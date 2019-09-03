 На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные диверсионные группы, снайперы и спецназ ВС РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, активизированы диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

В то же время, согласно информации ГУР, на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

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При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля.