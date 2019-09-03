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Все про:книги (470) Медведчук (965) Стус (47) Орлова Юлия (2)

 Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова

Генеральный директор издательства "Виват", в котором вышла книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", Юлия Орлова считает, что иск Виктора Медведчука, с требованием запретить продажу книги, является попыткой давления на свободу слова и печати.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии "Читомо".

Орлова рассказала, что издательство получило иск в суд от Виктора Медведчука о защите его чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиков по иску трое: автор Вахтанг Кипиани, издательство "Виват" и типография "Юнисофт", которая напечатала книгу.

Политик требует изъять издание из продажи, то есть, по сути, запретить его распространение в любой форме и на любой территории. По заявлению истца, книга содержит якобы "недостоверную информацию".

"Могу с уверенностью сказать, что текст не содержит ненормативной лексики и любых вещей, которые посягают на нормы морали, общественные ценности или публичный порядок, а также любых вещей, запрещенных украинским законодательством", - подчеркнула издательница.

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Она отметила, что издательство работает с известными авторами-экспертами в своих областях, которые открыто выражают свою позицию, мнения и оценочные суждения по различным вопросам. Суть процесса издательства, по ее убеждению: максимально точно донести мысль автора к широкому кругу читателей, минимально затрагивая редактурой принципиально важные для автора вещи.

"В связи с этим, считаю этот иск попыткой прямого давления на свободу слова в Украине, свободу печати как фундаментальных ценностей украинского общества. Этот процесс будет важным прецедентом для всего книгоиздательского бизнеса нашей страны и свободы слова в стране в целом ", - подчеркнула гендиректор Vivat.

Напомним, ранее журналист и историк Вахтанг Кипиани обнародовал информацию, что завершил работу над книгой про выдающегося украинского диссидента Василия Стуса.

 Народный депутат Украины, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

"Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержению недостоверной информации" [кавычки мои]", - написал Кипиани.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146152
 
   
 Топ комментарии
 
Быть может уже пора Медведчука в Украине запретить
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Ну насправді про Мертвечука є і набагато жорсткіша книга - "Нарцис" Дмитра Чобота. Там не про Стуса, а саме біографія мертвечука і всі його пакості описані чудово...
До речі, книга у відкритому доступі є, усім рекомендую!
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треба подати зустрічний позов про заборону самого Мертвечука і цих ублюдків кацапських, які за нього голосували Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издания "Виват" Орлова - Цензор.НЕТ 106
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треба подати зустрічний позов про заборону самого Мертвечука і цих ублюдків кацапських, які за нього голосували Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издания "Виват" Орлова - Цензор.НЕТ 106
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Быть может уже пора Медведчука в Украине запретить
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Ну как запретить? Скажем так - лучше прикопать.
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для того что бы прикопать нужны законные основания! Потому сначало надо запретить!
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Це дуже важливий обмінний фонд! Його охороняти треба!(в сізо)
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мертвечуку скасували депутатську недотрканість.
Реформують прокуратуру і загримить порошенківський куманьок казанками по зонах.
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Він ще і куманьок *****, а в зебєні 21 жим-жим.
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Медведчцк це головна загроза Україні,він повинен сидіти за Державну Зраду.Це тест для Зелі,Порося з цим тестом невпорався.
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Повернулася Богатьірьова, Коломійський, Портнов, та інші чубаки. пєтуШарій створив свою партію, регіонали всі приїзджають назад. Ти впевнений, що Зе! щось зробить мертвечуку?
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Я впевнений,що Пєтья та Медведчук,це близнюки брати,вони зараз очолюють,два крила єдиної партії Регіонів.
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А я впевнений, що Пєтья твій кумир, а мертвенчук - половий партнер)))) Де вас ЗЕботів дебілів беруть на роботу?
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Я дуже перепрошую - не "дебілів", а "зебілів"
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Ось головний свободословець Шухрич скаже що так і повинно бути.
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Ну насправді про Мертвечука є і набагато жорсткіша книга - "Нарцис" Дмитра Чобота. Там не про Стуса, а саме біографія мертвечука і всі його пакості описані чудово...
До речі, книга у відкритому доступі є, усім рекомендую!
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В 2014 году о Медведчуке никто и не вспоминал, его рейтинг был 0,0%
Сейчас у него 3 канала, 2-я по численности фракция в парламенте и нефтепровод, на покупку которого СБУ в АМКУ дала согласие.
Понятно, что ему бабки на это всё есть, кому давать.
Но, хуже всего то, что кто-то все эти 5 лет на рост его спрута в Украине кто-то явно давал добро...
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его рост как и покупка каналов начались когда стало понятно что зеленая шмаркля побеждает на выборах. 5 лет его рейтинг около нуля и оставался.
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Против незаконного финансирования его партии из-за рубежа сейчас глубоко копают. Надеюсь, это начало конца.
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То есть выступить адвокатом на суде по несправедливому осуждению диссидента на стороне прокуратуры у Мертвечука это честь, достоинство и деловая репутация? Отакэ!
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НЕНАВИСТНИКИ ПОРОХА ПРО МЕДВЕДЧУКА И НЕ ВСПОМИНАЕТЕ НИКОГДА-ВРАГ УКРАИНЫ НОМЕР1
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Спокойно, сейчас защитник свободы слова в Украине разберется!!!
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Дожилися при цих зєлєбобіках...Путлєкум, українофоб та приспішник окупантів свої закони в Україні править...За одну таку заяву проти національних героїв, в демократичній країні вже б за грати укпакували....А в нас сєпарська партія ціла таких виродків у Верховній раді засідає...Це просто не вкладається в голові розумної людини...То ми вже в складі Мордору????
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"Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова" - а что по этому вопросу говорит Шуфрич, глава комитета по свободе слова?
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если мертвечук подал иск- причастен он,,,если запретить мертвечука ,как эталон совково- рашистской недостоверной окупационной информации в Украине и добавить Суса - мира в Украине будет больше,
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Порошенко взрастил, политически, Медведчука. Хитрый винницко-молдаванский жид прислуживал и вашим и нашим... В утиль, жлобствующих гермафродитов, продающих свою Родину!
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Враг Украины - был, есть и будет. Что о нём много говорить? Слишком много чести. Его место - не в Украине.
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Враг Украины - был, есть и будет. Что о нём много говорить? Слишком много чести. Его место - не в Украине.
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Вимагаю арештувати Медведчука і обміняти його на наших бранців в Росії.
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Назначение Шуфрича главой комитета по свободе слова - троллинг 80 левела Позов Медведчука з вимогою заборонити книгу про Стуса - тиск на свободу слова, - гендиректорка видавництва "Віват" Орлова - Цензор.НЕТ 6383
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Пятого сентября должен выйти фильм про Героя Украины Василя Стуса «Заборонений». Сцену с мертвечуком из фильма вырезали, по требованию кощея. Но, из-за начавшейся шумихи в соцсетях создатели фильма решили доснять сцену. По словам Ильенко: мертвечук в фильме есть. Скоро узнаем.
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***
Б'ється серце, як пташа німе,
буде спогадами надити.
Мати сина виглядатиме,
а не діжде - то буде плакати.

Будуть сипати сухі сніги,
будуть ще й дощі періщити,
посмурніють вірні вороги,
а зрадливі друзі - тішитись

що одної голови нема
і не буде вже повіки-вік,
лиш затужить по собі зима,
по бідасі чоловіковій

Скоро смерть в похід візьме,
і життя не буде нудити...
Мати сина виглядатиме...
а не діжде - то буде плакати.

Василь Стус
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Что за бред. Иск может подать любой гражданин, если посчитает нужным. Это как раз и есть свобода, возможность для любого гражданина защитить свои права.
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пошліть те чмо смердюче накуй і розповсюджуйте книгу, суспільство чекає. ще маєте звертати увагу на всяке лайно собаче.
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Майже 30 років незалежності, а таку мразоту комуняцьку і досі не додушили
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Не трогайте урода Медведчука. Занимайтесь реформами и автоматически решатся все проблемы: Крым, Донбасс и т.д. А эта тварь...
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