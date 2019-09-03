EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2544  42
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5914) разведка (2161)

 На оккупированный Донбасс прибыли дополнительные диверсионные группы, снайперы и спецназ ВС РФ, - разведка

Командование российских оккупационных войск с 1 сентября с.г. увеличило интенсивность мероприятий по провоцирование обострения обстановки на линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, активизированы диверсионно-разведывательная деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

В то же время, согласно информации ГУР, на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - ГУР

При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля.

Источник: https://censor.net.ua/n3146150
 
 
 Топ комментарии
 
"Просто нужно перестать стрелять" : припизденент Зеленский В.А.
 показать весь комментарий
 
хотят помочь мост отремонтировать зебре
 показать весь комментарий
 
скоро вам доложат по форме о численности и количестве техники. никуда не уходите. курьер из генштаба уже выехал. простите за задержку.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вонючий рЮський мир.... надеюсь что не вся эта падаль вернется в свой шайтанат живыми
 показать весь комментарий
 
хотят помочь мост отремонтировать зебре
 показать весь комментарий
 
 
"Просто нужно перестать стрелять" : ************ Зеленский В.А.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не понимаете порохососы, они прибыли для поддержания перемирия
 показать весь комментарий
 
 
Я Вам підкажу: "Да здравствуют самих мірнрє расєйскіє снайпєра, да здравствуют самиє чєловєчеиж расейскіє дівєрсанти!" Можна ще й:"Дайошь станічнолуганскій мост - мост дружби мєжду братскімі народамі!" ☺ Кацапи тепер не вороги. У всякому разі від Зє ви таке не почуєте.
 показать весь комментарий
 
ОБСЄ данні надала .тепер диверсанти і снайпери і спецназ мають де вчитись вбивати..адекватної вогневої відповіді немає.то чому б і ні
 показать весь комментарий
 
 
Якщо прибули додаткові, то там стало їх мало. Чомусь.))
 показать весь комментарий
 
 
Так перемирие для этого и было продавлено, шоб сепары снова укрепились. Это уже 20-ый раз так - чеченский сценарий войны от украинской быдло-элиты.
 показать весь комментарий
 
 
Путин - дурак, вселенского масштаба. Стоит на одной полочке со Сталиным, от природы умным, но необразованным догматиком.
 показать весь комментарий
 
да это ж все к мирному урегулированию , шо тут непонятного , вроде встреча в нормандском хвормате скоро ,говорят вазелина тож пригласят , хочут выдавить из него рюцкий язык , особый статус , воду в кримм и какуюто гамнистию !
 показать весь комментарий
 
После визита Медведчука в Кремль. Очень знаково.
 показать весь комментарий
 
 
Не розкачуйте квартал ато путін нападе.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так Россия готовится к "миру" и "завершению войны" по Зеленскому.
 показать весь комментарий
 
 
ну и прекрасно... земля им всем асфальтобетоном...
 показать весь комментарий
 
С чего бы? Готовятся какие-то операции ВСУ? Разве что по очередному отводу войск.
 показать весь комментарий
 
И это все что может разведка. А где фото и ФИО, подтверждающее российское присутствие в Донбассе .
 показать весь комментарий
 
 
скоро вам доложат по форме о численности и количестве техники. никуда не уходите. курьер из генштаба уже выехал. простите за задержку.
 показать весь комментарий
 
 
Ему ОБСЕ со своего дрона покажет.
Должны же они как то отчитаться о готовности к перемирию?
 показать весь комментарий
 
Вышлите ему посылками с пометками 200 и 300. На окупований Донбас прибули додаткові диверсійні групи, снайпери та спецпризначенці ЗС РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 2900
 показать весь комментарий
 
 
Как у вас так получается?
В Донбассе и на Украине?
 показать весь комментарий
 
 
то є таке виключення з правил мокшанського правопису. по просьбам українців вони вишуть навпаки. українізм. виключення щоб нам приємніше було.
 показать весь комментарий
 
Так кажуть за паребріком та в лугандоні.
 показать весь комментарий
 
Що це за край вданбасе?козломорде це де?
 показать весь комментарий
 
 
паспорта рашистские есть присутсвие рашиста в украинском Донбассе...- если мозги не понимают ,то фотографии и подавно не помогут...
 показать весь комментарий
 
В связи с чем надо готовить стратегический Зе-ответ: стать на колени и перестать стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Путин решил, что слуга разгулялся, изображает из себя аж президента, стал забываться. Видимо затевает воспитательную процедуру, что бы снова позвонил. Жаль что пострадают наши бойцы! Печалька.
 показать весь комментарий
 
Приехала "та сторона" чтобы перестать стлелять...збаааазіба друзьяааааа, дуже дзяяяякуууу...
 показать весь комментарий
 
 
Наверное приехали мост строить и помогать возвращать дамбас в Украину

 показать весь комментарий
 
А СНАЙПЕРА ЗАЧЕМ ЧТОБ В ПОЛЬСКИХ ИНВЕСТОРОВ СТРЕЛЯТЬ?ЗЕ ПРОСИТ ЖЕ ВКЛАДЫВАТЬ БАБЛО В ДОНБАСС КАК ЖЕ ТАК
 показать весь комментарий
 


///
В Германии украинцы заставили мужчину снять футболку с символикой «ДНР».
Соответствующее видео опубликовано в Twitter, передает apostrophe.ua.
 показать весь комментарий
 
Был бы это русский, то даже слова бы не сказали. Как шакалы на дрища напали.
 показать весь комментарий
 
кремлевские " кровавые помогатели " интеграции украинской ,оккпированной рашистом територии ,посредсвом минского сходняка ,обратно в Украину..нет ничего страшнее чем "рашистская инфекция.."
 показать весь комментарий
 
Іхтамнєти привезли органічні добрива для Донбасу, або вантаж 200 для ватних матерів.ВСУ знає що робити з ними, особливої команди для цоього вже не потрібно.
 показать весь комментарий
 
Каждый день гибнут от этих снайперов наши воины, а Зеля сказки оптимистические десятками зачитывает. Г.Х.Андерсен...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх