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 Политика Украины
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 Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Народные депутаты включили в повестку дня и направили на вывод Конституционного суда законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты 337 голосами направили соответствующий законопроект №1013 в Конституционный Суд для предоставления вывода.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Напомним, Национальная ассоциация адвокатов Украины призывала Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146154
 
   
 Топ комментарии
 
Что мешало пете пять лет? Это же было одно из условий Майдана!
И только "нетакой" Зеленский с Кривого Рога и с русскоязычной челюстью, играющий }{уем на рояле, смог это сделать, причем не кормил обицянками пять лет, а сделал это сразу же.
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Ну зачем же ты так сильно бухаешь? Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 9182
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МОЛОДЦІ !!!! ЦЕ СПРАЖНІЙ ТА ВАГОМИЙ КРОК ДО ВІДКРИТТЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!!
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оно думает, что чем то ему это поможет...
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не поможетРада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 5227
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ну Порошенко же как-то нада посадить. Вот и хотят отменить адвокатскую монополию, что б адвокаті короче не біли монополистами, и не могли защитить Петра Алексеевича
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У кацапов все такие, тебе что, его жалко?
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а вам ненависть к нему глаза застит?
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Что за бред? Сделайте одолжение, проходите мимо...
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бред-это ваше неуемное желание пинать Пороха.
Ваша вялая ненависть напоминает ненависть разведенки к бывшему мужу, ушедшему к более молодой и красивой: не можете ни простить, ни забыть. Не обессудьте.
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Где в моем комментарии "ненависть к потроху"? И при чем тут к этой ситуации ваши личные неудачи с бывшим мужем, который ушел к молодой и красивой? Мне совершенно наплевать на ваши проблемы...Такое впечатление, что я прочла дневник психопата/ки
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а что вы все время язвите, я вас обидел?
Мне просто интересно наблюдать, как вы стараетесь прослыть образованной стервой, и у вас получается. Ни одного вашего поста в чей-либо адрес без желчи я не видел.
Обычно в женщинах эта колючесть происходит от невостребованности у мужчин.
Есть у меня одна знакомая, учитель музыки, крайне неприятная особа, пытающаяся казаться недосягаемой..
Буду теперь звать ее Франческа.
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Я просто не понимаю, вернее гуглить лень, что такое адвокатская монополия. А писать в коментах, что-то нужно. Вот и импровизирую на ходу. Не обессудьте Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 1277
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Це коли право на професію визначається монопольно окремою групою людей, підтверджується окремим документом (а не дипломом про юр.освіту) на встановлених ними умовах і звісно не безкоштовно.
Достатньо зробити коп'ютерний тест, здав - іди працюй. Хоча насправді такий тест має бути на випускних іспитах Юр.ВНЗ.... що ж то за вищу освіту вони дають, що людина не може працювати?
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Что мешало пете пять лет? Это же было одно из условий Майдана!
И только "нетакой" Зеленский с Кривого Рога и с русскоязычной челюстью, играющий }{уем на рояле, смог это сделать, причем не кормил обицянками пять лет, а сделал это сразу же.
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Мародёры в вышиванках - это уже привычная картина. Патриоты дырявые. Рада направила в КС закон Зеленского об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 1670
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Что было условием Майдана? Чтобы в суде вместо адвокатов были аферисты? Не слышал!!
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а то что порохоботы сделали так, что б в суде могли участвовать только адвокаты - по твоему нормально?
1. адвокат может быть тоже аферистом и не специалистом (огромный процент адвокатов просто заносит бабло благодаря связям. знаний у них ноль. сам таких много знаю)
2. юрист без лицензии адвоката - еще не значит что он непрофессионал, и будет хуже представлять в суде, чем адвокат с лицензией
3. порошенковская шобла сделала так, что б в суде должны были принимать участие только люди с адвокатской лицензией. но ты попробуй для начала ее получи. только оффициально надо оплатить около 30 000 гривен за сдачу экзаменов, которые не факт что ты сдашь (адвокаты, которые принимают экзамены, не слишком то и рады плодить себе конкурентов). потом пол-года стажировки.
4. то, что сделала предыдущая власть, фактически убрали право юристам любого предприятия делать свою работу, так как у него для участия в суде и защиты своего работодателя, теперь обязательно должна быть адвокатская лицензия, которую получить может не каждый и это дорогой и небыстрый процесс
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ты это серьезно или дураком прикидываешься?
Позовешь в суд для своей защиты адвоката с лицензией или прохожего с улицы?
Или кума, учившегося заочно на юрызда?
И еще мне интересно, как и когда "порохоботы сделали так, что б в суде могли участвовать только адвокаты".
У нас когда-нибудь было иначе?!
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конечно было. раньше адвокат нужен был только в уголовных делах. с 2020 года во всех процессах могут участвовать только адвокаты.

еще раз, для своей защиты я позову хорошего специалиста, и мне пофиг, с адвокатской лицензией он, или нет. например, есть у меня знакомый адвокат, авторитетный, хорошо зарабатывает. но тупой как пробка. все его умения - это связи в суде и прокуратуре, и он знает кому надо занести. но как только он попадает в процесс к судье, которого он не может купить, все его "адвокатские навыки" улетают в писту.
и знаю кучу людей без адвокатской лицензии, но офигенных спецов в своих сферах, например земельном, трудовом, хозяйственном.
и в дополнение. у меня допустим нету адвокатской лицензии. но почему то обращается куча людей по админ штрафам, и я выигрываю им такие дела в 99 %. но из -за петиного бл.ядства, не могу принимать активное участие в судебном процессе, так как нужна лицензия
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Це не Пеціне плятство, у нього є конкретні автори.
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а, так вот ты чего раздухарился, у тебя шкурный интерес!
Ну, попутного ветра.
Но меня среди заказчиков твоих услуг точно не будет.
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и слава богу. чем меньше клиентов - идиотов, тем нервы крепче
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нервы крепче у тех, кто не связывается с защитниками идиотами.
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монополия на защиту как раз останется у адвокатов, не наводи тень на плетень
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доверять следаку все равно что собственноручно себя посадить. Именно их и называют мусорами.
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я ж говорю, что слава богу что никогда тебя среди своих клиентов не увижу.
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Так було. По цивілу так точно. Я не бачу у цьому проблеми, хоче найняти дурня, то його справа, тим паче що статус адвоката вже давно нічого не гарантує. Я зустрічав таких свої "колег", що вони тупіші за деяких юристів ЖЕКів. Конкретно ця реформа вдарить виключно по голові спілки та наближеним до неї, які торгують статусом...
Решті хіба що буде кода витрачених коштів...
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не, адвокатская конечно хорошо, есть куча плюсов, включая то, что не надо нотариусу за доверенность платить, но получить ее... я сейчас в процессе получения, но сейчас очередина такая, что раньше чем через год не получить. и плюс меня бесит то, что я еще за стажировку должен платить. у меня 15 лет юр стажа. кто меня будет стажировать? адвокат с опытом в 5-7 лет?
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Ну думаю позовет того кого посчитает нужным. Это его право. Почему ему должны навязывать? К примеру когда трубу прорвало ты звонишь к знакомым за советом какого сантехника пригласить и тебя мало интересует сколько сертификатов у сантехника Васи, которого тебе знакомые предлагают. Тебе главное, что этот Вася у знакомых аналогичную проблему устранил за вменяемую цену, в кратчайшие сроки и качественно. Не?
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ты уже начал защищать кого-то?
Флаг вам обоим в руки! Я тебе что, дорогу перешел?
У меня свои предпочтения, у тебя свои, это ж нормально. Не?
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Да, но вопрос был в том, что согдласно действующего законодательства ты мог свои предпочтения осуществить, а я нет. Вот это как раз и ненормально.
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Ты виго,можешь хоть дворника брать в защиту. А у нормальных людей будет выбор. И цены на услуги разбойничьи-адвокатские упадут.
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солоденький мій, не можно бути таким наївним. Що ви у сьому очікуєте на халяву?
Буде усе прямо навпаки. Як тільки суди почнуть виносити справедливі рішення, вартість на послуги адвоката взлетить до хмар. Звісно, що не в усіх, але ж ти будеш бажати кращого? Того що виграє справу у суді? А гарний товар - завжди коштує "гарно"
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це правда. Питання лише в судах та суддях...які почнуть виносити справедливі рішення.
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Шо, откашлял за адвокатское, а теперь олблом?) Хотя, судя по тупым твоим высерам, даже если и так, то диплом за сало родители тебе покупали.
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знаєте...ідея була в цілому правильна, щоби в судах працювали адвокати, а адвокат мав бути професіоналом. Але проблема то в тому, що треба було змінити спочатку середовище, в якій адвокат працює, тобто змінити слідство, прокуратуру, судову систему, щоби професійність адвоката впліталася в професійну правову систему. Тоді би і адвокати підтягувалися до високих вимог, а адвокатура в цілому допомагала в тому.
І тільки тоді - це би мало би успіх. А так, змінили саме найшвидше - адвокатуру, все інше лишилося практично без змін, лише підмалювали фасад. То за таких умов монополія адвокатури на представництво в судах була приречена.
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Не помню таких "условий майдана", направить в КС законопроект А пєца 5 лет не направлял ? От же , цуко
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Зачетный стеб!

А зеленские подпевалы повелись!
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Почали кроїти Конституцію вздовж і впоперек. Пішла вода в хату.
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Ты владеешь этим вопросом? Расскажи: что тебя не устраивает в отмене адвокатской монополии?
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Нагадай, коли ввели "адвокатську монополію"? Часом не при сивочолому гетьмані?
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Именно тогда. Теперь при банальном ДТП нужно обязательно нанимать адвоката. Но соя в вопросе не разбирается. Им абы что-то промычать. Бабло Мародёра ведь как-то отбивать надо. Рада направила в КС закон Зеленського про скасування адвокатської монополії - Цензор.НЕТ 5858
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будучи родственником юриста, надо обращаться к адвокату
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А нічого, що скасовують те, що накроїла ***** мальдивська?
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Верняк! Когда назначали кумпЛокуЛола, так и было. Суки рваные. Только, всё, хватит. Придётся отвечать теперь.
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МОЛОДЦІ !!!! ЦЕ СПРАЖНІЙ ТА ВАГОМИЙ КРОК ДО ВІДКРИТТЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!!
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парашошваль верещить проти скасування хабарної монопольки.
Не подобається воля народу.
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не сразу , но это ударит по решалам и не профессионалам в этой сфере и это хорошо
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по рішалам це не вдарить. По рішалам можуть вдарити зовсім інші заходи, наприклад, заборона колишнім працівникам прокуратури, поліції, суду 5 років працювати в тих містах, та районах, де вони були прокурорами, поліціянтами і тд. , за звернення до судді по питанням вирішення справи - 5 років позбавлення волі і тд.
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Это антикоррупционный закон чистой воды. Все, что убивает коррупцию в нашей многострадальной стране, поддерживают все нормальные люди.
И только стадо порохоботов по-прежнему кукарекают против.
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