ( как антипода рукожопости)?
За это медали дают?
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Ну пока только отменили депутанам неприкосновенность и адский вой стоит над болотами.... порохососы воют) Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 5270
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Він самий. Кумир виборців Зеленського.
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Тільки за Іловайськ мародер повинен сидіти пожиттєво, не говорячи вже про ДАП чи Дебальцево
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Ватным патриотам с дивана по телевизору виднее.
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Він має нести відповідальність за невведення вс в країні ще з 2014р. як того вимагає конституція та здоровий глузд, але ж гібридна жадна жаба перемогла....
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Побольше допросов!!! займите Поросенко походами к следователям...ДБР, НАБУ, ГПУ...........и так по кругу...ну чтоб каждый день был почасово расписан...а там ещё подтянуть Геращенко, Парубия, Герасимова, Луценко семейку.............
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Да, да, не забудь, Жека, праклятого карапцыонера Авакова-Рюкзакова-нового министра!
Как там про них Лавров?
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Ждём конца допроса и избрания меры пресечения.
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Не з того почали!!!
Треба з медвечука, шуфрича та іньшіх ВІДВЕРТИХ АНТИУКРАЇНЦІВ ПОЧИНАТИ.
Петя який би поганий чи барига не був але країну втримав та зберіг від напасті "руській мірь" !!! Так що не з того почали.
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Петя? А может Украинский народ?! Петя был барыгой покровителем коррупционеров, мародёров.
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Чтож Поросенко и Луценко за 5 лет не посадили???
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а толку?все равно ща зелебеня всех повыпускал...
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Удар!
УДАР В СПИНУ!
Или несколько ниже....
Все эти, имя которым - легион, бешенно вращают зеницами в попытке трансформировать когнитивную реальность....
АВАКОВ!!!
Аваков- рюкзаков, вор и кар-р-р-ррррррррррррррупцыонер вдруг оказался совсем не коррупционером!!!!
А как его разоблоачали, с какой яростью извергали гавно и обмазывались с ног до головы упомянутые товарищи - барцы!!!!
И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Все эти разоблачения оказались таким же бредом как мальдивский офшор?
Все разоблачительные усилсия пропали даром?
КАК ЖЕ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ???
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Реєструвати телефони згідно ;закона Яровой; і більше трьох не збиратися.
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Для того щоби Пеця прийшов, йому потрібно сказати, а ДБР чомусь усе говорить Портнову...
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Портнову и Авакову по зеленому ордену надо выдать и героев Украины присвоить, а рюкзаки та то такэээ...
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Ну что, ЗЕбобики, вместо низких тарифов вы получили регулярные вызовы Порошенко на допросы.
Вместо зарплат по 4000 баксов вы тоже получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..
И даже вместо обещанной зеленой соплей распродажи самолетов правительственных вы опять таки получили регулярные вызовы Порошенко на допросы..

Мне кажется, ЗЕбобики, что вас как то очень крупно поимели, причем публично. Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7317
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Посадити Порошенка- одна з головних вимог Кремля. Інтеграція Донбасу на правах автономії вже йде.
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Ану зебобіки, безмозмі наші, разом, в унісон: снесація! шок! після того як верховна рада відмінила недоторканість, парашенка вчергове сбєжал со страни со всєм награбленим Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7860
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Новина як новина. Але навіщо ж так знущатися над зєбіламі? Ще одне таке повідомлення про Порошенка і бабуіни захлинуться власним лайном плюватися 😃
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ГБР ждет Порошенко
Сьогодні ДБР чекає Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7721
Вот для чего спешили снять неприкосновенность!
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Виявляється, Порошенко - ворог України №1. Не риговські мразі, які зараз записуються в "слуги народу", не Коломойський, не Ахмєтов, не Кернес та інша подібна погань. Слабо когось з них викликати ГБР?
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Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает РБК-Украина.
Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по "многим уважительным причинам".(с)
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Петя не прийшов. Послав подалі портновських бл*дей.
Добре що не 7.62 мм.
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Колишній президент України Петро Порошенко не прийшов 3 вересня на допит у Державне бюро розслідувань, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.
Як заявив адвокат Порошенка Ігор Головань, ДБР попередили, що експрезидента не буде на допиті через «поважну причину»: роботу в парламенті.
На коли перенесли допит - адвокат не уточнив.
Порошенка в ДБР викликали як свідка. Водночас прес-служба ДБР не розголошувала деталі щодо кримінального провадження, в рамках якого слідчі мають допитувати Порошенка, та його роль у цьому провадженні.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-ne-pryishov-u-dbr/30144308.html
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